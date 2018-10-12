Пять лет на перевоспитание: что США сделают с Донбассом

Агентство США по международному развитию (USAID) анонсировало очередную программу, цель которой — "подтянуть" гражданское самосознание населения юго-востока Украины. "Воспитатели Донбасса" намерены добиться нужного результата за пять лет, потратив 60 миллионов долларов из карманов американских налогоплательщиков.

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Заброшенные и забытые

"Жители Донбасса и соседних регионов убеждены, что их оставили на обочине, относятся к ним как к маргиналам и упрекают за то, что они считают себя русскоязычными. Они скептически воспринимают процесс реформ и значительно меньше поддерживают политику национального правительства, чем остальное население Украины", — говорится в 140-страничном документе, размещенном на официальном сайте госзакупок США. USAID ищет партнеров, готовых взяться за исправление "плохого" региона страны. Срок предполагаемых контрактов — пять лет. Общая стоимость — от 57 до 60 миллионов долларов.

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В заявке проблема подробно описывается — так, как ее представляют аналитики агентства. Они признают, что нынешний украинский режим, пришедший к власти в результате Евромайдана и "революции достоинства" в 2014 году, "получил мандат на реформы", но, столкнувшись с серьезными политическими, экономическими вызовами и проблемами безопасности, не смог им воспользоваться.

Борьба с "глубинной коррупцией" и некими силами, активно препятствующими реформам, не увенчалась успехом. Стабилизировать экономику и сократить бюджетный дефицит в разгар рецессии так и не удалось. Не помогли ни смена правительства, ни подробный план действий — реформы по-прежнему буксуют. Центр и запад страны воспринимают проблемы с пониманием, но "маргинальный" юго-восток проявляет явное нетерпение и даже в выборах участвует крайне неохотно.

Рука Москвы

"Хотя последствия агрессии России проявляются на всей территории Украины, они особенно заметны в регионе Донбасса и прилегающих областях", — утверждают авторы документа.

Вообще, Россия названа причиной всех бед современной Украины. Отчуждение Крыма, поддержка ополченцев ДНР и ЛНР, массированная пропаганда кремлевских СМИ — все это, по мнению американских аналитиков, создает обстановку, в которой Киев не может ни собственную коррупцию одолеть, ни экономику оживить.

В результате многие жители юго-востока страны не осуждают Россию за Крым и не считают Москву виновной в неутихающем конфликте в Донбассе, подчеркивается в докладе. В Донбассе, в отличие от западных регионов, не поддерживают курс на европейскую интеграцию, зато желают, чтобы Украина присоединилась к Таможенному союзу ЕАЭС. И убеждены, что все санкции с России надо снять. Кроме того, там слишком много людей "верят в миф об украинском национализме".

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"Большинство в Харьковской, Донецкой, Луганской, Херсонской и Одесской областях скептически относится к прогрессу на Украине, даже не подозревая о процессе реформ", — сокрушается USAID.

Корни проблем, по мнению аналитиков агентства, — в излишне тесных контактах населения с Россией и ностальгии по СССР. В Донбассе не могут смириться с тем, что в былые времена этот регион был важнейшим для страны, а теперь превратился в задворки. Хотя "будущее Украины во многом решается в Донецке, Луганске, Херсоне и Харькове", подчеркивают авторы документа. И признают, что киевская пропаганда, изображающая юго-восток "нелояльным регионом", лишь усугубляет его оторванность от остальной страны. А "культ коррупции", неразвитость экономики, безработица и дефицит элементарных услуг ощущаются здесь особенно остро.

"Кто останется, тех перевоспитают"

Американское агентство ставит перед собой, в принципе, выполнимую задачу — все зависит от количества времени и денег, считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Оценка юго-восточного региона как "пророссийского", не разделяющего ни национально-патриотические, ни евроинтеграционные устремления центра и запада страны, в общем тоже соответствует реальности. Как и то, что юго-восток сегодня депрессивен и скептически настроен ко всей политике украинского правительства.

"Бросок на юго-восток" — очередной этап масштабной программы по "воспитанию" всей Украины, на которую еще в 2014 году выделили пять миллиардов долларов. По мнению политолога, эта программа во многом увенчалась успехом.

"Американские политтехнологи действовали системно, последовательно, эффективно. Тот же Киев за последние два десятилетия изменился до неузнаваемости. В 1990-е он был "красный": пенсионеры всегда голосовали за коммунистов, а украинской речи почти не было слышно. Сегодня это совсем другой город, который, собственно, и стал очагом перемен, перевернувших всю страну", — говорит Руслан Бортник.

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Такие же изменения, утверждает он, произошли практически по всей Украине — за исключением юго-востока. Трансформация общественного сознания — дело трудоемкое, политтехнологи организуют сотни семинаров, курсов, школ, не скупятся на поддержку тех политиков, партий, движений и СМИ, которые более всего соответствуют их задачам. Одновременно подавляются оппозиционные силы.

"Пройдет лет десять-двадцать, и юго-восток Украины станет таким же, как и вся остальная страна. Притом что социально-экономическая ситуация может и не улучшиться, рабочих мест не прибавится, и коррупция никуда не денется. Просто недовольные и умные уедут, старики вымрут, а те, кто останутся, обеспечат лояльное общественное мнение. И все это произойдет в пределах одного поколения", — полагает Руслан Бортник.

В то же время любое внешнее вмешательство, любые попытки трансформировать сознание украинского общества под ту или иную позицию — не что иное, как манипуляции и нарушение суверенитета страны, убежден он.

А бюджет освоят

Заставить людей поверить в реформы, которых на деле нет, убедить их в том, что они будут жить лучше, когда ничего к лучшему не меняется, — невыполнимая задача. Реальна только сумма, указанная в предложении, считает другой украинский политолог — директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Он не верит в то, что усилия USAID приведут к каким-то радикальным переменам в настроениях жителей Донбасса и окрестных районов.

"Вся эта затея — исключительно ради того, чтобы получить полновесный бюджет и потом перераспределить его между людьми определенного круга. Ассигнования, гранты, фонды — все крутится исключительно вокруг этого и на самом деле является реальной целью программы", — уверен Михаил Погребинский.

Трансформация общественного сознания на всей Украине рано или поздно произойдет, но связана она будет именно со сменой поколений, считает он. По его наблюдениям, на юго-востоке подрастают граждане, не слишком обремененные выбором какого-то конкретного вектора развития страны. Молодые люди готовы работать как на Западе, так и на Востоке — для них ценна сама работа и возможность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь.