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Боровицкая башня Московского Кремля

До нуля: Россия избавилась от госдолга США

© Sputnik / Владимир Песня
Аналитика
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Россия в августе сократила вложения в государственные облигации Соединенных Штатов до 14 миллиардов долларов — минимума с 2017 года. Уже к июню доля трежерис в российских резервах не превышала и десяти процентов, теперь же дошла практически до нуля, пишет автор РИА Новости Наталья Дембинская.

Наталья Дембинская, РИА Новости

Масштабная распродажа

В 2010-м вложения России в американские гособлигации, считающиеся наряду с долларом США самым ликвидным и надежным финансовым инструментом в мире, превышали 176 миллиардов долларов.

Но из-за санкционного давления Вашингтона Москва с 2014 года постепенно выводила средства из трежерис. А в апреле этого года Центробанк приступил к масштабной распродаже. После очередных санкций ЦБ сократил вложения в казначейские обязательства США сразу вдвое.

Банк России демонстрирует, что финансировать бюджет государства, проводящего откровенно недружественную политику, нет никакого резона.

Решение выглядит логичным и с экономической точки зрения. Из-за санкций против отечественных компаний российский финансовый рынок испытал шок. При плохом сценарии дело могло кончиться заморозкой активов, с чем уже столкнулись Казахстан и Иран. Чтобы застраховаться от потерь, финансовые власти предприняли экстренные меры по перетряхиванию валютного портфеля.

Последовательное снижение

На фоне беспрецедентной распродажи гособлигаций США, предпринятой в предыдущие месяцы, нынешнее сокращение совсем небольшое — всего около 800 миллионов долларов. Но эксперты уверены: это не просто технические движения, а сигнал о том, что Москва намерена твердо следовать избранному курсу. В ноябре Вашингтон готовится объявить новые санкции, что грозит российской валюте очередным витком нестабильности.

Доллар
CC0 / Pixabay
Вложения России в госдолг США сократились до 11-летнего минимума

Сброс трежерис, ослабляющий финансовую зависимость от США и давление на курс рубля, — это сигнал не только Вашингтону, но и крупнейшим держателям американского долга, тоже предпринимающим аналогичные шаги.

Кредиторы продают

Госдолг США активно распродает пострадавшая от экономического давления Вашингтона Турция, c конца прошлого года Анкара снизила долю в трежерис почти наполовину.

Показателен и настрой второго по значимости кредитора Америки — Страны восходящего солнца. В июне объем американских гособлигаций на балансе Банка Японии похудел до 1,030 триллиона долларов — это самый низкий уровень за последние семь лет.

Последнее же слово, очевидно, будет за Китаем — крупнейшим внешним кредитором американской экономики. На балансе китайского Центробанка сейчас более чем на триллион долларов гособлигаций США — почти 20 процентов всего госдолга Вашингтона, принадлежащего иностранным держателям.

Пекин уже сократил вложения в трежерис до полугодовых минимумов, а в октябре планирует сбросить американских бумаг еще на три миллиарда, что станет одной из крупнейших распродаж с 2004 года. Причина — обострение отношений с Вашингтоном из-за торговой войны.

Наблюдатели указывают: хотя объемы пока небольшие, на руках у Пекина козыри, о чем постоянно напоминают эти небольшие продажи.

Дорого обойдется

Если китайцы сбросят значимый объем американского госдолга, США столкнутся с нестабильностью курса доллара и замедлением экономики.

"Экономику начнет лихорадить от повсеместно высоких процентных ставок, что окажет мощный замедляющий эффект", — поясняет Джефф Миллс, главный инвестиционный стратег американской PNC Financial Services Group.

Стоимость трежерис упадет, а доходность резко повысится. Это автоматически увеличит цену заимствований и для американских компаний, и для рядовых потребителей, а значит, подорвет экономический рост. Выпуск долговых бумаг станет для Белого дома более накладным.

"В конце апреля, когда Россия продавала большие объемы, доходности на американском рынке резко подскочили, спровоцировав падение самих бумаг", — отмечает Николай Подлевских, начальник аналитического отдела "Церих кэпитал менеджмент".

Идти до конца

Способна ли Россия сократить вложения в американский госдолг до нуля? Некоторые аналитики не исключают этого: оставшуюся на балансе ЦБ сумму можно считать чисто символической.

Американский доллар
© Фото: Images Money
Госдолг США впервые превысил 20 триллионов долларов

"Россия уже практически выбыла из списка держателей американского госдолга, занимая 54-ю строчку", — говорит Тимур Нигматуллин, финансовый аналитик "Открытие брокер".

Дальнейшая продажа трежерис связана с грядущими санкциями, но эксперт указывает, что это тактический шаг: "Вероятное сокращение этих позиций, скорее всего, компенсировано покупкой золота и краткосрочными депозитами в банках".

Американскому долгу Россия действительно все больше предпочитает золото — доля драгметалла в международных резервах страны достигла рекордных 18 процентов, вплотную приблизившись к долларовым вложениям. Накопление золота — это и защита от валютных рисков, и страховка от санкций, и возможность заработать.

Теги:
госдолги, США, Россия


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