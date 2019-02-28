Доходные слитки: Банк России заработал миллиарды на золоте

Цены на золото продолжают идти вверх. С августа прошлого года тройская унция подорожала более чем на десять процентов — до 1328 долларов.

СУХУм, 28 фев - Sputnik. За это время Банк России увеличил золотой запас до рекордного уровня, став крупнейшим покупателем драгметалла среди центробанков мира. Сколько прибыли принесли слитки и что будет дальше с ценами — в материале Натальи Дембинской для РИА Новости.

© AFP 2019 / David Hancock Австралия теряет "угольные миллиарды": они могут достаться России

Почему дорожает золото

Традиционно котировки золота растут в периоды глобальной нестабильности и ослабления доллара: защищая активы от обесценивания американской валюты, инвесторы вкладывают деньги в драгоценный металл. Мировую экономику лихорадит, и это заставляет обменивать американскую валюту на золотые слитки.

Дополнительный фактор давления на доллар в последние дни — переговоры США и Китая о прекращении торговой войны. Торговая сделка между Пекином и Вашингтоном может повысить спрос на валюты развивающихся стран. Это приведет к ослаблению глобального интереса к американской валюте.

"Надежды на сделку между США и Китаем и снижение курса доллара оказывают поддержку золоту", — заявил Reuters сырьевой стратег ABN Amro Жоржет Беле.

Золотые котировки подогревает и изменение политики ФРС США. Большинство участников рынка ждут, что Федрезерв возьмет паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики и не поднимет ставку ни в марте, ни в июне. Это опять же ослабляет позиции доллара в пользу золота.

Наконец, повышенному спросу на актив-убежище способствуют перспективы замедления мировой экономики. О том, что рост глобального ВВП в 2019-2020 годах окажется ниже прогнозируемого, сообщили Международный валютный фонд и ведущие инвестиционные учреждения.

© AP Photo. Mike Groll Мастер-класс от Англии и США: как присвоить чужое золото

Покупают все

В минувшем году мировые центробанки скупили рекордное почти за полвека количество золота — на 27 миллиардов долларов. Больше всего приобрел Банк России — 274,3 тонны, в том числе на доллары, вырученные от продажи государственных облигаций США.

По подсчетам Всемирного совета по золоту (WGC), объем драгметалла на балансе центральных банков за год вырос на 651 тонну. Это самый большой показатель с 1971 года, когда США отказались от золотого стандарта. Почти половину закупок совершил Банк России.

Россия продолжает приобретать золото в рамках дедолларизации резервов, констатировал WGC. Прошлогодние 274,3 тонны — крупнейший за всю историю годовой показатель для всех мировых ЦБ.

По объему резервов Россия вышла на пятое место, опередив Китай, Индию и Японию.

Еще больше

Сейчас у Центробанка 2112 тонн золота — абсолютный рекорд для современной России. За год запасы выросли почти на 15 процентов, доля золота в международных резервах достигла 18,5 процента.

Аналитики указывают, что сейчас универсальный денежный эквивалент становится привлекательнее активов, приносящих процентный доход, в частности гособлигаций США. Неудивительно, что драгметаллом российский ЦБ запасается, параллельно сокращая вложения в американские бумаги, — распродажа началась еще в апреле.

На балансе ЦБ облигаций американского казначейства осталось всего на 12,8 миллиарда долларов. Хотя еще в 2010-м вложения в госдолг США приближались к 180 миллиардам.

Увеличение стоимости золотого запаса России в долларовом выражении впечатляет. Если в 2009 году речь шла о сумме чуть больше 20 миллиардов, то теперь монетарного золота в резервах страны — почти на 90 миллиардов долларов. Причины очевидны: рекордно высокая доля драгметалла в международных резервах и рост котировок. За последние полгода ЦБ заработал на этом порядка десяти миллиардов долларов.

© AP Photo. Mike Groll Россия опередила Китай по резервным запасам золота

Впрочем, слитками Банк России запасается не ради прибыли. Главное — стабильность запасов, диверсификация сбережений и страховка от санкций. Золото — актив, не подверженный санкционным рискам.

Золото все свое

Практически все золото, добываемое в России, скупает Центральный банк. Приобретение монетарного золота — а Россия делает это исключительно на внутреннем рынке — мощная мера поддержки золотодобывающей отрасли, производящей порядка 300 тонн драгметалла в год.

В минувшем году ЦБ приобрел 274 тонны из произведенных в России 314 тонн — это почти 90 процентов. Покупки на внутреннем рынке — еще один фактор поддержки цен на металл.

На мировой рынок Россия золото практически не поставляет. Как подсчитали в Минфине, экспорт по сравнению с 2017 годом сократился в 3,3 раза — с 56,6 до 17,05 тонны.

Цены будут расти

Аналитики уверены: рост на рынке золота продолжится. Как предупреждают крупнейшие инвестбанки, непрерывная работа печатного станка все больше угрожает стабильности мировой экономики, а потому разгонит цены на реальные активы.

В то же время, по прогнозу Goldman Sachs, в ближайшие годы объемы мировой добычи золота снизятся, а по подсчетам золотодобывающей компании Goldcorp, к 2022 году производство драгметалла опустится к уровню начала XXI века. По оценке геологической службы США, при сохранении нынешних темпов добычи запасы золота в недрах Земли исчерпаются уже к 2034 году.

Если темпы закупок драгметалла сохранятся — а ЦБ сейчас меняет доллары на слитки с максимальной скоростью за последние 12 лет — через четыре года золотой запас России обновит советский рекорд.