Джубга — Сочи: на пути к Кавказской ривьере

В настоящее время при проектной загрузке не более шести тысяч автомобилей в сутки через знаменитый сочинский серпантин проезжает в среднем свыше 27 тысяч автомобилей в день. Почему стратегически важно строительство трассы Джубга — Сочи, рассуждает автор РИА Новости.

Начало недели принесло радостные известия: трасса вдоль черноморского побережья Джубга — Сочи, скорее всего, все-таки будет построена. Напомним, что во второй половине 2018 года Росавтодор уже выходил с предложением по строительству четырехполосной дороги вдоль побережья длиной 119 километров и стоимостью 1,6 триллиона рублей, но тогда Минтранс посчитал реализацию данного проекта нецелесообразной. При этом пообещав рассмотреть включение дороги в комплексный план развития магистральной инфраструктуры, если проект "будет востребован и не запределен по цене", пишет автор РИА Новости Дмитрий Лекух.

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Новый вариант проекта предусматривает снижение стоимости строительства почти в полтора раза, до триллиона рублей. Происходит это, по сути, за счет сокращения протяженности новой четырехполоски до восьмидесяти с небольшим километров: от Сочи она будет тянуться не до Джубги, а до Туапсе. То есть строители намереваются разгрузить самый проблемный горный участок, дальше дорога пролегает уже через более или менее приемлемый рельеф.

В настоящее время при проектной загрузке не более шести тысяч автомобилей в сутки через знаменитый сочинский серпантин проезжает в среднем свыше 27 тысяч автомобилей в день. Как результат — участок от Сочи до Туапсе в период пиковых нагрузок преодолевается не менее чем за шесть часов, и это оптимистичный вариант.

Сочи, получивший статус курорта мирового класса, стремительно развивается, олимпийский импульс не пропал, и беспокойное хозяйство требует все больше и больше поставок. Причем всего и сразу: сельскохозяйственной продукции из Крыма и Кубани (те же помидоры до сих пор в основном возят из Турции: морем это банально дешевле, и это при наличии "в шаговой доступности" главных житниц России). В Сочи ежегодно отдыхают свыше шести миллионов туристов — и это весьма привлекательный и "благодарный" сектор рынка для отечественных сельхозпроизводителей, который как-то нелепо терять.

Развивающийся кластер требует все новых и новых партий тех же стройматериалов, оборудования, да много еще чего. И без качественной дорожной инфраструктуры тут просто не обойтись.

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Но даже это еще не самое главное: турпотоки при помощи, казалось бы, не совсем "профильного" дорожного строительства можно изрядно нарастить.

К примеру, с точки зрения природных условий самым привлекательным местом для отдыха на Черноморском побережье, согласно данным экспертов ЮНЕСКО, является поселок Лазаревское. Он в этом смысле превосходит даже курортные территории недавно ставшего снова российским Крыма и соседней Абхазии. Там самое чистое Черное море, самый удобный рельеф для строительства комфортных баз отдыха любой звездности: поселок расположен в низменностях предгорной зоны южного склона Главного Кавказского хребта. Горы начинают резко возвышаться только при удалении от моря. А средние высоты на территории поселка составляют всего 20 метров над уровнем моря — строй, что называется, не хочу. На любые цены и на любой вкус, территория это вполне себе позволяет.

Но есть некоторые нюансы: из-за особенностей горного рельефа и серпантина добираться из современного международного аэропорта Адлер летом до Лазаревского придется часа четыре как минимум. Что после перелета, по жаре, среди газующих фур да еще и, например, с маленькими детьми выглядит несколько неоптимистично. Плюс в Лазаревском, разумеется, и близко нет той инфраструктуры отдыха и развлечений, которую может предложить недавняя олимпийская столица России.

А после ввода в эксплуатацию обсуждающейся сейчас трассы на Джубгу дорога из центра Сочи до Лазаревского составит 15-20 минут на автомобиле или максимум полчаса на городском транспорте. И Лазаревское просто войдет в сочинскую городскую агломерацию, что, безусловно, сделает отдых там куда более привлекательным и позволит снизить издержки на строительство параллельных объектов индустрии отдыха и развлечений.

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Уже только одно это, по оценкам экспертов, позволит спокойно нарастить объемы туристических потоков в "курортную столицу России" примерно в полтора раза. Причем государству тут даже не надо вкладываться, если только в дополнительное оборудование пляжей. И новые отели, и санатории, и иные базы отдыха, да и рестораны с кафе бизнес построит сам, это банально выгодно. И опыт сочинского строительства подобного рода объектов может это только подтвердить.

А ведь есть еще масса мест для строительства не сильно больших, но весьма комфортных туристических мини-кластеров. Вот, просто навскидку, только по участку дороги от Лазаревского до центра Сочи: Солоники, Волконская, Чемитоквадже, Головинка и Лазурный берег на впадении реки Шахе, Якорная Щель, Вардане, Лоо. Все эти черноморские топонимы звучат для ушей человека понимающего как музыка. И если эти территории удастся подключить к созданной там инфраструктуре отдыха, спорта и развлечений, то экономический эффект будет сложно переоценить.

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