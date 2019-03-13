Дело Вышинского вызвало скандал в конгрессе США

Суть компромата: тот же Фридландер был нанят супругой журналиста Кирилла Вышинского, сидящего в украинской тюрьме, для представления его интересов и проведения кампании за его права, пишет Виктор Мараховский для РИА Новости.

Сам Фридландер не понимает, что не так: "Защита прав журналистов — это основа моей системы убеждений. На мой взгляд, если человек работает журналистом, если он наводит справки, проводит расследования, пишет и освещает события, это надо всячески поощрять. Во всех странах, на всех уровнях".

А если защищать права журналистов святое дело; если два "рабочих кейса" Фридландера (защита интересов Вышинского и агитация за демократа-конгрессмена в общине нью-йоркских евреев-ортодоксов) никак не пересекаются; наконец, если лоббисту за защиту Вышинского не платят никакие российские государственные и вообще любые организации — все в рамках закона и этики, полагает лоббист.

Но это, по мнению одного из ведущих американских СМИ, неверная логика. Верная логика — в том, что Кирилл Вышинский сидит как главный редактор РИА Новости Украина. А в тюрьме он по обвинению в государственной измене, выразившейся в "противозаконной деятельности по информационной поддержке российской аннексии Крыма". Следовательно, Вышинский — "русский пропагандист".

А значит, человек, работающий (неважно, по какому направлению) с правильным американским конгрессменом Надлером, выступающим за продолжение "расследования о русском вмешательстве", — не может одновременно выступать за права "русского пропагандиста". Поскольку такой подзащитный, видимо, через свою супругу, а затем и через политконсультанта заразит ядом "пророссийскости" даже вполне антироссийского политика в далеком Вашингтоне.

...Что бросается в глаза в данной истории.

Во-первых — тот факт, что права политзаключенного журналиста отстаиваются не на самой Украине, а в США. Это грустно, но именно такова реальность: реальный административный центр сегодняшней Украины находится за Атлантикой.

Во-вторых, то, что американские СМИ — ни сам Daily Beast, ни подхватившие тему — даже не задаются вопросом о том, заслуживает ли российский журналист защиты его прав. Потому что ежу ясно, что нет.

© Sputnik / Алексей Филиппов Киселев о деле Вышинского: журналистов кошмарят на Украине

Представители прессы любой другой страны могут быть защищаемы в рамках приоритета прав человека, прав прессы, свободы слова и так далее. Но не российские.

Вернее, российские журналисты заслуживают защиты (и даже массовых кампаний в их поддержку) только в одном случае: если они выступают против России. Даже если они дешевые фейкометчики, подделывающие собственное убийство и плавающие напоказ в свиной крови, — в главном-то они правы. Они против России.

Российские же журналисты, схваченные по обвинениям любой степени бредовости в работе не против, а на Россию, — заранее расчеловечены. Они для американских СМИ (что прогрессивных, что консервативных) не представители профессии и даже не очень люди — поскольку они "кремлевские пропагандисты". А значит, они должны быть подвергнуты проклятию априори.

По сути, Вышинский в ходе данного скандала был обвинен в том, что он "часть той силы, что шатает американскую демократию".

...Все это подтверждает простую мысль, которую мы уже ранее высказывали: "русские" для Запада сегодняшнего — это евреи для Запада вчерашнего. Сотню лет назад расчеловечивать евреев можно было просто на основании этнической принадлежности, и этим спокойно занимались респектабельные политики и ныне здравствующие авторитетные СМИ Европы и Америки. Вера в "заговор сионских мудрецов" была совершенно нормальной — такой же, как сегодня вера в "русское вмешательство". Притом что имела примерно столько же доказательной базы.

По факту сегодня изменился только объект расчеловечивания. Все остальное — логика охотников на ведьм, реквизит, методы обработки массового сознания, методы накручивания обвинений и риторика — остались прежними.

Остается отметить, что сто лет назад такой опыт расчеловечивания наций привел Запад к одной из величайших катастроф в его истории.

Тогда казалось, что история чему-то учит.

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