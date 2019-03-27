Нового проекта "Украина" пока нет: кто станет президентом Незалежной

Игорь Николайчук, эксперт Центра специальных медиаметрических исследований – для Sputnik

Пока на Украине социологи тренированными пальцами доят тучные бюджеты предвыборных штабов, "замеряя общественное мнение", мы, скромные служители биг-дата журналистики и политической медиаметрии, выполняя свой профессиональный долг, проанализируем публикации на эту тему в зарубежных СМИ. И вот что выходит.

Кого ни выберут украинцы – пусть зовется президентом, но это будет президент-симулякр. Потом разберемся, воспитаем в нужном формате. Или что-то еще придумаем. Но главное, ничего не менять! Очень надо сделать именно так – отложить на потом. По такой стратегии на украинском поле имеется консенсус у США, Германии, Франции, Польши, "нового ЕС двух скоростей" и даже НАТО.

Пункт первый консенсуса: проект "Украина" в его варианте 2014 года, предназначенном для торпедирования энергетической независимости Евросоюза, и в варианте 2015 года, когда планировалось превратить несчастную страну в пугало для демонстрации последствий "агрессивных устремлений Путина", закрыт. Окончательно и бесповоротно.

Пункт второй: нового проекта "Украина" пока нет.

Пункт третий: Украина это ужас, ужас, ужас!

Начнем с французов

Французские политики не знают, что надо делать, зато отлично знают, чего делать не надо! Политолог Сезар Лесаж на страницах Les Echos (04.12.18), выражая мнение почти всех своих коллег, заявил: "Брюссель должен проявить хладнокровие и выдержку, не вводить против России дополнительных санкций, которые все равно не принесут ожидаемых результатов, а лучше занять позицию миротворца и посредника между Россией и Украиной". Речь вообще шла о том, чтобы европейцы осознали следующее: "С 2014 года Киев намеренно пытается взять Брюссель в заложники и втянуть европейцев в ультранационалистический крестовый поход, который все больше и больше выходит из-под контроля".

Арно Дюбьен, глава аналитического центра "Обсерво" при Франко-российской торгово-промышленной палате в Москве, сказал в интервью журналу L'Opinion (21.12.18) по поводу Украины следующее: "Ситуация заблокирована и может еще больше ухудшиться. (…) Некоторые политические лидеры, особенно президент Порошенко, хотят прибегнуть к эскалации напряженности, надеясь, что это поможет им остаться у власти. Мы должны подготовиться к третьей газовой войне, поскольку срок действия контракта на транзит газа истекает в конце 2019 года, и вряд ли к этому времени будет достигнута договоренность. Что касается Донбасса, то Минские соглашения находятся в тупике".

© AFP 2019 / SERGEI SUPINSKY Перспективы для эрзац-демократии: кто будет платить за украинский банкет

Президентская страда от слова "страдать"

Если говорить кратко, то тема украинских президентских выборов население стран мира волнует в весьма незначительной степени. Так, если популярность этой темы на Украине принять за 1,0, то в Молдове данный индекс составит 0,39, в Беларуси – 0,36, России – 0,20, Латвии – 0,15. В остальных странах, особенно за пределами постсоветского пространства, наблюдаются уже только следы интереса. Хотя абсолютные цифры, конечно, достаточно велики.

Удивительно равнодушная к текущей кампании пресса США буквально проклинает разворачивающее действо. Всегда вежливый Bloomberg три дня назад (22.03.2019) без обиняков заявил: "Самая грязная президентская гонка за всю историю Украины", и доказал, что это не пропагандистский фейк: "подкуп избирателей, прослушка, теневые спонсоры и кандидаты-однофамильцы". Глобалисткая, антитрамповская и русофобская газета The Washington Post в материале от 18.03.2019 вообще договорилась до необходимости раздела Украины: "Если Украина сможет продолжить свой путь к децентрализации, удаляя власть от Киева, то может быть не важным, кто станет следующим президентом".

Вполне понятно уныние качественной британской прессы, которая делает вид, что занята только Брекзитом (это таки да). Местные СМИ не проявили креатива, заявив, что все равно все будет в пользу "ненавистного Путина". Издание Express.co.uk, (27.02.2019) прямо так и говорит (правда, устами американского политолога Александра Мотыля): "Победа Зеленского будет сценарием мечты для Путина".

Региональные расклады и загогулины

Вот как выглядит сравнительная популярность кандидатов внутри Украины, если учитывать данные за последнюю неделю:

– Владимир Александрович Зеленский набирает наибольший процент голосов в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской области, городе Киеве.

– Петр Алексеевич Порошенко – только в Ивано-Франковской области.

– Юлия Владимировна Тимошенко – Черниговская, Волынская, Житомирская области.

Так что Зеленский просто молодец. Он понимает (или ему подсказали), что успешное возделывание электоральных полей в наш век происходит по законам и в форматах масс-культуры: показывай себя по телевизору в разных шоу (и сериалах) – и будет тебе счастье. Собственно, все так и делают, но не у всех это получается хорошо. А у Зеленского здесь талант.

Петр Алексеевич Порошенко с начала марта тоже "сел" в телевизор за счет припасенных заранее информационных поводов. Но поводы кончились, и Зеленский рулит.

А Юлия Владимировна Тимошенко переживает экзистенциальную катастрофу: немцы ей теперь не друзья. СМИ Германии пишут о выборах позорно мало, а вот негатива по выборам с их стороны неожиданно много. В отношении же Тимошенко эти СМИ откровенно хамят. Как вам такой пассаж из негативного в целом материала в Der Spiegel (23.02.2019): "Ни сексуальности, ни денег, но известность. Пять лет после Майдана – и Юлия Тимошенко собралась избираться на пост президента. Ради этого она готова на все".

Но предсказать успех Зеленского – это как решить задачку без звездочки. Изучив представленную картину динамики популярности кандидатов в украинские президенты, любой "пикейный жилет" сделает вывод, что к реализации принят сценарий второго тура. Развивать эту тему даже не интересно.

Выскажем крамольную мысль, что в нынешней ситуации любой новый президент Незалежной будет являться продуктом и марионеткой пусть и несплоченного, но договороспособного внешнего геополитического коллектива.

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