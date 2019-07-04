Сергей Иванов о начале Второй мировой: требовать от нас покаяния - наглость

Алексей Стефанов, Sputnik.

"Обличать Сталина и Советский Союз модно, потому что за этим следует требование уже к российскому народу покаяться, признать свою вину, и, как говорят некоторые страны, еще и оплатить нанесенный материальный ущерб. Это полная чушь и наглость, но эти мысли звучат, и закрывать на это глаза нельзя", - заявил на пресс-конференции, прошедшей накануне 80-летия начала Второй мировой войны, глава Попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов Сергей Иванов.

Он пояснил, что решил встретиться с журналистами накануне печальной даты не случайно - к 1 сентября "будет очень много публикаций, фальсификаций и фейков", в которых, как уверен Иванов, будет утверждаться, что в развязывании войны виноват Советский Союз, который пошел на сговорс фашисткой Германией и разделил Европу, "и только немножечко Гитлер".

Успели эвакуировать оборонные предприятия

"Часто говорится, что Сталин или советское правительство заключило договор с Германией для того, чтобы разделить Польшу и захватить Прибалтику. У нас не было ни документов, ни фактов, свидетельствующих о том, что Гитлер стопроцентно нападет на Польшу. Были сообщения разведки – это предполагалось, но уверенности не было. А уж делить Польшу мы точно не собирались", - заявил Иванов.

Углубившись в историю, он рассказал, что СССР безуспешно пытался заключить англо-франко-советский союз, который иногда называют второй Антантой. Англичане и французы этого просто не хотели: "они хотели канализировать агрессивные устремления Гитлера на Восток".

"А что касается Польши, мы тоже предлагали ей соглашение о защите ее интересов, но поляки категорически отказывались. Для них было главное изолировать, демонизировать Советский Союз и коммунистический строй", - отметил Иванов, обратив внимание на то, что переговоры с англичанами и французами велись плоть до 23 августа 1939 года, но ни к чему не привели.

"Наши военные спрашивали англичан и французов (и это осталось в рассекреченных документах), где Красной армии нужно сосредоточиться, чтобы встретить немцев. Это был прямой вопрос. Но они отвечали: стойте там, где стоите. То есть на старых границах. Но в таком случае, после захвата Польши в течение нескольких дней немецкая армия оказалась бы на старой польско-немецкой границе. Она бы захватила Прибалтику, и мы получили бы фашистскую Германию в 40 км от Минска, в 60 км от Ленинграда, и так далее", - уверен Иванов.

Он сказал, что история не знает сослагательного наклонения, но если бы советско-германский договор не был заключен, "мы бы не получили два-три месяца героического сопротивления Красной армии, которые дали нам возможность эвакуировать оборонные предприятия на восток, подогнать сибирские дивизии, отстоять Москву, ценой огромных страшных жертв отстоять Ленинград…".

Избежали войны на два фронта

"Договор этот был заключен исходя из наших национальных интересов. И я считаю, это вполне оправданно, потому что выше национальных интересов нет ничего. Наши так называемые партнеры также исходили из своих национальных интересов. А когда уже началась агрессия против Советского Союза, тут сразу англичане (французы к тому времени были уже оккупированы) стали нашими союзниками, потому что появился общий враг, и ситуация изменилась", - отметил Иванов.

По его словам, нельзя забывать и то, что в 1939 году СССР вел войну на Дальнем Востоке с японцами (битва при Халхин-Голе). И если бы не был подписан договор с фашисткой Германией, "мы бы сильно рисковали получить войну на два фронта – и с Японией, и Германией". А после подписания советско-германского договора Япония, согласно данным разведки, поняла, что воевать один на один с СССР проблемно и обратила свое внимание на юг, на Тихий океан.

"Мы избежали войны на два фронта, что тоже полностью соответствует национальным интересам нашей страны", - сказал Иванов.

Он уверен, что начало Второй мировой войне положил "Мюнхенский сговор", когда 30 сентября 1938 года по инициативе Гитлера главы правительств Великобритании, Франции, Италии и Германии приняли решение о разделе Чехословакии. Польша, пользуясь случаем, тоже "откусила" часть территории этой страны. А вот Советский Союз в этом разделе не участвовал. Более того – предлагал помощь Чехословакии, но Польша отказать пропускать Красную армию через свою территорию.

"С исторической точки зрения 1 сентября 1939 года Советский Союз во Второй мировой войне не участвовал. Провокацию не мы устраивали, а немцы. Но мы внесли значительный вклад в Победу и в Великой отечественной и во Второй мировой войне", - отметил Сергей Иванов.

При этом его возмущает, что в нецивилизованной Европе идет война с памятниками. "600 тысяч советских военнослужащих погибли ради свободы и независимости Польши. Памятники советским воинам, которые сейчас уничтожаются, возводились не по приказу Берии или Сталина, а самим польским народом, от всей души. Первые памятники стали возникать через несколько дней после освобождения того или иного польского региона. Это поляки возводили памятники, а не Советский Союз", - сказал Иванов.

То, что президент России не приглашен на памятные мероприятия, посвященные началу Второй мировой войны, Сергей Иванов оставляет на совести руководителей Польши – "напрашиваться не будем".

"Главное что, меня очень воодушевляет, это то, что подавляющее число лидеров западных государств признают решающий вклад СССР в Победу над гитлеровской Германией и уже дали свое согласие на приезд в мае следующего года на 75-летие Великой Победы в Москву", - заключил Сергей Иванов.