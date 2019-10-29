14:43 29 Октября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.83
  • EUR70.78
Поиск

Реинтеграция мирным путем: к чему приведет сочинский компромисс России и Турции

© Sputnik / Алексей Дружинин
Аналитика
Получить короткую ссылку
74 0 0
Sputnik Абхазия

Во вторник, в 18 часов по московскому времени, истекает срок отвода курдских сил из 30-километровой пограничной зоны на северо-востоке Сирии. Это происходит в рамках выполнения российско-турецкого меморандума.

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета РФ – для Sputnik

Надо отметить, что российско-турецкая сделка о судьбе сирийских курдов, скрепленная подписями Путина и Эрдогана, уникальна. Она в той или иной степени соответствует интересам всех ключевых игроков: России, Турции, Сирии, США (во всех их внутренних ипостасях), и даже самих курдов. Хоть и создает для всех игроков новые риски.

© Sputnik / Михаил Алаеддин
Российская военная полиция начала отвод курдов от сирийско-турецкой границы

На текущий момент меморандум успешно претворяется в жизнь. Курдские вооруженные силы продолжают отвод своих подразделений от границы – "в соответствии с условиями соглашения с целью предотвратить кровопролитие и защитить жителей региона от турецких атак". Курдов заменяют сирийские пограничники и российская военная полиция. Сейчас Москва и Анкара будут согласовывать детали совместного патрулирования и сосуществования вдоль сирийско-турецкой границы. Такие консультации, в частности, пройдут 29 октября. Что же касается курдских территорий, то они начинают долгий, болезненный, но необратимый процесс реинтеграции в состав сирийского государства.

Дела соседские

Казалось бы, сирийское правительство является главным бенефициаром сделки. Да, формально оно в ней не участвовало, однако, с учетом всех практических обстоятельств (в частности, моральной неготовности Анкары говорить с Дамаском напрямую) такое участие было просто невозможно. В то же время благодаря этой сделке Сирия начинает реинтеграцию курдов мирных путем – без большой войны с ними (а значит, и стоящими за ними американцами). Речь идет не только о значительной части территории страны, но и о землях, на которых расположено большинство сирийских нефтяных месторождений. А "нефтяные деньги" необходимы для восстановления страны.

С другой стороны, эта же реинтеграция является и вызовом для сирийских властей. Ее нужно провести максимально аккуратно, соблюдая баланс интересов всех сторон. Перегибы сирийских властей, отказ курдам в любом варианте самоуправления (как это было до войны) вызовут не нужное сейчас напряжение, а также могут привести к тому, что недовольных курдов "наймут" для реализации антисирийских задач внешние страны. В то же время чрезмерные уступки курдам со стороны Дамаска приведут к недовольству не только сирийских силовиков, но и турецкого, а также иранского правительств. Крайне незаинтересованных в появлении широкой автономии у Сирийского Курдистана.

Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом Доме в Вашингтоне
© REUTERS / Jonathan Ernst
Трамп подтвердил ликвидацию главаря ИГ* аль-Багдади

Что касается Турции, то у Эрдогана тоже есть основания быть довольным. Да, не все его цели в сирийской кампании были выполнены. Не удалось взять под контроль достаточную территорию для переселения трех миллионов сирийских беженцев с турецкой территории. Не удалось утилизировать достаточное количество уже не нужных Анкаре "башибузуков" – протурецких боевиков из так называемой Сирийской национальной армии, ставших уже обузой для Эрдогана. По некоторым данным, в ходе операции погибло лишь чуть более сотни террористов из этой "армии", а еще четыре сотни получили ранения (и, вероятно, будут лечиться за турецкие деньги). Однако в то же время турецкие войска добились освобождения от курдов зоны вдоль турецко-сирийской границы – причем добились без продолжения масштабной операции (которая повлекла бы жертвы среди турецких солдат, а также наверняка спровоцировала бы скандальные репортажи мировых СМИ о зверствах армии Эрдогана и ее вспомогательных сирийских частей в отношении местного курдского населения). Вместо этого сейчас турки всячески демонстрируют процесс наведения порядка на подконтрольных территориях. Так, по словам министра обороны Турции Хулуси Акара, в ходе операции "Источник мира" курды выпустили из тюрем почти 750 боевиков ИГ*, но треть из этих боевиков турецкая армия уже отловила.

С другой стороны, турки – как и сирийцы – тоже должны продемонстрировать умеренность. Понять, что они находятся на чужой земле. Что пределы экспансии турецкой армии в восточной Сирии уже достигнуты. Пока неясно, есть ли это понимание в Анкаре.

Так, и министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, и сам Реджеп Эрдоган ранее отмечали, что те курдские вооруженные формирования, которые окажутся внутри 30-километровой зоны к моменту дедлайна, будут уничтожены. Вопрос теперь в том, действительно ли начнет турецкий президент их уничтожать – и поставит тем самым под вопрос сочинский компромисс?

Наконец, солдаты Турции уже стоят напротив сирийских вооруженных сил. И сообщения некоторых СМИ о начавшихся столкновениях между сирийскими и турецкими военными вселяют тревогу.

© AP Photo. Pool
Эрдоган начнет новую операцию в Сирии в случае срыва договоренностей с Россией

Большие игры с маленьким народом

Россию сейчас справедливо считают чуть ли не главным бенефициаром сделки. Стороной, которая не только эффективно развязала курдский узел, но и гарантирует то, что он снова не запутается, и его не придется затем рубить. Но если Москве не удастся удержать Дамаск и Анкару от неразумных шагов, то она потеряет не только репутацию. Напомним, что это именно российская военная полиция находится на границе и своим присутствием гарантирует мир и порядок на вверенной территории. Наконец, именно Россия гарантировала курдам соблюдение их прав и свобод после возвращения под крыло Дамаска. А значит, Кремлю придется еще и следить за тем, удержится ли сирийское руководство от соблазна нарушить эти права.

Что же касается американцев, то противники Трампа активно используют сложившуюся ситуацию для информационной атаки на американского президента. В англоязычной прессе идет волна курдофилии. Ведущие издания пишут о том, кто такие курды, как они героически сражались с ИГ – и как теперь президент Трамп их подло отдал на расправу туркам, русским и сирийцам. А точнее, продал "за долю малую, никому пока не известную".

На самом же деле американский президент дальновиден. Он использовал историю с курдами как повод для столь нужного ему вывода американских войск из Северной Сирии. Войск, которые уже давно превратились не в оплот американского влияния, а в заложников – любая атака против них "третьей силы" вынудила бы Трампа всерьез рассмотреть возможность ввода войск в Сирию. А значит, обеспечить приток в США сотен американских гробов и поставить под вопрос собственное переизбрание в 2020 году.
© Foto/ Facebook/Рамия Мамедова
Политолог: говорить о разрыве между Турцией и США не приходится

Если же говорить о курдах, то на первый взгляд кажется, что они со всех сторон проигравшие. Герои войны против ИГ, курды лишились всего завоеванного – территорий, особых прав, де-факто независимости, американского военно-политического прикрытия. Наконец, они потеряли своих сыновей и дочерей – в ходе "Источника мира" погибло как минимум несколько сотен только членов курдского ополчения. Еще сотни тысяч человек стали беженцами.

Однако – как бы цинично это не звучало – турецкая операция стала стимулом для того, чтобы курды приняли важнейшее решение о реинтеграции в Сирию. Решение не только правильное, но и спасительное. Как и их братья из Иракского Курдистана, сирийские курды не обладали достаточными ресурсами (экономическими, демографическими, дипломатическими, военными) для того, чтобы завоевать и отстоять свою независимость среди непростых соседей. В конечном итоге, что весьма вероятно, Сирийский Курдистан был бы раздавлен в ходе совместной военной операции Сирии и Турции – с куда большим количеством жертв. И сейчас главным вызовом для сирийских курдов является признание этой болезненной, но объективной реальности.



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Международный фотоконкурс International Photography Awards 2019: победители
Ничего себе "ошибочка": Трамп назвал Зеленского "новым президентом России"
Хурма
Говорит и показывает хурма
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться