Аппетит к риску: инвесторы из США влили миллиарды в Россию

Более половины всех иностранных вложений в фондовый рынок обеспечила Уолл-стрит, подсчитали на Московской бирже. Почему фонды из США не боятся идти на политические риски — в материале Натальи Дембинской РИА Новости.

Фавориты рынка

Впервые с 2013 года американская доля в зарубежных инвестициях в отечественные ценные бумаги достигла 51%. Для сравнения: на европейские инвестфонды приходится всего 26%.

"Санкции против ключевых российских компаний и нескончаемый поток антироссийской риторики в американских СМИ не смогли удержать инвесторов из США от вливания миллиардов в московский фондовый рынок", — констатирует Forbes.

Этот вывод полностью подтверждается статистикой торгов. Согласно последним данным, опубликованным Московской биржей, сейчас американским инвестфондам принадлежат российские акции на общую сумму 79,3 миллиарда долларов — это на 58% больше, чем в 2015 году.

В частности, одна из старейших американских компаний по управлению активами Allianz Global Investors сообщила, что нарастила удельный вес российских ценных бумаг в своем портфеле до уровня значительно выше рынка за счет покупок акций "Норильского никеля" и "Лукойла".

"Эти две частные фирмы пережили санкционную бурю намного лучше, чем многие госкомпании", — отмечают в Allianz Global Investors. Действительно, акции "Норникеля" с начала года подорожали на 39% (с 12 580 до 17 376 рублей), "Лукойла" — на 28% (с 4742 до 6066 рублей).

Еще один фаворит иностранных инвесторов — "Сургутнефтегаз". "Компания высоконадежна благодаря большому запасу наличной валюты, а ее ценные бумаги дорожают фантастическими темпами", — отмечает Наталья Мильчакова, заместитель руководителя информационно-аналитического центра "Альпари".

В то же время инвесторы стараются избегать акций российских гигантов, попавших под санкции, таких как "Газпром" и Сбербанк. Предпочтение отдают технологическим компаниям вроде "Яндекса" или же крупным потребительским брендам, таким как продуктовая сеть "Магнит" с почти 20 тысячами магазинов по всей стране.

Доходные риски

Чем объясняется такая активность американцев? Аналитики указывают на то, что инвесторы из США традиционно лидируют по вложениям в компании развивающихся стран.

Но важнее, что эти бумаги обеспечивают доходность, невозможную на американских рынках. По оценкам биржевого фонда VanEck Russia, средняя стоимость российских акций в портфелях фондов с начала года увеличилась на 23,4%, тогда как индекс S&P 500 прибавил лишь 19,9%, а индекс развивающихся рынков iShares MSCI (EEM) — 8,45%.

В последние пять лет Россия обеспечивала инвесторам средний доход в семь процентов годовых. Среди стран с формирующимся рынком больше смог предложить только Китай.

"Как правило, институциональные инвесторы, приобретая активы развивающихся стран, интересуются, во-первых, доходностью вложений, во-вторых, рентабельностью бизнеса и темпами экономического роста. Российские активы с точки зрения соотношения "надежность/доходность" очень привлекательны. Даже по акциям "голубых фишек" можно получить и высокую доходность от операций на бирже, и дивидендную доходность", — поясняет Наталья Мильчакова.

Вместе с тем из-за санкционного давления на экономику страны российские ценные бумаги приобрели статус высокорисковых.

В 2014 году из капитала отечественных компаний вышли многие европейские и азиатские инвесторы, ориентировавшиеся на определенный сегмент: быстрорастущую экономику с относительно хорошей защитой прав собственности и низкими геополитическими рисками. И их сменили американцы, готовые рисковать.

"После усиления геополитических рисков цены на российские активы снизились, но выросла их доходность. Как результат — рынок ощутил приток более агрессивного спекулятивного капитала, толерантного к риску", — говорит Тимур Нигматуллин, инвестиционный менеджер "Открытие Брокер".

По его словам, нечто похожее происходит и с облигациями федерального займа (ОФЗ) — ключевым элементом российского фондового рынка. Широкое распространение получили спекулятивные стратегии — "керри-трейд". "Специализирующиеся на них нерезиденты приходят на рынок и покупают рубли, затем приобретают ОФЗ в ожидании снижения ключевой ставки и притока остальных покупателей, что вызывает укрепление рубля", — отмечает эксперт.

Сейчас российские облигации обеспечивают доходность выше шести процентов, тогда как американские — меньше двух. Показатель европейских бумаг близок к нулю или вообще отрицательный.

Макроэкономическая стабильность

Еще один довод в пользу российских акций и облигаций — макроэкономика. Инфляция снижается, промышленное производство и розничные продажи растут, банковский сектор в целом стабилен.

Инвестиционный рейтинг России по версии Fitch — BBB, как у Китая и Индии, напоминает Forbes. При этом Москва жестко контролирует расходы — соотношение долга к ВВП составляет всего около 20%, а 124,14 миллиарда долларов (это почти семь процентов ВВП) находятся в Фонде национального благосостояния. Еще больше средств — в международных резервах Банка России (537,2 миллиарда по состоянию на 18 октября).

Единственное, что беспокоит инвесторов, — сможет ли Россия в ближайшие годы показать темпы роста экономики выше среднемировых. "Впрочем, и при нынешних темпах иностранные вложения в наши финансовые активы получат очень хорошую доходность. Хотя, конечно, над улучшением ситуации в реальном секторе правительству и частному бизнесу еще нужно много работать", — заключает Мильчакова.