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Четыре года строгого режима: кто оставил Россию без большого спорта

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Аналитика
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Sputnik Абхазия
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Российский спорт напоминает марафонца, который срезал дистанцию за несколько метров до финиша, пишет спортивный обозреватель Алексей Авдохин для Sputnik.

В холле конференц-центра в Катовице, где проходит конгресс Всемирного антидопингового агентства (ВАДА)
© Sputnik / Алексей Витвицкий
Стало ясно, как Россия может победить WADA

Весь российский спорт приговорили к четырем годам максимально строгого режима – без участия в Олимпиадах и чемпионатах мира (только отдельные спортсмены в нейтральном статусе), топ-соревнований на территории России, а российским чиновникам запретили входить в руководящие органы международных федераций.

Такое решение единогласно принял Исполком WADA в Лозанне.

Развязка, давайте честно, ожидаемая. Еще две недели назад, когда комитет WADA по соответствию рекомендовал Исполкому самые жесткие санкции в отношении России, было понятно – позитивного итога ждать бессмысленно, а готовиться стоит к самому худшему сценарию. Слишком серьезные и конкретные обвинения, слишком сильное недоверие.

Для понимания важно расставить акценты: в этот раз Россия страдает не из-за допинга. Та мутная история про манипуляции с пробами на Играх-2014 в Сочи, казалось, осталась в прошлом. Теперь российский спорт преследует ее тень.

Вы наверняка помните зимнюю Олимпиаду-2018 в Пхенчхане – самую странную и неполноценную в XXI веке: сборная России в нейтральном статусе без флага, гимна и национальной символики; тщательный и унизительный отбор российских спортсменов специальной комиссией МОК; отсутствие мировых звезд из России (Антон Шипулин, Сергей Устюгов, Виктор Ан, Павел Кулижников), странная аббревиатура OAR (Olympic Athletes from Russia) на форме.

© Sputnik / Сергей Мамонтов
Путин прокомментировал решение WADA по России

Это было наказание за допинговую систему, которая, считает WADA, существовала в российском спорте в первой половине 2010-х. С тех пор Россия потратила бесконечность сил и ресурсов, чтобы восстановить прежний спортивный статус: убрала ряд чиновников, полностью поменяла руководство РУСАДА, выполнила больше 30 критериев из дорожной карты WADA.

Финальными и определяющими в ней оставались два пункта:

  • предоставление электронной базы данных из Московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 годы – в аутентичном и неизменном виде;
  • доступ к физическим допинг-пробам, хранившимся в Москве, после проверки базы данных.

Именно на этом шаге случился сбой, за который в ближайшие годы расплачиваться спортсменам и болельщикам.

Известно, что копию электронной базы эксперты WADA получили от России еще в январе этого года, но позже обнаружили в ней многочисленные изменения, датированные концом 2018-го - началом 2019-го. В то время жесткие диски находились под контролем Следственного комитета РФ, который до сих пор ведет собственное расследование по допинговому делу.

Кто и зачем химичил с данными – загадка до сих пор. В WADA уверены, что это российские чиновники в спешке прятали следы позитивных проб топ-спортсменов. У России другая версия – к данным существовал удаленный доступ из-за границы, которым пользовались люди из команды Григория Родченкова, создававшие эту базу.

Но 85-страничное техническое объяснение от российских экспертов, откуда в базе взялись изменения, никого в WADA не убедило. По факту главное из финальных требований – неизменность электронной базы – Россия не выполнила.

© Видео RUPTLY
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Конечно, со стороны эта ситуация выглядит максимально глупо. Ведь России оставалось полшага до полноценного возвращения в систему международного спорта – по сути, какие-то формальности.

Представьте измученного марафонца, который на последних метрах вдруг решил срезать дистанцию. Зачем, если казавшаяся бесконечной дистанция уже позади, а перед глазами показался финиш?

Сейчас таким безумным марафонцем выглядит Россия. Государство, которое старательно возвращало доверие спортивного мира, реанимировало репутацию РУСАДА, растило новое поколение талантливых и чистых спортсменов, чтобы провалиться на максимально простой, по большому счету технической задаче – сохранении электронной системы в безопасности. Получилось машинально, как у Шуры Балаганова в "Золотом теленке"?

Но причины и оправдания уже не имеют значения – в данное время у российского спорта потеряна репутация.

Понятно, что больнее всего сейчас спортсменам. Нынешние санкции в первую очередь бьют по ним, а не по безликим функционерам. Последствия с каждым днем будут нарастать снежным комом, и это уже не исправить ничем – ни деньгами, ни дипломатическими связями, ни ультиматумами.

Простые факты, с которыми российским спортсменам жить в ближайшие годы: их ждут новые громкие дисквалификации.

Проверка изменений, сделанных Россией в базе данных, – теперь дело принципа для WADA. И они точно доберутся до каждой фамилии – неважно, из прошлого она или настоящего. 

Многие, несмотря на титулы и громкие имена, останутся без топ-соревнований – чемпионатов мира и Олимпиад. Индивидуальный фильтр – жесткая и непредсказуемая штука, которая два года назад не щадила даже суперзвезд.

Кто-то уже наверняка задумался о смене гражданства или завершении карьеры – атлеты тратили детство и здоровье точно не ради того, чтобы на пике карьеры оказаться в золотой клетке. 

© Видео Ruptly
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И даже те спортсмены, которые выполнят все требования WADA по допуску (а их много - отсутствие фамилий в докладе Макларена и среди удаленных данных из московской базы, необходимый объем допинг-тестов, куча более мелких условий), будут выступать с ощущением перманентного недоверия – к себе и своим результатам.

А ведь есть вообще "мимолетные" виды спорта, в которых за четыре года умещается вся карьера – фигурное катание, спортивная гимнастика, художественная. Переждать трудное время здесь нереально с физиологической точки зрения.

Если с перспективами в индивидуальных видах есть хотя бы приблизительное понимание, то институт российских сборных ждут глобальные потрясения: как будет выглядеть нейтральная сборная? Что с допуском на турниры всей команды и каждого игрока в отдельности?

Конечно, еще остается мини-надежда на апелляцию в Спортивном арбитражном суде (CAS). Существует даже перспективная юридическая лазейка из Олимпийской хартии, в которой не предусмотрен нейтральный статус для спортсменов, представляющих действующий национальный олимпийский комитет. Но работа российских спортивных юристов в международных инстанциях – отдельная история.

Пожалуй, положения мрачнее в российском спорте не было еще никогда. И это действительно серьезная проблема, несмотря на обещание WADA защитить чистых атлетов.

Наказания спортсменов не могут носить коллективного характера — это говорит о политической подоплеке таких решений, уже отметил президент России.

По сути сотни честных и ни в чем невиновных спортсменов на четыре года превратятся в колонну белых ходоков – без страны, национальных символов и защиты. Все это время они будут находиться в подвешенном состоянии странного полудопуска на главные соревнования – и это безумное психологическое давление.

Однако главная беда в другом.

Большой спорт в России – одна из идей, которая объединяет. Это катализатор всеобщей гордости за страну. Наглядный пример, как стать сильным и нужным. Но российские спортивные чиновники ничем не помогли спортсменам – и оставили страну без большого спорта.



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