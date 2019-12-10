Четыре года строгого режима: кто оставил Россию без большого спорта

Российский спорт напоминает марафонца, который срезал дистанцию за несколько метров до финиша, пишет спортивный обозреватель Алексей Авдохин для Sputnik.

Весь российский спорт приговорили к четырем годам максимально строгого режима – без участия в Олимпиадах и чемпионатах мира (только отдельные спортсмены в нейтральном статусе), топ-соревнований на территории России, а российским чиновникам запретили входить в руководящие органы международных федераций.

Такое решение единогласно принял Исполком WADA в Лозанне.

Развязка, давайте честно, ожидаемая. Еще две недели назад, когда комитет WADA по соответствию рекомендовал Исполкому самые жесткие санкции в отношении России, было понятно – позитивного итога ждать бессмысленно, а готовиться стоит к самому худшему сценарию. Слишком серьезные и конкретные обвинения, слишком сильное недоверие.

Для понимания важно расставить акценты: в этот раз Россия страдает не из-за допинга. Та мутная история про манипуляции с пробами на Играх-2014 в Сочи, казалось, осталась в прошлом. Теперь российский спорт преследует ее тень.

Вы наверняка помните зимнюю Олимпиаду-2018 в Пхенчхане – самую странную и неполноценную в XXI веке: сборная России в нейтральном статусе без флага, гимна и национальной символики; тщательный и унизительный отбор российских спортсменов специальной комиссией МОК; отсутствие мировых звезд из России (Антон Шипулин, Сергей Устюгов, Виктор Ан, Павел Кулижников), странная аббревиатура OAR (Olympic Athletes from Russia) на форме.

Это было наказание за допинговую систему, которая, считает WADA, существовала в российском спорте в первой половине 2010-х. С тех пор Россия потратила бесконечность сил и ресурсов, чтобы восстановить прежний спортивный статус: убрала ряд чиновников, полностью поменяла руководство РУСАДА, выполнила больше 30 критериев из дорожной карты WADA.

Финальными и определяющими в ней оставались два пункта:

предоставление электронной базы данных из Московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 годы – в аутентичном и неизменном виде;

доступ к физическим допинг-пробам, хранившимся в Москве, после проверки базы данных.

Именно на этом шаге случился сбой, за который в ближайшие годы расплачиваться спортсменам и болельщикам.

Известно, что копию электронной базы эксперты WADA получили от России еще в январе этого года, но позже обнаружили в ней многочисленные изменения, датированные концом 2018-го - началом 2019-го. В то время жесткие диски находились под контролем Следственного комитета РФ, который до сих пор ведет собственное расследование по допинговому делу.

Кто и зачем химичил с данными – загадка до сих пор. В WADA уверены, что это российские чиновники в спешке прятали следы позитивных проб топ-спортсменов. У России другая версия – к данным существовал удаленный доступ из-за границы, которым пользовались люди из команды Григория Родченкова, создававшие эту базу.

Но 85-страничное техническое объяснение от российских экспертов, откуда в базе взялись изменения, никого в WADA не убедило. По факту главное из финальных требований – неизменность электронной базы – Россия не выполнила.

Конечно, со стороны эта ситуация выглядит максимально глупо. Ведь России оставалось полшага до полноценного возвращения в систему международного спорта – по сути, какие-то формальности.

Представьте измученного марафонца, который на последних метрах вдруг решил срезать дистанцию. Зачем, если казавшаяся бесконечной дистанция уже позади, а перед глазами показался финиш?

Сейчас таким безумным марафонцем выглядит Россия. Государство, которое старательно возвращало доверие спортивного мира, реанимировало репутацию РУСАДА, растило новое поколение талантливых и чистых спортсменов, чтобы провалиться на максимально простой, по большому счету технической задаче – сохранении электронной системы в безопасности. Получилось машинально, как у Шуры Балаганова в "Золотом теленке"?

Но причины и оправдания уже не имеют значения – в данное время у российского спорта потеряна репутация.

Понятно, что больнее всего сейчас спортсменам. Нынешние санкции в первую очередь бьют по ним, а не по безликим функционерам. Последствия с каждым днем будут нарастать снежным комом, и это уже не исправить ничем – ни деньгами, ни дипломатическими связями, ни ультиматумами.

Простые факты, с которыми российским спортсменам жить в ближайшие годы: их ждут новые громкие дисквалификации.

Проверка изменений, сделанных Россией в базе данных, – теперь дело принципа для WADA. И они точно доберутся до каждой фамилии – неважно, из прошлого она или настоящего.

Многие, несмотря на титулы и громкие имена, останутся без топ-соревнований – чемпионатов мира и Олимпиад. Индивидуальный фильтр – жесткая и непредсказуемая штука, которая два года назад не щадила даже суперзвезд.

Кто-то уже наверняка задумался о смене гражданства или завершении карьеры – атлеты тратили детство и здоровье точно не ради того, чтобы на пике карьеры оказаться в золотой клетке.

И даже те спортсмены, которые выполнят все требования WADA по допуску (а их много - отсутствие фамилий в докладе Макларена и среди удаленных данных из московской базы, необходимый объем допинг-тестов, куча более мелких условий), будут выступать с ощущением перманентного недоверия – к себе и своим результатам.

А ведь есть вообще "мимолетные" виды спорта, в которых за четыре года умещается вся карьера – фигурное катание, спортивная гимнастика, художественная. Переждать трудное время здесь нереально с физиологической точки зрения.

Если с перспективами в индивидуальных видах есть хотя бы приблизительное понимание, то институт российских сборных ждут глобальные потрясения: как будет выглядеть нейтральная сборная? Что с допуском на турниры всей команды и каждого игрока в отдельности?

Конечно, еще остается мини-надежда на апелляцию в Спортивном арбитражном суде (CAS). Существует даже перспективная юридическая лазейка из Олимпийской хартии, в которой не предусмотрен нейтральный статус для спортсменов, представляющих действующий национальный олимпийский комитет. Но работа российских спортивных юристов в международных инстанциях – отдельная история.

Пожалуй, положения мрачнее в российском спорте не было еще никогда. И это действительно серьезная проблема, несмотря на обещание WADA защитить чистых атлетов.

Наказания спортсменов не могут носить коллективного характера — это говорит о политической подоплеке таких решений, уже отметил президент России.

По сути сотни честных и ни в чем невиновных спортсменов на четыре года превратятся в колонну белых ходоков – без страны, национальных символов и защиты. Все это время они будут находиться в подвешенном состоянии странного полудопуска на главные соревнования – и это безумное психологическое давление.

Однако главная беда в другом.

Большой спорт в России – одна из идей, которая объединяет. Это катализатор всеобщей гордости за страну. Наглядный пример, как стать сильным и нужным. Но российские спортивные чиновники ничем не помогли спортсменам – и оставили страну без большого спорта.