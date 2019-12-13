Проверка на прочность: что грозит союзническим отношениям США и Турции

Стремление Вашингтона жестко и небескорыстно контролировать каждый шаг своих союзников, будь то строительство газопровода или покупка систем ПВО, закономерно множит конфликтные ситуации на международной площадке, считает военный обозреватель Александр Хроленко.

Сегодня суровую проверку на прочность проходят союзнические отношения США и Турции.

Американские конгрессмены хотят наказать Анкару за приобретение и развертывание российских зенитных ракетных систем (ЗРС). Несмотря на возражения администрации президента США Дональда Трампа, комитет по международным делам Сената США одобрил законопроект, предусматривающий санкции против Турции за покупку ЗРС С-400 и военное вторжение в северную Сирию. Законопроект поддерживают и демократы, и республиканцы в обеих палатах Конгресса. В случае одобрения санкций Сенатом американский президент обязан ввести ограничения против министра национальной обороны Турции Хулуси Акара, других лиц и организаций, причастных к военной операции в Сирии. Администрация также обязана будет ввести санкции в связи с приобретением Анкарой ЗРС С-400 – в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций". В перспективе под запретом может оказаться предоставление Турции широкого спектра американских товаров, услуг и технологий оборонного назначения. Ранее Вашингтон уже исключил Анкару из программы производства и приобретения истребителей F-35.

Дональд Трамп придерживается сдержанной позиции относительно санкций и отмечает правомочность действий Анкары. Действующий президент США напомнил, что Турция хотела закупить американскую систему ПВО "Пэтриот", но администрация Барака Обамы отказала союзникам в приобретении этой системы.

Турция обещает ответить на санкции, и не намерена отказываться от С-400, даже если этот законопроект пройдет. Ощущается приближение геополитического шторма.

Месть американского сената

В США считают, что Россия способна использовать системы С-400 на турецкой территории для изучения уязвимости американских истребителей-бомбардировщиков 5-го поколения F-35. В связи с этим Вашингтон усматривает предательство Анкарой интересов США, и обещает антитурецкие санкции. Для начала, признан геноцид армян.

С четвертой попытки Сенат США одобрил резолюцию, которая признает геноцидом массовые убийства армян турками в Османской империи в 1915 году.

Представитель администрации президента Турции Фахреттин Алтун отметил: "Резолюция не принесет ничего хорошего отношениям между Турцией и США. Она войдет в историю как безответственные и иррациональные действия некоторых членов конгресса США против Турции".

Комментируя возможный ввод санкций, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил: "Члены Конгресса США должны понять, что Анкаре невозможно навязать чужую волю". И уже второй раз за шесть месяцев предупредил, что Анкара может поднять вопрос лишения США возможности использовать авиабазы "Инджирлик" и "Кюреджик" на турецкой территории.

Высока вероятность реализации подобного проекта, ведь Анкара исключает отказ от российских ЗРС С-400, и намерена завершить развертывание новой системы ПВО к апрелю 2020 года (приобретенные Турцией за 2,5 миллиарда долларов два дивизиона ЗРС С-400 "Триумф" – это серьезный вклад в обороноспособность).

Решительность и бескомпромиссность сторон конфликта обещают дальнейшее ухудшение турецко-американских отношений. Неслучайно крупнейшая американская газета The New York Times выходит с заголовком: "Турция с Россией представляют большую опасность для войск США в Сирии, чем ИГИЛ*".

"Кирдык" от Инджирлик и Кюреджик

Наиболее болезненным ответом Анкары на циничное давление Вашингтона стало бы закрытие американских баз в Турции, которое неизбежно приведет к геополитическим потрясениям в Ближневосточном регионе и за его пределами. Если Анкара действительно закроет для военно-воздушных сил США авиабазы Инджирлик и Кюреджик, прежде всего, возникнет необходимость эвакуировать полсотни американских ядерных авиабомб В-61. Пентагон полностью контролирует это оружие (на базе Инджирлик) и 12-значные коды его использования со времен холодной войны. Вывоз авиабомб В-61 с турецкой территории связан с рядом технологических трудностей, и будет означать фактическое завершение альянса между Вашингтоном и Анкарой. The New York Times отмечает, в нестабильной ситуации бомбы В-61 могут оказаться "заложниками" президента Эрдогана.

Инджирлик – самая крупная турецко-американская база на Ближнем Востоке, имеет огромное значение для военных операций США в Ираке и Сирии. Здесь, в южной провинции Адана находятся штабы, арсеналы, радионавигационное оборудование, и постоянно несут боевое дежурство самолеты тактической авиации ВВС США. Взлетно-посадочная полоса длиной более 3000 метров позволяет принимать стратегические бомбардировщики.

На базе Кюреджик (юго-восток Турции, провинция Малатья) находится часть системы противоракетной обороны НАТО в Европе – радар раннего обнаружения ракетного удара, который обслуживается специалистами Пентагона. В Турции расположены десятки американских военных объектов, которые могут пострадать по "принципу домино".

Так, в Анкаре размещены штабы объединенной американской военной миссии и авиационной группы. Всего в Турции находятся около 2700 американских военнослужащих, которых тоже придется куда-то перебрасывать. Сложнейшие военно-политические и прикладные технологические проблемы Вашингтону практически гарантированы.

Греция уже выразила готовность разместить на своей территории американские военные базы в случае, если они вынужденно покинут территорию Турции. Однако создать новую инфраструктуру для размещения большого количества военнослужащих и объектов Пентагона будет непросто, небыстро и недешево. К примеру, американская военная база в Суде на греческом острове Крит имеет узкую специализацию, является одним из главных опорных пунктов военно-морских сил США и НАТО в Средиземноморье. Причем база в Суде и основная, материковая территория Греции находятся на удалении 1000 километров к западу от базы Инджирлик, и это неудобство операционного пространства компенсировать невозможно.

А вот найти альтернативу американским истребителям пятого поколения проще. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 11 декабря заявил, что Россия может предоставить альтернативу F-35, если США откажутся их продавать. После приобретения ЗРС С-400 военно-политическое руководство Турции изучает возможности российских многоцелевых истребителей Су-35 поколения 4++ и Су-57 пятого поколения.

* – террористическая организация, запрещенная в РФ.