Защитник Европы-2020: зачем США учения по сценарию "холодной войны"

Теряя позиции на Ближнем Востоке, Пентагон стремится упрочить свои позиции в Европе. Исключительно этому посвящены широкомасштабные маневры американских войск Defender Europe 2020, затрагивающие территорию десяти европейских стран, замечает Александр Хроленко.

Информация с совещания Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов и публикации немецких СМИ свидетельствуют о фактическом начале учений в январе. Полигонный апогей Defender Europe 2020 придется на март. Причем структуры НАТО не командуют, а содействуют американским силам.

Логистическим центром самого большого за последние 25 лет перемещения войск из США в Европу становится Германия. В конце января 20 тысяч военнослужащих Пентагона из Континентальной Америки кораблями и самолетами будут доставлены в Германию, Бельгию, Францию, Нидерланды, а затем – переброшены в Польшу и страны Балтии.

Вместе с размещенными на Европейском театре военных действий (ТВД) силами США и войсками восемнадцати стран альянса в учениях задействуют минимум 37 тысяч военнослужащих. Это примерно две дивизии полного состава с вооружением и боевой техникой – серьезная нагрузка на европейские морские порты, аэродромы (авиабазы) и наземную транспортную инфраструктуру.

Опасная легенда

Заместитель командующего вооруженными силами США в Европе генерал Эндрю Ролинг на пресс-конференции в Берлине во вторник заявил, что учения Defender Europe 2020 моделируют "различные кризисные сценарии", и "не связаны с какой-либо конкретной страной". Однако антироссийское содержание маневров очевидно – страны Балтии и Польша граничат только с Российской Федерацией и ее стратегическим союзником – Республикой Беларусь.

В рамках маневров Defender Europe 2020 переброшенные американские силы примут участие в ежегодных учениях. Один из эпизодов - воздушный десант США в Литве, Польше и Грузии (единственная страна вне блока НАТО вовлеченная в крупномасштабные учения). При ближайшем рассмотрении "защитник" (defender) всё более становится похож на агрессора. Пентагон открыто отрабатывает наступательные операции.

В ходе учений американские десантники в пяти географических точках на "враждебной территории" (в тылу противника) отработают захват и удержание опорных аэродромов – для дальнейшего развертывания главных экспедиционных сил в ходе вероятного конфликта в Восточной Европе. Главная роль здесь отводится 82-й дивизии ВДВ США (численностью 14 тысяч военнослужащих, с приданными легкими танками и артиллерией). Соединение считается стратегическим, и единственным в американской армии предназначенным для массового десантирования на парашютах.

Американское издание Warrior Maven еще в ноябре сообщило: во время крупнейших учений в Европе войска США захватят плацдарм у "страны-агрессора". Об опасном для европейцев формате американской заботы свидетельствует и позиция главы Госдепа Майка Помпео, который 14 января прямо заявил, что иранский генерал Касем Сулеймани убит в рамках «более широкой стратегии сдерживания», которая относится и к России.

В ходе учений военнослужащие США будут создавать промежуточные базы по всему региональному операционному пространству (как в Афганистане или Ираке). Количество задействованных войск столь же неоднозначно. Несколько месяцев в публичном пространстве фигурирует цифра в 37 тысяч военнослужащих армии США и других членов НАТО. Но 14 января командование вооруженных сил США в Европе опубликовало документ, согласно которому к учениям привлекаются 20 тысяч американских военнослужащих из континентальной части США, 9 тысяч солдат и офицеров США, базирующихся в Европе, 7 тысяч солдат Национальной гвардии из 12 американских штатов и 750 резервистов. В сумме получается почти 37 тысяч военнослужащих США.

При этом в 6 января издание Forces.net (входит в медиахолдинг, имеющий контракт с Минобороны Соединенного Королевства на освещение его деятельности) сообщило о подготовке британского контингента к участию в Defender Europe 2020, отметив, что в маневрах, помимо американцев, примут участие 8000 военнослужащих НАТО.

Плановая провокация

Пентагон никому в Старом Свете не подчиняется и декларирует Defender Europe 2020 как мощный сигнал о готовности к сдерживанию потенциального противника. В качестве цели Россия прямо не упоминается, но антироссийская тематика маневров ни для кого секретом не является. И само американское "сдерживание", как отмечалось выше, имеет предельно свободные трактовки.

Массовая переброска экспедиционных войск США на Европейский континент в годы холодной войны (до конца 1980-х) отрабатывалась регулярно. В сегодняшней мирной и относительно благополучной Европе 20-тысячное американское войско со штатным вооружением – явление крайне неоднозначное и опасное.

Европейское командование вооруженных сил США акцентирует демонстрационный характер учений, но сама по себе способность американских войск быстро развернуть силы и средства – для реагирования на потенциальный кризис в регионе – "добавочной стоимости" не имеет. Важна конечная цель. Европейцы не раз наблюдали, как высокая активность Пентагона в разных частях планеты способствовала возникновению кризисов и вооруженных конфликтов (в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии, Югославии и других странах Азии, Африки, Ближнего Востока). Поэтому Defender Europe 2020 в Европе осторожно критикуют. Особенно заметно в Германии – логистическом центре учений.

В парламенте федеральной земли Саксония политики левого толка отмечают: "Это крупномасштабное учение является провокацией против Росси и огромной тратой денег и ресурсов".

Депутат Бундестага от Левой партии (die Linke) Александер Ной ранее заявил: "Учение приведет к реакции российской стороны… Дальнейшая эскалация неизбежна".

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