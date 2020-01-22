"Клуб непослушаек": какими будут мировые политические тенденции 2020 года

На фоне осыпания либерального миропорядка в группе, возглавляемой США, будет все больше "непослушаек", которые, не стремясь реально покинуть военно-политические союзы, громче заявят о ценности для них суверенитета, пишет для Sputnik старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, кандидат политических наук Алексей Токарев.

Союзы под эгидой Америки

НАТО и ЕС теперь не гарантируют отсутствия противоречий, взаимных претензий и даже оскорблений. Национальные интересы членов этих самых успешных в истории объединений не исчезают с отменой формальных границ. В год 70-летия НАТО члены Альянса подвергали общие интересы ревизии. И выяснили, что у разных стран разные враги (курды у Турции, Россия у Польши, мигранты у Венгрии, Греции, Италии и Франции, Иран и Китай – у США). Теперь каждый не уверен вдвойне: во-первых, вступятся ли союзники за меня в случае конфликта, и, во-вторых, а надо ли мне воевать за интересы далеких от меня территорий?

Главный натовский бузотер-2019 – Турция. Пока президент Трамп мерился ракетами с руководителем Кимом, Турция приобрела российские противоракетные комплексы С-400. США тут же свернули программу оснащения турецких ВВС самолетами пятого поколения F-35. Россия предложила альтернативу – Су-35. Турция обещала подумать.

Основные разногласия Турции и США, конечно, в Сирии (есть еще и Гюлен, и подозрения Анкары по поводу американского участия в попытке госпереворота-2016). США поддерживают тех курдов, про которых Анкара уверена, что они все – террористы и сепаратисты. Трамп может долго и эффектно обещать разрушить турецкую экономику, но ¾ внешней торговли этой страны приходится на Евросоюз, а он санкций не вводит.

При этом Турцию, Грецию и Венгрию откровенно раздражает их восприятие в ЕС как "накопителя беженцев". В 2020 году это раздражение будет только нарастать – пропорционально желанию бюрократов из Брюсселя залить проблему деньгами через прямые транши.

Две турецкие базы НАТО – Инджирлик и Кюреджик – останутся объектами двустороннего торга. Турция будет угрожать попросить американцев на выход, а США – намекать, что могут и впрямь вывезти ядерное оружие с территории Турции. Дескать, кто тогда ваш суверенитет обеспечит? Россия за этим спором будет наблюдать с интересом.

Египет и Саудовская Аравия на подходе

Су-35 целят в качестве раздражителя и в американо-египетские отношения. США отвечает так же: Каиру уже обещаны санкции. При этом отношения очень близкие: особый статус "союзника вне НАТО", ежегодная помощь ВПК и военному образованию в 1,3 млрд. долларов, второй после КНР объем торговли, теснейшее гуманитарное сотрудничество (США финансируют множество программ на всех уровнях образования). И все это – параллельно посадкам американских правозащитников и западному дискурсу о правах человека.

Египет намерен стать региональным газовым хабом, для чего подписывает контракты на прокладку труб с соседями. СПГ-терминалы позволят поставлять газ в ЕС. Труба до Кипра является ключевым элементом всей этой схемы, а совместные учения "Медуза" (Греция – Египет – Кипр) сразу после заявлений Эрдогана о том, что таких проектов в исключительной морской зоне Северного Кипра он не потерпит, говорят о многом. Турция лидирует в "клубе непослушаек" еще и огрызаясь на ЕС, когда настаивает на продолжении геологоразведки на кипрском шельфе. Вероятная зона напряжения в 2020 году в Средиземноморье – вокруг греческо-турецко-египетского газового противостояния.

Королевство Саудовская Аравия от США не дальше Египта. Оно и один из основных кредиторов Америки, и импортер широчайшей номенклатуры вооружений, и прилежный ученик в процессе цифровизации и строительстве города будущего Неом. Вместе удобно воевать с Ираном. Вместе эффективнее бороться с дронами, разрушающими нефтяные заводы. Даже расчленение журналистов в иностранных посольствах не помеха этой дружбе. Но противоречия будут нарастать в экономике. Растущие объемы добычи углеводородов в США постепенно делают их конкурентами КСА.

Идеологические споры США, европейских держав и их азиатских союзников будут только развиваться: едва ли Турция согласится с резолюциями Конгресса о признании геноцида армян; сомнительно, что Польша под давлением Франции решит не бояться «российской угрозы», а Саудовская Аравия, несмотря на значительные послабления в отношении женщин, вряд ли вдруг задумается о правах человека на своей территории или, например, в Йемене, где саудиты методично уничтожают гражданское население.

Варшава – Берлин – Париж

Европейский восток забурлит в 2020 году не меньше Ближнего. Польша традиционно продолжит пугать западных соседей восточным. Строительство "Форта Трамп", начало поставок ПРО Patriot (в 2022 году), открытие в Редзиково базы ПРО Aegis Ashore в 2020-м – разве могут быть разногласия у Запада с поляками, уверенными в том, что они последний бастион, если Москва начнет атаку?

Кроме того, Польша реализует строительство СПГ-терминала Свиноустье для экспорта газа США, хотя главная европейская столица – Берлин – лоббирует "Северный поток-2".

Варшава солидарна с Вашингтоном и Лондоном в отношении "троеморья", а Берлин и Париж пытаются строить через него мосты. Да и новые европейские ценности вроде мультикультурализма, глобализма и активного внедрения ЛГБТ-повестки консервативной, католической Польше совсем не по душе. Вечный постсоветский спор с Германией за право лидерства на востоке Европы в 2020 году не прекратится.

Францией движут амбиции – исторические и персональные. Через год Ангела Меркель уходит на пенсию, и телефон президента Макрона становится тем самым, на который Киссинджер может звонить, чтоб узнать мнение Европы. Обхаживая Трампа на саммитах и высмеивая его за спиной, провозглашая "смерть мозга НАТО" и призывая к солидарности внутри Альянса, говоря о конце западной гегемонии и стремясь к европейскому лидерству – играя на противоречиях, глава французского государства продолжит в 2020 году искать успеха на внешних площадках.

Франция и Германия будут противостоять совместным украино-американским попыткам расширить "нормандский формат", настаивая, как и Россия, на имплементации "Минска-2". Кроме того, Париж стремится расширить связи с Россией за рамки строительства газопроводов. Прагматичные отношения с Россией, снижение зависимости от США, сохранение риторики о создании в Европе собственных вооруженных сил – 2020 год станет для Эммануэля Макрона временем возможностей по автономизации континента, которые только усилятся, если Трампа переизберут. Сложно не стать "непослушайкой", когда твой союзник сообщает о выводе войск из Сирии, не посоветовавшись с тобой. Гневные твитты из Белого дома о недостаточном финансировании Альянса Париж будет читать с улыбкой.

Россия как третья сила

На постсоветском пространстве давление Запада на союзников и через них – противодействие России – сохранится.

В Грузии, несмотря на очередную ожидаемую смену премьер-министра под давлением оппозиции, антироссийская риторика не исчезнет. Сторонники Михаила Саакашвили из ЕНД продолжат обвинять соратников Бидзины Иванишвили из "Грузинской мечты" в работе на Москву. И наоборот.

Конфликты в Нагорном Карабахе и на Донбассе не разрешатся. Возможны дальнейшие позитивные шаги от президента Зеленского по обмену пленными, но при этом очевидно, что украинская внутренняя обстановка не позволит ему урегулировать конфликт так, как предписывают "Минские соглашения" (сначала конституционные изменения и выборы в Л/ДНР, потом переход границы под контроль ВСУ).

Армения останется точкой противостояния прежней и новой элиты, кульминация которого – столкновение премьера Пашиняна, во-первых, с Конституционным судом, во-вторых, с представителями элиты, поддерживающими экс-президентов Кочаряна и Саргсяна.

Президент РБ Александр Лукашенко не готов к полноценной интеграции с Россией (речь не об объединении стран, чего не может быть, а о желании подписать "дорожные карты"). Стратегические отношения России и Беларуси не будут подвергнуты ревизии, но вполне вероятно снижение преференций для белорусской экономики со стороны Москвы.

Молдова – страна, имеющая опыт постоянной политической нестабильности и смены кабинетов. Стране предстоят президентские выборы. Неофициальные праймериз пророссийских сил выиграет президент Додон, которого поддерживает официальная Москва, не замечая других пророссийских акторов. На выборах он будет противостоять кандидату объединенных унионистов, выступающих за глобализацию и размывание молдавского этноса.

Россия будет поддерживать суверенитеты по всему миру, отстаивая право несогласных становиться непослушными. Во всех случаях, когда США, размахивая санкционной дубиной и потрясая ракетами, особенно в разгар кампании-2020, будут настаивать на солидарности союзников по НАТО, Россия напомнит им про национальные интересы. Их удобно отстаивать при помощи многофункциональных самолетов, систем ПРО, атомных электростанций, газопроводов и консервативных ценностей.

Россия – как "бог из машины", который появляется, когда надо разрешить сложный вопрос в двусторонних отношениях. Задача России не похитить участников "клуба непослушаек", но сделать так, чтобы в игре, жестко управляемой мировым воспитателем, было больше творчества.

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