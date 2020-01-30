Финальная битва за Сирию: правительственные войска вытесняют боевиков из Идлиба

Ожесточенное сопротивление боевиков различных группировок в Идлибской зоне опирается на зарубежную военную и финансовую помощь, но поле для маневра планомерно сужается. Победа правительственных сил и наступление мира в Сирии становятся ближе.

Ожесточенное сопротивление боевиков различных группировок в Идлибской зоне опирается на зарубежную военную и финансовую помощь, но поле для маневра планомерно сужается. Победа правительственных сил и наступление мира в Сирии становятся ближе, пишет военный обозреватель Александр Хроленко.

На юге провинции Идлиб сирийские войска взяли под контроль стратегически важный город Маарэт ан-Нуман, который оставался крупным форпостом террористов запрещенной в России группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (ранее называлась "Джебхат ан-Нусра"). Боевики и их семьи ушли в сторону турецкой границы. Началось разминирование городских зданий и транспортных коммуникаций.

На севере Сирии за 40 дней войсковой операции от террористических группировок освобождены 46 населенных пунктов и 320 квадратных километров территории. Однако оперативная обстановка остается сложной и нестабильной. Большая часть территории провинции Идлиб оккупирована боевиками различных формирований, которые сопротивляются правительственным силам – устраивают засады и подрывы, провоцируют скоротечные бои, используют смертников. Российский Центр по примирению враждующих сторон предупреждает также о возможных провокациях с использованием химического оружия. Приграничная 30-километровая зона безопасности остается опасной. Сохраняются и внешние угрозы.

Соединенные Штаты сохраняют нелегитимное военное присутствие на сирийской земле, восстанавливают боевую активность войск, хотя еще в декабре 2018 года американцы объявили об уничтожении "халифата ИГ" и выводе своих войск из Сирии. Более того, госсекретарь США Майк Помпео обвиняет Россию и Иран в "беспощадных действиях", которые якобы препятствуют прекращению огня на севере Сирии. Однако российские военные базы на территории Сирии – гарант безопасности, мира и стабильности на Ближнем Востоке.

Стратегические союзники и противники

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 9 января ввели режим прекращения огня в Идлибе. Боевики использовали перемирие исключительно для перегруппировки сил, пополнения арсеналов и материально-технических запасов, подготовки к новым атакам. И не прекратили огонь, поэтому правительственная армия 16 января возобновила операцию "Заря в Идлибе". В этой сложной обстановке главная задача и цель российской группировки войск в Сирии – окончательное уничтожение боевиков. На полпути к миру и стабильности в регионе Россия не остановится. К этому обязывают стратегические отношения России и Сирии.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что никакой пощады террористам в сирийском Идлибе быть не может. А также обсудил совместные усилия в Идлибской зоне с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, подчеркнув необходимость размежевания оппозиционных сил от террористов. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган 29 января заявил: "В последние дни в Идлибе усилились нападения со стороны режима, опирающегося на поддержку России. В настоящий момент Россия не выполняет соглашения в Астане и Сочи. Наше терпение подходит к концу. Мы сказали России, что, если вы не прекратите бомбардировки, мы сделаем то, что считаем нужным". Впрочем, закончил тем, что "это не угроза, а ожидание того, что Россия направит [сирийскому] режиму необходимое предупреждение", - цитирует слова президента издание Sabah.

И все же союзнические отношения России и Турции на сирийском направлении остаются приоритетами межгосударственных отношений и практической политики. Москва и Анкара вместе работают над мирным урегулированием в Сирии, настойчиво преодолевают все препятствия и противоречия на пути к региональной стабильности. Совершенно неслучайно Турция в 2016 году вошла в пул обмена разведданными, который ранее создали Россия, Сирия, Ирак, Иран. Россия и Турция не угрожают друг другу. Расхождения носят методологический характер. Когда Турция в Идлибе не справляется, Россия ей помогает. А громкие политические заявления живут отдельно.

Принципиально иные цели и средства преследуют на Ближнем Востоке Соединенные Штаты (чего стоит одно только убийство без суда и следствия иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке).

Если Россия находится в Сирии официально, по приглашению правительства страны, то присутствие США незаконно. По мнению американского президента Дональда Трампа, военнослужащие США на сирийской территории "охраняют нефть" (которая приносит доходы союзникам США – курдским "Сирийским демократическим силам"). Генерал-майор, заместитель командующего операцией против ИГ* заметил, что американцы в Сирии обеспечивают "эффективное управление» в борьбе с террористами, но это слабые оправдания. Власти Сирии считают, что американцы грабят страну.

И, разумеется, боевые действия джихадистов на севере Сирии выгодны Соединенным Штатам, как предлог для продления своего нелегитимного военного присутствия в стране. Москва регулярно напоминает Вашингтону о его роли, причем это все более солидарная позиция Дамаска, Москвы, Тегерана, Анкары. Военно-политическое сопротивление региона возрастает и, по мнению авторитетного военного аналитика Дэниэла Дэвиса (США), нападения на американские войска в Ираке и Сирии могут стать более "регулярными, изощренными и смертоносными".

Возвращение к миру

С учетом непростой обстановки в зоне деэскалации, сирийская и российская стороны создали условия для безопасного выхода мирного населения из районов боевых действий. Через гуманитарные коридоры с 13 января вышли 1490 мирных жителей (всего с 4 марта 2018 года Идлибскую зону покинули более 46 тысяч человек).

Межведомственные координационные штабы РФ и САР сделали заявление: "Для стабилизации ситуации в Идлибе необходимо полностью прекратить поддержку и выгораживание вооруженных банд, а также исключить любую возможность передачи в руки боевиков гуманитарной помощи".

После нормализации обстановки в горячей зоне Идлиба правительственные войска САР и союзники планомерно и неизбежно вернут под контроль Дамаска территорию страны восточнее Евфрата. Раньше или позже, Сирия будет полностью освобождена от незаконных вооруженных формирований и их зарубежных покровителей.

*деятельность организации запрещена в РФ и ряде других стран