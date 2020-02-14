"Сдерживание России": на что Вашингтон тратит миллиарды долларов

В предложенном президентом США Дональдом Трампом бюджете на 2021-й год предполагается выделить 69 миллиардов долларов на обеспечение военных действий за рубежом.

Отдельно предлагается финансировать программы "сдерживания России". Сравнение военного присутствия Вашингтона и Москвы в других странах демонстрирует реальные планы и стремления двух держав.

Александр Хроленко, военный обозреватель

Пентагон – колоссальный масштаб

Около 300 тысяч американских военнослужащих со штатным вооружением, включая ядерные боеприпасы, постоянно базируются в 177 странах - преимущественно за тысячи километров от США. Такие данные в июле 2018 года озвучил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.

Пентагон за последние годы использовал от 600 до 800 баз и объектов, разбросанных по разным континентам. Из них 13 объектов отнесено к категории "большие", еще 19 — "средние". Большинство европейских баз находятся в Германии. В зону ответственности Европейского командования США (EUCOM) со штаб-квартирой в немецком Штутгарте помимо европейской территории входят Ближний Восток и Средиземноморье.

Под контролем Америки находится и азиатский регион. К примеру, в Японии, невзирая на протесты местного населения, расположены около 90 военных объектов США. Там постоянно находятся около 40 тысяч американских военнослужащих.

Новый объект у Пентагона может появиться в Латвии. По информации депутата латвийского Сейма Николая Кабанова, в планах правительства республики предоставить действующую базу для спецназа в пригороде Риги. Пока неясно, предполагается ли полноценная передача объекта американским союзникам, или военнослужащие США будут прибывать на базу только для тренировок.

Зарубежное военное присутствие России

Все познается в сравнении, реальность угроз национальной безопасности выражается в цифрах и фактах. Так, Министерство обороны РФ располагает зарубежными точками дислокации войск в девяти странах - преимущественно сопредельных. И не все военные объекты России можно считать полноценными базами, в составе хотя бы одной бригады со штатными вооружением и техникой.

За исключением географически далекой Сирии, зарубежное военное присутствие РФ наблюдается лишь на пространстве бывшего СССР - по направлениям угроз международного терроризма (в Центральной Азии) и замороженных межнациональных конфликтов (Кавказ, Приднестровье). На территории Казахстана традиционно используются испытательные полигоны (советское наследство). С другой стороны, несмотря на значительную концентрацию войск и вооружений США и НАТО у границ Союзного государства, на территории Беларуси действуют только отдельный российский объект Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) и радиостанция сверхдлинноволнового диапазона для связи Главного штаба ВМФ РФ со стратегическими атомными подводными лодками в Мировом океане.

Россия заботится о коллективной безопасности стран постсоветского пространства, имея для этого список реальных угроз (неразрешенных конфликтов), историко-географические предпосылки. За рубежом, во всех девяти странах находятся не более 30 тысяч российских военнослужащих.

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