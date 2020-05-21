Разноплановые учения России в Черном море – адекватная реакция на действия НАТО

Патрулирование Ту-22М3, учения субмарин, торпедные стрельбы надводных кораблей демонстрируют контроль России в Черном море, пишет военный обозреватель Александр Хроленко.

Два дальних бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3 Воздушно-космических сил (ВКС) России 19 мая выполнили плановый пятичасовой полет над нейтральными водами Черного моря, преодолев около 4500 км. На отдельных участках маршрута ракетоносцы сопровождались истребителями Южного военного округа. Самолеты стран НАТО над нейтральными водами в это время не появлялись. © Видео Sputnik Пять часов над нейтральными водами: Ту-22М3 облетели акваторию Черного моря

Российские летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над Арктикой, Северной Атлантикой, Тихим океаном, Балтийским и Черным морями – в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства. Однако в этот день активная боевая подготовка проходила одновременно в небе, над водой и в глубинах Черного моря. Логично предположить, что разновидовая группировка выполняла интегрированные задачи по единому плану, с определенными целями.

Два ракетных фрегата Черноморского флота "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен" в морских полигонах 19 мая провели комплексные корабельные учения, выполнили одиночные и совместные задачи. Экипажи малых противолодочных кораблей (МПК) "Муромец" и "Ейск" отработали поиск и слежение за подводной лодкой условного противника, и практические торпедные стрельбы. Роль противника для противолодочных кораблей играла дизель-электрическая субмарина "Колпино". Причем в этот день в морских полигонах Черноморского флота находилась и вторая подводная лодка проекта 636.3 с крылатыми ракетами "Калибр" на борту – "Ростов-на-Дону". Эта субмарина известна тем, что первой из "Варшавянок" нанесла массированный ракетный удар по командным пунктам боевиков ИГ* в Сирии из акватории Средиземного моря, и уничтожила цели.

Силы и средства

В Черном море и в небе над ним 19 мая сложилась интереснейшая группировка авиации и флота РФ, демонстрирующая блестящую тактику боевого применения, явно доминирующая над пестрым разнообразием ВМС и ВВС региональных соседей и заокеанских незваных гостей. Рассмотрим основные особенности.

В отличие от поочередно возникающих на черноморском горизонте отдельных "нечерноморских" кораблей и самолетов-разведчиков (бомбардировщиков) НАТО, российский план боевой подготовки включает интегрированную работу всего и сразу, наглядно и эффективно. Здесь суть даже не в количестве задействованных специалистов и боевой техники, а в оперативном замысле и технологическом уровне его воплощения.

Ракетоносцы Ту-22М3 провели в полете над Черным морем несколько часов, преодолели более 4000 км, однако морская гладь с востока на запад простирается примерно на 1000 км (с севера на восток – и того меньше). Для пересечения всей акватории экипажу Ту-22М3 необходимо около 30 минут, то есть ракетоносцы "нарезали эллипсы" в режиме боевого патрулирования, в готовности к применению своего оружия. Это демонстрация понятно всем.

Дальний многорежимный сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 с изменяемой стреловидностью крыла занимает нишу между стратегической и оперативно-тактической авиацией, аналогов в мире не имеет. Предназначен для поражения управляемыми ракетами и авиационными бомбами наземных и морских целей (убийца авианосцев) с высот широкого спектра, в диапазоне скоростей от 1000 до 2300 км/час – в любых условиях обстановки. Служит преимущественно для доставки на рубеж пуска крылатых ракет Х-32, Х-101 (или Х-102 с ядерной боеголовкой) и гиперзвуковых ракет. Модернизированный Ту-22М3 может поднять в небо сразу четыре ракеты X-47М2 «Кинжал» (максимальная боевая нагрузка – 24 тонны). В начале мая с борта Ту-22М3 испытана новая гиперзвуковая ракета, созданная специально для модернизированной версии ракетоносца.

Не менее интересны маневры новейших ракетных фрегатов проекта 11356 "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен", основное вооружение которых – ракетные комплексы "Калибр" (возможно применение ракет "Оникс"). Эти корабли способны уничтожать морские цели на расстоянии до 400 км, а переоснащенная для стрельбы по сухопутным целям крылатая ракета ЗМ-14 может поражать объекты противника на дальности до 2500 км – покрытие большей части Средиземноморья и полностью Балтийского региона. Боевое оснащение и средства управления рассчитаны на противодействие надводным кораблям противника, отражение атаки с воздуха (многоканальным ЗРК "Штиль-1"), поиск и уничтожение субмарин (два спаренных торпедных аппарата калибра 533-мм). Фрегаты также оснащены вертолетами Ка-27 (воздушная разведка). В конструкции корпуса используются технологии "Стелс", для повышения скрытности и защищенности корабля от ударов ракет и авиации. Дальность плавания – до 4500 км, автономность – 30 суток. Черноморский флот располагает сегодня тремя фрегатами проекта 11356, а всего получит шесть (общая стоимость серии – около 80 млрд. рублей). Эти корабли в родную базу заходят редко, практически постоянно несут боевую службу в Средиземном море, и даже в Индийском океане.

Экипажи "Ростова-на-Дону" и "Колпино" 19 мая подыграли надводным кораблям, а также провели совместное учение по поиску и обнаружению подводного противника (поочередно выполняли поиск, слежение, и выходили в атаку). Подводные лодки третьего поколения "Ростов-на-Дону" и "Колпино" – это вторая и шестая субмарины проекта 636.3 "Варшавянка" в серии из шести построенных специально для Черноморского флота. Каждая имеет на вооружении высокоточные крылатые ракеты "Калибр", 533-мм торпедные аппараты, мины. Ракетное вооружение не раз подтверждало боевую эффективность. За высочайшую скрытность субмарины этого проекта называют "черной дырой". Рабочая глубина погружения – 240 метров (предельная – 300 метров). Дальность подводного плавания – 400 миль. Надводная скорость – 17 узлов, подводная – 20 узлов. Автономность – 45 суток. Экипаж – 52 человека.

Из упомянутой выше конфигурации вооружений можно сплести такой замысловатый "узор" в Черноморском районе, что самому продвинутому противнику мало не покажется. Ракетоносцы Ту-22М3, истребительная авиация, надводные корабли и субмарины действовали как единый боевой организм. Закономерно возникает вопрос: ради чего все это оказалось в плане боевой подготовки на 19 мая?

Вынужденное усиление РФ

Растущая операционная активность военно-морских и военно-воздушных сил США и НАТО в Черноморском регионе вызывает адекватную реакцию Воздушно-космических сил и Военно-морского флота России. Эсминцы 6-го флота ВМС США в Черном море регулярно демонстрируют звездно-полосатый флаг и крылатые ракеты "Томагавк". В Болгарии и Румынии создаются военная инфраструктура и запасы материальных средств, передовые координационные центры для организации приема и оперативного развертывания сил альянса. Недавно румынская авиабаза Câmpia Turzii стала площадкой для развертывания стратегических наступательных вооружений США. Ранее ракетоносцы Ту-22М3 были переброшены в Крым в ответ на развертывание американской не столько противоракетной, сколько ударной системы ПРО в Румынии.

По информации Генштаба ВС РФ, страны НАТО с 2016 года нарастили военные расходы на 130 миллиардов долларов, и к 2024 году намерены увеличить еще на 400 миллиардов долларов. По оценке российских военачальников, сценарии маневров свидетельствуют о целенаправленной подготовке альянса к крупномасштабному военному конфликту. Москва вынуждена с особым вниманием наблюдать за развитие ситуации, страховаться на случай внезапного обострения военно-политической обстановки – укреплять армию, авиацию и флот.

* – запрещенная в РФ террористическая группировка.

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