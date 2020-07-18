Уникальная "летающая лодка": зачем российскому флоту самолеты-амфибии Бе-200

Широко известный в мире многоцелевой самолет-амфибия Бе-200 принят на вооружение ВМФ России, и это позволит значительно расширить операционные возможности военно-морской авиации.

Машина установила более двадцати мировых рекордов скороподъемности с нагрузкой, и в своем классе не имеет конкурентов.

Александр Хроленко, военный обозреватель

В Центре боевой подготовки и переучивания летного состава Морской авиации ВМФ России (город Ейск) 14 июля встретили первый построенный для Минобороны РФ самолет-амфибию Бе-200 "Альтаир". Началась опытная эксплуатация. По контракту 2018 года два других самолета поисково-спасательной модификации ВМФ должен получить от Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева в текущем году. В дальнейшем серию "Альтаиров" для ВМФ России планируется продолжить.

Минобороны РФ намерено создать амфибийные отряды морской авиации на Балтийском, Северном, Тихоокеанском, Черноморском флотах и в составе Каспийской флотилии. Это позволит расширить возможности боевого патрулирования, поисково-спасательных операций в зонах ответственности. Самолеты Бе-200 для ВМФ России конструктивно и функционально отличаются от прочих модификаций.

Ранее выпущено около 20 летных экземпляров самолета-амфибии Бе-200, которые эксплуатируются преимущественно в МЧС России и Азербайджана. Самолет имеет шесть модификаций (поисково-спасательный, патрульный, транспортный, санитарный, пассажирский, противопожарный), специализацию отражает аббревиатура.

К примеру, БЕ-200П используется для патрулирования, отличается большим количеством следящего оборудования, позволяющего обнаруживать нарушителей государственной границы (или экономической зоны) на больших расстояниях. БЕ-200ПС применяется в поисково-спасательных операциях. Пожарный БЕ-200ЧС производится на экспорт, один такой самолет приобрел Азербайджан, четыре "летающие лодки" в 2016 году заказал Китай.

Восходящая звезда

Минобороны РФ на сегодня законтрактовало шесть "Альтаиров". Польза для ВМФ очевидна. Самый большой современный самолет-амфибия с реактивными двигателями Бе-200 "Альтаир" способен патрулировать морские границы и экономические зоны, выполнять поисково-спасательные функции, перевозить грузы массой до 5 тонн – в радиусе 1500 километров, на высотах до 10 тыс. метров.

Расположенные над крылом мощные двигатели Д-436ТД позволяют развивать скорость до 710 км/час (крейсерская – 365 км/час). Самолет может садиться на море с высотой волны до 1,3 м, а для взлета ему необходимо всего 1500 м разбега – по воде или по суше.

Это очень важно для оперативной и безопасной доставки грузов на корабли и суда ВМФ в открытом море. Достоинствами Бе-200 являются также возможность автономного базирования, высокая безопасность полетов и возможность посадки на воду в случае отказа одного из двигателей. Самолет способен до шести часов патрулировать в двухсотмильной прибрежной зоне.

На этапе освоения "Альтаира" Минобороны РФ заявило об использовании его в мирных целях, и все же универсальная воздушная платформа Бе-200 позволяет размещать широкий спектр спецоборудования, решать сложные военные задачи. Так, в патрульной модификации самолета для ВМФ на борту могут устанавливаться оптико-электронная система обнаружения и автоматизированные рабочие места операторов, а также командно-тактическая, радиолокационная, радиогидроакустическая, магнитометрическая системы, комплексы радиотехнической разведки и управления вооружением.

"Альтаир" способен вести разведку морских, наземных и воздушных объектов, обеспечивать специальные операции, эффективно решать задачи поиска терпящих бедствие экипажей самолетов, кораблей и подводных лодок, а также перевозить личный состав и вооружение, эвакуировать раненых и больных из прибрежных районов без аэродромной сети (или зон стихийного бедствия). Возможно, платформу адаптируют и для решения ударных противолодочных задач.

На "летающей лодке" установлено современное бортовое радиоэлектронное оборудование, в том числе пилотажно-навигационный комплекс нового поколения.

Самолет может выполнять полеты в любых физико-географических и климатических условиях, днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях. Многоцелевой Бе-200 "Альтаир" – самолет мирового уровня, и специалисты прочат ему большое будущее. В ближайшей перспективе – участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге 26 июля.

Каспийская среда

Первый авиаотряд Бе-200 планируется сформировать на Каспии. Надо заметить, что до недавнего времени Каспийская флотилия ВМФ России собственной морской авиации не имела. Небольшие авиаотряды входили в состав флотилии только во времена Гражданской и Великой Отечественной войн. Вероятно, Каспийское море станет для "Альтаира" испытательным полигоном. Опыт эксплуатации позволит усовершенствовать "летающие лодки", точнее адаптировать воздушную платформу для решения задач ВМФ.

Попутно это позволит в большей степени заинтересовать российских региональных союзников и партнеров в области военно-технического сотрудничества на Кавказе, в Центральной Азии и других точках планеты. Самолет-амфибия Бе-200 имеет значительный экспортный потенциал, достойные конкуренты отсутствуют.

Канадская компания Bombardier в 1990 году прекратила производство своих "летающих лодок" CL-215, способных брать на борт 5,3 тонны воды (в мире осталось около 120 таких машин). Более грузоподъемный (6 тонн воды) Bombardier CL-415 с двумя турбовинтовыми двигателями PW123AF (образца 1994 года) и созданный на его основе многоцелевой патрульный 415MP – находятся в ценовой категории, отпугивающей покупателей (за 25 лет продано 80 машин 415MP). И все же Bombardier 415 по многим показателям уступает "Альтаиру".

Японские самолеты-амфибии US-1A (образца 1971 года) и US-2 (в серии с 2007 года) – имеют узкую поисково-спасательную специализацию. Еще одна "летающая лодка" страны Восходящего солнца – ShinMaywa – слишком дорогая.

КНР в 1985 – 1986 годах построила всего четыре многоцелевых самолета-амфибии SH-5, которые используются только как поисково-спасательные самолеты. Китайский самолет-амфибия AG600 испытывает серьезные технические трудности. Неслучайно китайцы заказали для пожаротушения партию российских Бе-200. То есть, "Альтаир" фактически не имеет конкурентов в мире – по всем параметрам.

Между тем, у предприятия-производителя есть конструкторские наработки на полвека вперед, включая проекты перспективных экранопланов Бе-1000 и Бе-2500.