Цифровые активы: в России легализуют токены и криптовалюту

СУХУМ, 28 июл - Sputnik. Закон "О цифровых финансовых активах" - уже третий нормативный акт, посвященный криптовалютам. В чем суть утвержденного парламентом документа и какие будут последствия, читайте в материале Натальи Дембинской для РИА Новости.

О чем речь

Закон разрешает сделки с криптовалютой и использование ее для сбережений и инвестиций. Однако приобретать товары и услуги нельзя. Под запретом и реклама платежей цифровыми деньгами. Новые правила вступят в силу 1 января 2021 года.

Почему такие ограничения? Традиционные платежные средства, эмитентом которых выступает Центробанк, обеспечены всеми активами государства, управляются им же, а потому стоимость национальной валюты, ее стабильность и покупательную способность можно прогнозировать.

Цифровая же валюта (так называемые коины) не обладает этими качествами, поскольку не имеет эмиссионного центра (биткоин) или этот центр не обладает достаточными активами для безусловной ответственности перед любым лицом, предъявившим коин к оплате, пояснил РИА Новости Андрей Шевченко, партнер юридической компании "Можно".

Такая ситуация порождает высокие риски, и именно поэтому ни одно государство не допускает криптовалюту к официальным расчетам.

Однако инвестировать в коины не возбраняется, более того — они все интереснее в качестве полноценного финансового актива. Закон о ЦФА как раз регулирует этот рынок.

Инвестиции и расчеты

Криптовалюту используют по-разному: и для инвестиций, и для уклонения от финансового мониторинга, и для приобретения нелегальных товаров. Благодаря новым регуляторным мерам серая зона постепенно будет сужаться.

Основные держатели цифровых денег — инвесторы, стремящиеся приумножить капитал за счет длительного хранения биткоина (либо другой валюты) или спекуляции на его цене (частая покупка — продажа).

"Ведущие инвестиционные дома советуют клиентам вложить порядка пяти процентов средств в биткоины. Эта наиболее ликвидная криптовалюта, у нее низкая корреляция с другими финансовыми активами, что сглаживает общую волатильность портфеля", — указывает Михаил Якунин, заместитель декана экономического факультета университета "Синергия".

Компании применяют биткоин или другую криптовалюту для трансграничных расчетов — в первую очередь это "стабильные монеты" (стейблкоины), чей курс привязан к доллару, в основном в пропорции 1:1. Комиссия за такой перевод с конвертацией — три-четыре процента — приемлемая цена за отсутствие мониторинга со стороны государства.

Цифровые финансовые активы — это имущество в электронной форме, а именно криптовалюта и токены. Токен отличается тем, что базируется не на собственном блокчейне, а на широко известном (к примеру, Ethereum).

Каждый вид актива воплощает ту или иную экономическую сущность. Например, Utility-токены (служебные токены) не привязаны к механизмам ценных бумаг, они нужны для оплаты комиссий или доступа к определенным платформам.

"Токены на основе ценных бумаг — для инвестиций", — объясняет Александр Зайцев, сооснователь и CEO приложения для управления инвестициями Raison.ai. Токены вообще для расчетов обычно не используют.

ЦФА — это имущество

То, что закон признал цифровые финансовые активы имуществом, — главная инновация, отмечают эксперты.

"В последние годы участились случаи мошенничества, когда различные финансовые пирамиды принимали средства населения в виде криптовалют, что фактически помогало им избегать ответственности", — говорит Виталий Манкевич, президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей. Теперь от таких мошенников будет защита.

Другой аспект: поскольку ЦФА — это имущество, на него можно налагать взыскание при банкротстве, а также бороться с отмыванием денег и коррупционными сделками. Все операции с криптовалютой и токенами становятся прозрачными, препятствуя мошенничеству в Сети.

Купля-продажа

Выпуск и учет ЦФА будет осуществляться в рамках специальных информационных систем. Право выпуска цифровых финансовых активов предоставляется индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам. Но для этого нужно подготовить пакет документов: свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя (юридического лица), характеристику ЦФА, условия выпуска и т. п.

Приобретать цифровые финансовые активы — как в России, так и за рубежом — могут ИП, юридические и физические лица. Продажа — через "оператора обмена ЦФА" с уставным капиталом не менее 50 миллионов рублей.

Для обмена токенов на рубли или иностранную валюту — биржи и локальные обменные пункты. Здесь никаких отличий от классических инвестиций: покупатель и продавец так же договариваются и оформляют сделку, поясняют эксперты.

Легализация ЦФА — это в первую очередь подспорье бизнесу. Ниже затраты на документооборот, выше скорость сделок — за счет отсутствия контрагентов. Больше гарантий безопасности средств, поскольку операции проводятся в распределенном реестре, который почти невозможно взломать. Также новый закон упростит компаниям привлечение капитала за счет эмиссий токенов.

Регулирование рынка ЦФА снизит риски и защитит инвесторов от необоснованных потерь. Наконец, то, что серая зона сойдет на нет, — для государства пусть и небольшая, но прибавка в налоговых доходах.