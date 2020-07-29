Для чего Россия проводит маневры войск в пяти регионах Кавказа

Батальонные тактические учения 58-й армии в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, а также российских военных баз в Абхазии и Южной Осетии позволяют войскам лучше подготовиться к стратегическим командно-штабным учениям "Кавказ-2020"

Александр Хроленко, военный обозреватель

Учения также позволяют привести силы и средства Южного военного округа в состояние готовности к мгновенному и эффективному реагированию на внешние военные угрозы.

На территории пяти регионов Северного и Южного Кавказа синхронно проходят батальонные тактические учения с привлечением более 5 тысяч военнослужащих и около 800 единиц вооружений и военной техники. В маневрах участвуют мотострелки, танкисты, артиллеристы, а также подразделения разведки, ПВО, инженерных войск и другие. Применяются танки Т-72Б3, Т-90 и боевые машины пехоты БМП-3. На этапах боевой стрельбы задействованы артиллерийские дивизионы и батареи реактивных систем залпового огня "Торнадо", "Град", самоходных установок "Мста-С", "Гвоздика", "Акация". Огневую поддержку и оперативную доставку личного состава боевых групп тактического воздушного десанта обеспечивают самолеты и вертолеты объединения ВВС и ПВО.

Учебно-тренировочные полеты в стратосфере 28 июля выполнили экипажи истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2 из состава авиационных соединений ЮВО, которые базируются в Крыму и Краснодарском крае. Летчики отработали поиск и обнаружение летательных аппаратов условного противника, ведение воздушного боя на высотах 12-15 километров.

Одновременно проводят плановые учения по ведению морского боя, уничтожению морских и береговых целей, противовоздушной и противодиверсионной обороне более 20 боевых кораблей Черноморского флота.

В движение пришел весь могучий боевой организм Южного военного округа, где в летнем периоде обучения запланированы свыше 20 батальонных тактических и более 10 специальных учений. Командующий войсками ЮВО Александр Дворников ранее заявил: "Батальонные тактические учения, а также ряд специальных учений являются основой подготовки к проведению стратегического командно-штабного учения "Кавказ-2020".

Большой Кавказ

Мотострелковое соединение 58-й общевойсковой армии Южного военного округа 28 июля поднято по тревоге. Подразделения различных родов войск из состава двух батальонных тактических групп (БТГ) соединения получили оружие, боеприпасы и на штатной боевой технике выдвинулись в районы сосредоточения. На общевойсковом горном полигоне Дальний военнослужащим предстоит выполнить учебно-боевые задачи по предназначению, с применением всего спектра тактических приемов и вооружения. Батальонные тактические группы отрабатывают действия друг против друга под прикрытием армейской авиации.

Более 500 артиллеристов российской военной базы ЮВО в Абхазии участвуют в полевом выходе на горных полигонах. Задействованы реактивные системы залпового огня "Град", самоходные гаубицы "Акация" и гаубицы Д-30, противотанковые ракетные комплексы и другое артиллерийское вооружение соединения. В составе батарей и дивизионов артиллеристам предстоит выполнить боевые стрельбы прямой и полупрямой наводкой с закрытых огневых позиций, различными типами боеприпасов, по одиночным и групповым целям – всего свыше 200 огневых задач различной направленности.

В начале июля на территории полигонов Нагвалоу и Цабал, в горах и на Черноморском побережье Абхазии прошли совместные учения абхазской армии и подразделений 7-й российской военной базы с участием более 3000 военнослужащих, 300 единиц боевой и специальной техники. Объединенная войсковая группировка двух стран постоянно учится эффективно взаимодействовать на поле боя с применением широкого спектра тактических приемов и вооружений.

Батальонные тактические группы мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений российской военной базы в Южной Осетии совершили марши комбинированным способом на полигоны, где выполнят учебные задачи с проведением боевых стрельб с применением дивизионов и батарей реактивных систем залпового огня "Торнадо" и "Град", самоходных установок "Мста-С", "Гвоздика", "Акация". Отдельные эпизоды учений позволят увидеть, что конкретно ожидает агрессора на территории союзников России. Напомню, именно батальонные тактические группы 58-й армии начинали операцию принуждения Грузии к миру в августе 2008 года.

Совпадение

Совместные азербайджано-турецкие военные маневры начинаются 29 июля на фоне обострения обстановки на границе Азербайджана и Армении. Тактические и летно-тактические учения с боевой стрельбой поэтапно пройдут в Баку, Нахчыване, Гяндже, Кюрдамире, Евлахе, и завершатся 10 августа. При этом Баку отмечает плановый характер маневров, которые проводятся на основе двустороннего соглашения, служат координации и обмену передовым опытом вооруженных сил двух стран, способствуют укреплению регионального мира и безопасности. Разумеется, в совпадении мероприятий боевой подготовки разных стран на Северном и Южном Кавказе нет интриги или конфликтного потенциала. Маневры российских войск всегда проходят строго по плану, даже если это внезапная проверка с привлечением 150 тысяч военнослужащих, 26 тысяч единиц вооружения и техники, 400 летательных аппаратов и более 100 кораблей и судов ВМФ Южного и Западного военных округов. Напомню, это мероприятие состоялось 17 – 21 июля.