Рубль дешевеет: ждать ли повторения "черного августа"

Российская валюта ослабела до минимума за два месяца к американской денежной единице и почти за четыре — к европейской.

СУХУМ, 30 июл - Sputnik. Курс доллара превысил 72 рубля, евро — 85. Такие колебания могут вызвать опасения девальвации. Многим памятен "черный август" 1998 года, люди боятся повторения. Чем современная финансовая система страны отличается от той, что была двадцать два года назад, пишет Наталья Дембинская для РИА Новости.

Рубль покатился вниз

Август — традиционно проблемный для национальной валюты. За 22 года курс рубля к доллару в этом месяце снижался 17 раз. А сейчас еще эпидемия, экономика в кризисе. Похоже, не за горами новый обвал.

Действительно, рубль сильно подешевел: евро пробил отметку 85, последний раз такое было почти четыре месяца назад.

Причем это произошло на фоне стабилизации цен на нефть и слабости доллара на мировом рынке, при минимальных выплатах по внешнему долгу и отсутствии спроса на валюту со стороны туристической отрасли, отмечает Виталий Кирпичев, директор по развитию TradingView.

Причины падения

Дело в том, что нерезиденты выходят из российских активов — из-за риска усиления американских санкций и продолжающегося снижения рублевой ставки.

В конце июля ЦБ опустил этот параметр до исторического минимума — 4,25% годовых. Теперь кредиты для бизнеса подешевеют, но разница в доходности отечественных и зарубежных долговых бумаг сократится. Привлекательность облигаций федерального займа (ОФЗ) для иностранных инвесторов упала, и национальная денежная единица слабеет, поскольку спрос на нее уменьшается.

Другой негативный фактор — частичный отказ от бюджетного правила.

"Средства от продажи Сбербанка ушли в бюджет и уже потрачены. Формально это не нарушает бюджетное правило, но содержательно — да, эффект сравним с включенным печатным станком", — поясняет Виталий Манкевич, президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей.

Девальвация возможна

Но это не обрушение рубля, а скорее управляемая девальвация как мера поддержки экспортеров и бюджета. Эксперт указывает и на то, что доллар тоже ослабел: с 1,1 до 1,17 к евро, его индекс достиг локальных минимумов.

По мнению Манкевича, в августе на рубле положительно скажется сделка ОПЕК+ по дополнительному сокращению объемов добычи нефти — до 7,7 миллиона баррелей в сутки.

Дальнейшего снижения курса эксперты не исключают в силу объективных причин, но, как уверяет ведущий аналитик QBF Олег Богданов, катастрофических сценариев не предвидится: вероятнее всего, в августе рубль будет медленно двигаться к 75 за доллар.

Объективные риски — это в первую очередь новая волна пандемии, которая обернется очередным падением спроса на энергоносители и нефтяных цен. Однако котировки не обрушатся.

Нефть может опуститься ниже 40 долларов за баррель, рубль при этом (при поддержке ЦБ) не превысит 75 за доллар и 87 за евро, прогнозирует Артем Деев, руководитель аналитического департамента компании AMarkets.

"Похоже, мы перейдем на ближайшее время к диапазону 73-78 рублей за доллар", — подтверждает Виталий Манкевич.

Дефолта не будет

Повторения августа 1998-го ждать не стоит. Тогда, как мы помним, правительство объявило дефолт. Всего за несколько недель рубль к доллару подешевел в три раза, а инфляция взлетела до астрономических значений. За один месяц российская экономика потеряла почти 100 миллиардов долларов.

"Доходы населения обесценились: если средняя зарплата в России в 1998 году составляла 150-170 долларов, то через год такая же сумма в рублях была эквивалентна 35-50 долларам, — напоминает Артем Деев. — Курс рубля похоронила под собой рухнувшая пирамида ГКО — государственных краткосрочных обязательств".

К августу 1998-го в резервах Центрального банка было порядка 25 миллиардов долларов, а обязательства перед нерезидентами на рынке ГКО/ОФЗ и фондовом рынке превышали 36 миллиардов.

Нынешний госдолг России — один из самых низких в мире: 477,2 миллиарда долларов. И он полностью покрывается золотовалютными резервами, которых больше 500 миллиардов.

Как отмечают аналитики, это даже переизбыток, экономике хватит в два раза меньше — 250-300 миллиардов. Располагая такими резервами, финансовая система может в любой момент просто выкупить долг у иностранцев — дефолт по внешним обязательствам государства исключен.