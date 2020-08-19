Почему США тревожит "улучшение" российского Су-57

Постоянное внимание специалистов США к истребителю Су57 свидетельствует об их желании разгадать все секреты "Сухого".

Александр Хроленко, военный обозреватель

Специализирующиеся на военной тематике американские издания имеют несколько претензий к истребителю Су-57, главная из которых – боевое превосходство.

Разумеется, некоторые сомнения в США вызывает радиолокационная заметность российской машины (которая якобы уступает в "невидимости" американскому F-22 Raptor) и отсутствие информации о двигателях нового поколения, но ежемесячные публикации касаются преимущественно того, что по-настоящему тревожит "партнеров".

Американское издание The Drive сообщило, что качество изготовления истребителя Су-57 улучшается, включая "допуски на панели обшивки". И анализирует каждый квадратный миллиметр опубликованного корпорацией "Сухого" изображения серийного истребителя. Особое внимание – инфракрасной системе наведения в носовой части (101КС-В), модифицированным асимметричным воздухозаборникам в основании передних кромок сдвоенных вертикальных стабилизаторов и зонду воздушной дозаправки из композитов. Подтверждаются худшие опасения американцев: Су-57 постоянно совершенствуется, хотя, по мнению авторов The Drive, уже давно "представляет собой гармоничное сочетание возможностей, адаптированных к более строгой, менее сетевой доктрине воздушного боя". И способен "нейтрализовать самого высокотехнологичного противника".

Су-57 – многофункциональный истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника. Это могущественный боевой комплекс, включающий около пятнадцати новейших авиационных средств поражения "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", включая противокорабельные ракеты дальностью до 250 км, и гиперзвуковой "Кинжал". Причем отношение боевой нагрузки Су-57 к его массе значительно выше, чем у машин четвертого поколения.

Новейший истребитель достиг высокой степени технологического превосходства, прошел проверку в боевых условиях на территории Сирии, и неслучайно Минобороны РФ заказало в первой партии не два – три, а сразу 76 серийных Су-57.

Нет предела совершенству

Ранее издание The Drive проанализировало несколько технологических особенностей Су-57, в том числе – недосягаемых для американского истребителя пятого поколения F-22.

Прежде всего, это интегрированные в плоскости и корпус самолета радары с активной фазированной антенной решеткой Х-диапазона Н036 "Белка", которые обеспечивают больший сектор обзора, повышают ситуационную осведомленность летчика, и позволяют выполнять тактические приемы лучше, чем на любом другом истребителе.

Не вдаваясь в дебри "доплеровского эффекта", заметим, что "боковые РЛС" позволяют Су-57 достичь высокой автономности в поиске целей, новых степеней невидимости для радаров противника, без потери эффективности целеуказания для собственных ракет на борту (а также в арсенале ведомых самолетов или ударных беспилотников).

Истребитель Су-57 имеет трехмерный вектор тяги, позволяющий совершать невероятные маневры в воздухе, и этим качеством не обладает больше ни один из самолетов пятого поколения. Если в дальнем или ближнем бою будет полностью израсходован боезапас, скорость и маневренность "Сухого" останутся надежной гарантией боевой живучести.

Внушают уважение и "внедорожные" характеристики Су-57, который обладает усиленными шасси, большими шинами, брызговиками. Такой истребитель пятого поколения способен использовать широкую сеть оперативных (грунтовых) аэродромов, не требуя "армии подметальных машин". Вспомогательная силовая установка Су-57 обеспечивает высокую автономность базирования, низкий расход топлива при наземных отработках, экономию ресурса маршевых двигателей.

Для эксплуатации более хрупких и капризных американских самолетов F-22 и F-35 требуются "цивилизованные" аэродромы (грунтовое покрытие для них смерти подобно), которые приходится строить в Румынии, Польше и странах Балтии (очень дорого).

Технологическим унижением для "партнеров" является и выдающийся комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Гималаи", который способен превращать истребители пятого поколения потенциального противника в самолеты четвертого поколения, то есть делать F-35 и F-22 видимыми, а затем их "обезоруживать".

Интегрированная система РЭБ распределена на фюзеляже и крыльях Су-57 таким образом, что позволяет во всех ракурсах и проекциях наводить помехи и защищать самолет от ракет с головками самонаведения. Дальность действия "Гималаев" превосходит радиус применения ракет "воздух-воздух" вероятного противника. Вероятно, этот же комплекс РЭБ будет интегрирован в новейший российский БПЛА "Охотник", которому уже отведена роль ведомого Су-57.

Эволюция и революция

Американское издание Military Watch Magazine 18 августа сообщило: "Россия использует новые технологии Су-57 для совершенствования своих тактических бомбардировщиков Ту-22М3М". Отмечается, что платформа Су-57 "объединяет широкий спектр технологий следующего поколения, от набора датчиков до систем радиоэлектронной борьбы и лазерной защиты", которые могут быть интегрированы в другие классы боевых самолетов, и выведут на новый уровень возможностей, в частности, сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М. На вооружении ВКС России находится около 70 машин такого типа, продолжается их модернизация и оснащение новыми крылатыми ракетами Х-32 дальностью до 1000 км.

Интеграция – не фигура речи. В модернизации Ту-22М3М уже используется коммуникационная платформа Су-57, обладающая высокой скоростью передачи данных и энергоэффективностью. Открытая конфигурация системы позволяет оперативно наращивать технический функционал, в том числе за счет обновления программного обеспечения. Летные испытания продемонстрировали высокие эксплуатационные характеристики, и новая система будет интегрирована также в стратегический бомбардировщик Т-160М2.

Таким образом, оснащенный принципиально новым комплексом глубоко интегрированной авионики с открытой архитектурой, обладающей высоким уровнем автоматизации управления и интеллектуальной поддержки экипажа Су-57 создает предпосылки для технологического роста старших "собратьев".

Ранее на сайте Military Watch появилась информация об испытании Су-57 в июне 2020 года в качестве командного центра для истребителей Су-35 поколения 4 ++ (состоят на вооружении ВКС России с 2014 года). Эксперимент проводился "в реальных боевых условиях", и доказал, что Су-57 способен работать в едином информационном пространстве с Су-35, значительно повышая синергетическую боевую эффективность. Заметим, в "сетях" Пентагона и НАТО аналогичной связки не существует.

А еще хорошо, когда господство в воздухе приносит дивиденды на международном рынке вооружений. Military Watch отмечает: "Расширение возможностей взаимодействия Су-57 и Су-35 не только увеличит их боевой потенциал, но и сделает новый истребитель более привлекательным для экспортеров Су-35 и Су-30СМ".

Американцы пока не обсуждают главное и стратегическое преимущество истребителя пятого поколения Су-57, зато китайские специалисты уже заметили многообещающий искусственный интеллект, интегрированный в систему боевого управления. Полагаю, это настоящая революция в военном деле: российский Су-57 способен выполнять 90% задач в автоматическом режиме, и даже действовать полностью автоматически по заранее подготовленной программе. Если летчик в бою будет ранен или убит, система управления самостоятельно определит основные и второстепенные цели, выстроит маршрут, нанесет удар, и вернет самолет на базу.

Мы уже отмечали возможности взаимодействии с истребителями Су-35, однако искусственный интеллект Су-57 может работать и в связке с тяжелым ударным беспилотником С-70 "Охотник", который обладает своим "умом", и способностью нести более шести тонн бомб и ракет на расстояние до 5000 километров. Такие могущественные и технологически непредсказуемые для противника машины на гипотетическом поле боя не оставляют шансов "старичкам" типа F-22 Raptor.

Между тем, российские фирмы "МиГ" и "Сухой" уже разрабатывают (в интеграции) истребитель шестого поколения.