Нелюбовный треугольник: где место России в холодной войне Китая и США

СУХУМ, 21 авг - Sputnik. Ситуация холодной войны между США и Китаем открывает перед Россией пространство для геополитического маневра. Как американский фактор влияет на взаимодействие Москвы с Пекином, читайте в материале Софьи Мельничук для РИА Новости.

Социалист в рыночной шкуре

В США с конца 1970-х надеялись, что Китай, начавший рыночные реформы, постепенно изменит и политическую систему, взяв за образец демократию западного типа. Однако этого не произошло.

Спустя десятилетия американский истеблишмент осознал, что никакой либерализации и демократизации от КНР ждать не стоит.

Двусторонние отношения катастрофически испортились. Не проходит и дня, чтобы в Вашингтоне не прозвучало критическое заявление в адрес Пекина, не ввели новые санкции против китайских чиновников, не закрыли или не запретили деятельность компаний и организаций КНР.

© AP Photo. Peter Morrison Глобальная закулиса о будущем мире

В Пекине говорят об односторонней эскалации. Там уверены: ответственность за межгосударственный кризис целиком лежит на США. Стоит американцам одуматься и вернуться к взаимовыгодному сотрудничеству, все нормализуется. Однако в Вашингтоне, несмотря на различия во взглядах демократов и республиканцев на то, как именно сдерживать Китай, сложился консенсус: пути назад нет и прежнего взаимопонимания уже никогда не будет.

В поисках соратников

И в этом стремительном пике обе стороны стремятся получить внешнюю поддержку. Конечно, большинству стран Восточного полушария оказаться перед выбором между США и КНР не хотелось бы ни при каких условиях. И хотя в последние четыре года Дональд Трамп наломал немало дров как в Азии, так и в Европе, у Вашингтона все же есть давние и верные партнеры. Китаю таких явно не хватает.

Возникает треугольник Китай — Россия — США. Вашингтон пытается втянуть Москву в "антикитайскую коалицию" — Трамп предлагает если не вернуть формат "Большой восьмерки", то хотя бы пригласить крупнейшего китайского соседа вместе с Южной Кореей и Индией на саммит G7. Госсекретарь Майк Помпео заявлял, что Кремлю этот альянс выгоден, поскольку в силу "естественных обстоятельств" — каких именно, глава Госдепа не уточнил — КНР угрожает России.

Вероятность того, что Москва согласится на "приставной стул" за столом того, кто вводит санкции и считает Россию государством-ревизионистом наравне с КНДР, Ираном и Китаем, не слишком высока. И все же Москва может выиграть от противостояния, ведь американский фактор влияет и на взаимодействие с Пекином.

Дружба не против

Ухудшение американо-китайских отношений не означает, что наладятся связи Москвы с Вашингтоном. А вот новые возможности — впрочем, как и риски — для развития контактов с КНР создает.

Россия и Китай в сложной международной обстановке традиционно действуют слаженно — и уже не одно десятилетие. В Совбезе ООН Москва и Пекин торпедируют американские инициативы и практически всегда голосуют солидарно. Вместе ратуют за переход к многополярной модели.

"Главное, что сейчас происходит в мире, — это усиливающееся противостояние модели глобализма, так называемого Pax Americana, — указывает в беседе с РИА Новости Сергей Санакоев, глава Российско-китайского аналитического центра. — Многие страны, в том числе Россия и Китай — а это более половины человечества, не хотят так жить, им нужен более стабильный многополярный мир с конкуренцией валют, технологий, идеологий".

Это не означает, что кто-то объединяется против США, уточняет эксперт. "Естественно, мы никогда не будем с Китаем дружить против кого-то. Такого уровня стратегического партнерства мы достигли, потому что мы соседи с протяженной границей и нам необходимы добрососедские отношения", — подчеркивает он.

Необъявленные союзники

Важен американский фактор и в военном сотрудничестве. Эксперты говорят о "необъявленном" оборонном союзе России и Китая, потому что формально никаких взаимных обязательств нет.

В 1997 году страны договорились сократить военное присутствие в стокилометровой полосе по обе стороны границы. Совместные учения проходят уже давно. В середине нулевых их квалифицировали как антитеррористические, однако постепенно они принимали все более высокотехнологичный и продвинутый характер, отмечает Василий Кашин, старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ.

"Очевидно, речь идет об обмене опытом и повышении оперативной совместимости при противостоянии крупному иностранному противнику, каковым могут быть только США. Но есть и другие факторы. Например, обеспокоенность стабильностью в Центральной Азии и стремление поддерживать транспарентность и взаимное доверие в сфере обороны", — указывает он.

Благодаря учениям, обменам делегациями Россия и Китай получают много полезной информации. "В отличие от американского, наше Минобороны не публикует своих оценок китайской военной мощи, но, безусловно, гораздо более осведомлено в данном вопросе. Это позволяет чувствовать себя уверенно, отделять мифы от реальности, понимать, на что способны китайцы", — добавляет эксперт.

Место пусто не бывает

Из-за торговой войны с США Пекин разрешил импорт сои из всех российских регионов, потребовав от госкомпаний приостановить закупки у американцев.

Однако Россия вряд ли обладает достаточным потенциалом, чтобы занять место США в китайском импорте, говорится в докладе Российского совета по международным делам. В частности, отечественная соя покрывает лишь десять процентов потребностей КНР, причем на Китай приходится 89% российского экспорта этого товара. Но есть и другая продукция, вполне способная конкурировать с американской благодаря низким транспортным издержкам и отсутствию жесткого фитосанитарного регулирования. Например, пшеница и говядина.

Другие приоритетные направления — технологии и энергетика, особенно на фоне технологического противостояния Китая и США и опасений по поводу безопасности морских маршрутов. В 2019-м вступил в строй газопровод "Сила Сибири" мощностью 38 миллиардов кубометров газа в год. Российский сжиженный природный газ проекта "Ямал СПГ" также теперь поступает на китайский рынок.

"Космос, авиация, IT, независимые облачные технологии, помогающие создать и собственные расчетные платформы на замену SWIFT, — все это мы развиваем. Как говорится, свято место пусто не бывает", — говорит Сергей Санакоев. И уточняет: задача России заключается вовсе не в замещении США на китайском рынке. "Это в принципе невозможно, — поясняет он. — Дело в переходе на новый уровень экономического взаимодействия, предполагающий глубокую интеграцию".

Но и риски есть. "Нужно понимать, что Россия имеет дело с государством-партией, — уточняет Василий Кашин. — Там в ключевых отраслях экономики доминируют госкомпании, полностью подчиненные государственной политике. Они могут занять позицию, с которой уже не сдвинешь, потому что там нет частных акционеров. С другой стороны, это ведь крупнейший рынок в мире".

Пример Евросоюза показывает, что в случае кризиса поставки энергоносителей создают обоюдную зависимость и становятся стабилизирующим фактором, отмечает он.

Как бы то ни было, сейчас ситуация складывается в пользу России. И Пекин все больше заинтересован в укреплении партнерства с Москвой.