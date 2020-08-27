"Мы здесь надолго": во что Россия превратила свою базу в Сирии

Авиабаза Хмеймим в Сирии была построена в 2015 году российскими военными во время ожесточенной гражданской войны. С тех пор она стала одним из центральных военных объектов.

СУХУМ, 27 авг - Sputnik. Эшелонированная противовоздушная оборона, несколько периметров охраны, современные технические сооружения и обустроенный военный городок — российские летчики находятся в Сирии уже пять лет. За это время авиабаза Хмеймим стала образцовой не только для своих: на опыт Минобороны при строительстве подобных объектов ориентируются и зарубежные страны. Недавно Дамаск пообещал Москве еще восемь гектаров земли под оздоровительный центр для военнослужащих. О том, как изменился Хмеймим, и его перспективах читайте в материале Николая Протопопова для РИА Новости.

В чистом поле

К строительству крупнейшей российской зарубежной авиабазы приступили в 2015-м, когда в Сирию направили группу ВКС для поддержки правительственных сил в войне против террористов "Исламского государства"*. Основой послужил международный аэропорт имени Басиля Аль-Асада в 25 километрах от города Латакия.

Чтобы приспособить гражданский аэродром для боевых самолетов, потребовалось создать новую инфраструктуру, смонтировать аэродромно-техническое оборудование, возвести жилые помещения для военнослужащих. В общей сложности в Сирию доставили несколько сотен тысяч тонн различных грузов.

На начальном этапе операции в оперативной группе числилось всего около пятидесяти боевых машин — штурмовики Су-25, бомбардировщики Су-24 и Су-34, истребители Су-30СМ, вертолеты Ми-24 и Ми-8АМТШ. Кроме того, в Хмеймим оперативно перегнали десяток топливозаправщиков.

Летчики и технический персонал поселились в небольших модульных вагончиках, так называемых КИМБах, на два или четыре человека каждый. Это, по сути, металлические контейнеры с бытовыми удобствами, кондиционерами и водопроводом. Рядом установили мобильные хлебопекарни, помещения для стирки и глажки одежды, бани с пропускной способностью десять человек в час. Чуть позже появились столовые, клуб, спортивные площадки и даже мини-музей, посвященный истории авиабазы.

"Здесь был фактически голый аэродром и служба управления воздушным движением, — рассказывает РИА Новости член экспертного совета при коллегии ВПК Виктор Мураховский, побывавший на авиабазе с рабочим визитом. — Небольшой зал отлета и прилета сохранили, но он играет скорее вспомогательную роль. Основные сооружения построили заново. Взлетно-посадочную полосу отремонтировали и расширили. Сейчас аэродром способен принимать самолеты тяжелого класса, вплоть до стратегической авиации. Немаловажно, что Хмеймим используют как промежуточный пункт для полетов в другие регионы мира, например в Африку"

Неприступная крепость

Особое внимание уделили безопасности объекта. В Сирию перебросили зенитные ракетные системы дальнего действия С-400, комплексы ближнего действия "Тор-М2" и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1". ПВО базы может уничтожать все виды воздушных целей на дальности от двадцати до 250 километров.

"В Хмеймиме создана эшелонированная система ПВО, — объясняет Мураховский. — Используются средства разной досягаемости и разных типов. На постоянном боевом дежурстве — ЗРС С-400, ЗРК "Тор" и ЗРПК "Панцирь". Кроме того, есть зенитные артиллерийские установки ЗУ-23. За разведку, наведение и целеуказание отвечают радиолокационные станции, способные обнаружить любые воздушные цели, включая малоразмерные беспилотники, реактивные снаряды, в том числе кустарного производства".

В системе охраны авиабазы два периметра. Внешний вместе с российскими военными контролируют бойцы Сирийской арабской армии. За внутренний иностранцев не пускают. Безопасность обеспечивает и беспилотная авиация: одновременно и круглосуточно в воздухе над Хмеймимом барражируют порядка десяти БПЛА.

Связь с внешним миром поддерживается всеми доступными средствами — от УКВ-радиостанций до спутниковых комплексов, интегрированных в единую систему, которая, в свою очередь, заведена на Центр боевого управления.

"Командующий группировкой и штаб боевого управления находятся на прямой связи с Национальным центром управления обороной в Москве, — уточнил Мураховский. — У командующего также есть так называемая линия деконфликтации с представителями коалиционной группировки в Ираке. Это соглашение с американцами, позволяющее предотвращать инциденты в Сирии".

Сирийский курорт

Грузы для обустройства авиабазы в Сирию доставляли по морю и по воздуху — на протяжении нескольких месяцев шли вереницы судов и транспортных самолетов. Хотя работы велись во время ожесточенной гражданской войны и в тяжелых климатических условиях, российским специалистам удалось в короткие сроки построить один из самых современных и защищенных военных объектов в мире.

Сегодня авиабаза готова принимать любые типы самолетов, в том числе дальние бомбардировщики Ту-22М3, стратегические ракетоносцы Ту-95 и Ту-160. На аэродроме развернули систему централизованной заправки топливом с возможностью одновременного обслуживания десятков летательных аппаратов, построили высокозащищенные укрытия для авиационной техники.

По оценкам экспертов, Хмеймим способен разместить и подготовить к боевой работе гораздо больше самолетов, чем базируется там сейчас. И даже больше, чем в пиковый период нанесения ударов по террористическим группировкам.

"Самолеты можно спрятать в надежных укрытиях, — подчеркивает эксперт. — В спецсооружениях также складируют запасы топлива, ракет, боеприпасов, есть вся необходимая техника для подвоза ракетно-артиллерийского вооружения. Известно, что в самые напряженные моменты гражданской войны самолеты делали по несколько вылетов в сутки с полной боевой загрузкой".

С точки зрения тылового обеспечения российским военным создали довольно комфортные условия. Питаются они в основном привозными продуктами, но в рацион под строгим санитарным контролем добавляют и местное продовольствие.

Новый участок земли, выделенный сирийским правительством России, предназначен в первую очередь для строительства медицинского оздоровительного комплекса.

"Центр, вероятно, будут использовать не только военнослужащие, находящиеся в Сирии в служебной командировке, но и вообще Вооруженные силы России, — отмечает Мураховский. — Известно, что для наших военных зарубежные курорты закрыты. А сирийское побережье Латакии — райское место. Сюда приезжают даже из Арабских Эмиратов. Местные вряд ли будут посещать этот комплекс, у них и так есть все возможности для отдыха на море".

Как бы то ни было, за пять лет авиабаза Хмеймим из небольшого аэродрома с несколькими ангарами и терминалом превратилась в настоящий город с улицами и площадями, даже со сквером. Улицы названы в честь героев сирийской операции или известных военачальников: Героев России генерала Валерия Асапова, летчиков Олега Пешкова и Романа Филипова, погибших в Сирии, Героя СССР генерала армии Василия Маргелова.

*Террористическая организация, запрещенная в России.