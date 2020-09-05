Кувейт на мели: у богатейшей страны закончились деньги

СУХУМ, 5 сен - Sputnik. Казна арабского государства, которую на 90 процентов наполняют доходы от продажи углеводородов, настолько истощена, что денег едва хватает на зарплаты госслужащим. Уже через пару месяцев, предупредили в Минфине, Кувейт не сможет выполнять социальные обязательства. Как богатейшая страна оказалась на мели, читайте в материале Натальи Дембинской для РИА Новости.

Бюджет трещит по швам

С начала года мировой нефтяной рынок пережил несколько волн падения: подкосили перепроизводство сырья и обрушение спроса из-за пандемии коронавируса. Ситуацию усугубил мартовский развал сделки ОПЕК+. Это больно ударило по всем нефтедобывающим странам, но наиболее драматичная ситуация в Кувейте: государственный бюджет трещит по швам.

В завершившемся 1 апреля финансовом году бюджетный дефицит подскочил на 68,6 процента — до 18,44 миллиарда долларов. По оценкам Национального банка Кувейта, это почти десять процентов валового внутреннего продукта. До этого был профицит — 4,8 процента ВВП.

Прогнозы пессимистичные: дефицит может достичь 40 процентов ВВП, заявили в Нацбанке. По расчетам Bloomberg, это 46 миллиардов долларов.

Фонд преткновения

В Минфине официально признали: ситуация близка к критической. Как сообщил министр финансов ближневосточной монархии, у правительства "заканчиваются деньги" и уже в ноябре возникнут трудности с зарплатами госслужащим, а в госсекторе занято 80 процентов работников. В резервном фонде — всего 6,54 миллиарда долларов, а только на текущие расходы требуется 5,56 миллиарда в месяц.

Но это так называемый Общий резервный фонд. Есть и другой — закрытый Фонд будущих поколений, четвертый по объему в мире, оцениваемый в 550 миллиардов долларов. Туда направляют десять процентов годовых доходов государства от нефти и инвестируют в зарубежные активы.

Сейчас от этого правила решили отказаться. Появится еще 12 миллиардов, чего тоже явно недостаточно. Более того, без экономических реформ, отмечает Bloomberg, денег фонда хватит всего на 15–20 лет.

Что делать и как покрывать дефицит уже сейчас, непонятно. К тому же между правительством и парламентом возник конфликт.

Так, в Минфине уверены, что залезать в суверенный фонд нет никакого резона: это долгосрочная подушка безопасности, при низких процентных ставках он обеспечивает доходность инвестиций и к тому же временно не пополняется. В ведомстве считают, что нужно срочно влезать в долги.

Закон, принятия которого добивается Минфин, позволил бы разместить еврооблигации и занять на внутреннем и внешних рынках до 65 миллиардов долларов.

Так, например, поступила Саудовская Аравия, тоже столкнувшаяся с серьезными бюджетными трудностями. Уже в апреле саудиты привлекли семь миллиардов долларов на долговом рынке, выпустив еврооблигации, номинированные в долларах, со сроком погашения через пять с половиной, десять с половиной и 40 лет. Другие ближневосточные соседи, Катар и Абу-Даби, тоже нарастили внешний долг, реализовав облигации на 17 миллиардов.

Однако финансового-экономическая комиссия кувейтского парламента законопроект отклонила. "Это позор, что, располагая четвертым по объему Фондом национального благосостояния в мире, правительство стремится в долговую яму. Это свидетельство неудач кабмина", — заявили законодатели.

Тем не менее Нацбанк предупредил: закон о долге абсолютно необходим. Дефицит непрерывно увеличивается, цены на нефть низкие, а резервы стремительно тают.

Подвели нефтедоллары

Нынешних 40-45 долларов за баррель катастрофически мало для Кувейта, а подорожания нефти не предвидится. Наблюдатели прочат стране полномасштабный финансовый кризис. В этом году, как ожидается, экспорт углеводородов из ближневосточной монархии будет почти в два раза меньше, чем в 2014-м, когда был максимальный показатель.

Пока правительство и парламент спорили, как финансировать дефицит, добыча нефти сократилась на 60 процентов. Одна из причин — протесты персонала, недовольного перспективами урезания зарплат и соцпакета.

Аналитики констатируют: страны Персидского залива не сумели вовремя скорректировать свою привычку к крупным расходам, не заметив падения доходов от нефти, и теперь пришел час экономической расплаты.

"Однажды мы проснемся и поймем, что потратили все сбережения, но не из-за того, что не проверили банковскую выписку, а потому, что проверили и не поверили ей. Мы сочли данные банковским сбоем, а потом пошли и просто купили себе последнюю версию Rolex, — отметил глава фирмы по политическим и финансовым коммуникациям Bensirri Фаваз Аль-Сир.

Еще в 2016-м тогдашний министр финансов Анас Аль-Салех предупреждал, что экономику нужно диверсифицировать и готовиться к эпохе после нефти. Однако его не восприняли всерьез те, кто "вырос на, казалось, нескончаемом потоке нефтедолларов", указывает Bloomberg. В результате всего четыре года спустя одна из самых богатых стран мира едва сводит концы с концами.