Проблемный отпрыск: кто помешает противнику Трампа победить

СУХУМ, 27 авг - Sputnik. "Дисквалифицировать Байдена!" — призывают на телеканалах, симпатизирующих республиканцам. Неужели бывший вице-президент позволял сыну отмывать деньги через подозрительных миллионеров из России, Украины и Китая, нагнетают страсти в прессе. Чем провинился сын кандидата в президенты от Демпартии и ради чего опубликовали новый компромат, читайте в материале Софьи Мельничук для РИА Новости.

Миллионы от жены Лужкова

"Эффект разорвавшейся бомбы" произвел 87-страничный доклад сенаторов-республиканцев Рона Джонсона и Чака Грассли — глав комитетов внутренней безопасности и финансов. Они утверждают: сын Джо Байдена Хантер замешан в подозрительных финансовых операциях на миллионы долларов с участием иностранцев, в том числе жены бывшего мэра Москвы и членов Компартии Китая. Все это происходило, пока его отец занимал пост вице-президента в администрации Барака Обамы.

От жены бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, Елены Батуриной, Байден-младший якобы получил 3,5 миллиона долларов. В феврале 2014-го она перевела деньги на счет инвестиционной фирмы Rosemont Seneca Thornton LLC, сооснователем которой значится Хантер Байден, говорится в документе. Затем с мая по декабрь 2015-го Батурина за 11 раз перечислила 392 тысячи долларов компании BAK USA LLC — технологическому стартапу из Баффало, сотрудничавшему с некими китайскими бизнесменами.

По бумагам назначение перевода — "кредитное соглашение". В 2019-м BAK USA LLC объявила о банкротстве. "Эти транзакции были выявлены из-за сообщений о возможной незаконной деятельности Батуриной", — пояснили сенаторы.

Юрия Лужкова в 2010-м уволил президент России Дмитрий Медведев. Из-за обвинений в коррупции, отмечается в докладе. На самом деле в указе "О досрочном прекращении полномочий мэра Москвы" формулировка была другая: "в связи с утратой доверия".

Батурина стала первой и единственной российской женщиной-миллиардером, когда ее компания "Интеко", "предположительно, незаконно", благодаря мужу-градоначальнику, получала госзаказы, пояснили американские сенаторы.

"Мы так много слышали о сговоре с Россией, — заявила представитель Белого дома Кейли Макэнани, имея в виду расследование неких тайных связей Дональда Трампа с Кремлем. — Но получается, единственный сговор — Хантера Байдена". Это удручает, призналась она. И добавила: "Еще и все эти украинские деньги..."

Речь об изложенных в докладе подробностях отношении Байдена-младшего с гражданами Украины, которая в документе упоминается гораздо чаще России и Китая — 141 раз против 57 и 51.

Нефтегаз и проституция

Коррупционный скандал вокруг украинской нефтегазовой компании Burisma разгорелся ровно год назад. Байден-младший входил в ее руководство, а зарплату — в общей сложности 850 тысяч долларов — получал, как предполагают, на счета той самой фирмы Rosemont Seneca Thornton LLC, куда отправляла деньги Батурина.

В 2016-м против Burisma на Украине началось расследование. Но генпрокурора Виктора Шокина, руководившего разбирательством, быстро уволили. Тогдашний вице-президент не скрывал, что приложил руку к отставке "этого сукина сына".

Перед выборами Трамп решил раскопать компромат на оппонента и летом прошлого года в телефонном разговоре с новым украинским президентом Владимиром Зеленским в завуалированной форме попросил возобновить расследование против Burisma в обмен на военную помощь Украине. По крайней мере, так разговор интерпретировали демократы и чуть не довели дело до импичмента.

В докладе сенаторов вознаграждения от Burisma Байдену тоже упоминаются. Помимо этого, Хантер Байден якобы переводил тысячи долларов "иностранкам из Восточной Европы", а именно россиянкам и украинкам. Эти дамы, по данным сенаторов, замешаны в торговле людьми для индустрии "взрослых развлечений" и, возможно, связаны с проституцией.

Подобные скандалы для Байдена-младшего не новость. В 2017-м он развелся с женой, после чего она рассказывала, что бывший муж просаживал огромные деньги в стриптиз-клубах, у проституток и наркоторговцев, в то время как ей нечем было платить по счетам. Журналисты даже нашли аккаунт в соцсети для поиска любовниц, вроде бы принадлежащий Хантеру Байдену.

Китайские связи

Большое внимание в докладе уделено Китаю. Противники кандидата от демократов сомневаются, что Байден сохранит жесткий курс в отношении Пекина, а Трамп уже предупреждал: если победит его соперник, американцам придется учить китайский язык.

По словам сенаторов, Байден-младший вел дела с китайцами, связанными с компартией и Народно-освободительной армией Китая, — Е Цзяньмином и Гунвэнь Дуном. И это, "предположительно, вылилось в миллионы долларов сомнительных транзакций".

С Дуном Байден якобы открыл совместный банковский счет, с которого родственники американца потратили на покупки сто тысяч долларов. Что именно в этом противоречило закону, не уточняется. Но очевидно, Байден общался с "проблемными людьми". Особенно много вопросов вызывает Е Цзяньмин.

Бывший председатель крупнейшей китайской частной компании CEFC China Energy, Е Цзяньмин приобрел широкую известность в 2018-м, когда его внезапно арестовали. "Он обхаживал семью Байдена и встречался с бывшими сотрудниками Службы безопасности США", — писала The New York Times. В России его упоминали как потенциального покупателя 14 процентов акций "Роснефти".

Фирма Е Цзяньмина сотрудничала с госкомпаниями, при этом бизнесмен всегда поддерживал тесные контакты с военными. Участвовал в реализации флагманского проекта Си Цзиньпина "Пояс и путь", а заодно скупал по всему миру месторождения, футбольные клубы и даже пивоваренные заводы.

Но дело не только в одиозном Е Цзяньмине. По данным китайских СМИ, в 2014-м Байден вошел в правление китайской BHR Equity Investment Fund Management Company, которая инвестирует в технологии распознавания лиц для китайских правоохранительных органов и производство истребителей для армии — проекты, явно идущие вразрез американскому политическому курсу.

Плохие связи не помеха

Пока Байдена-младшего склоняют во всех изданиях, его отец уверенно лидирует в предвыборной гонке. В среднем он опережает противника на десять пунктов. И хотя из-за расовых бунтов, продолжавшихся все лето, разрыв сократился, Трамп отстает. Впрочем, усталость американцев от беспорядков играет на руку действующему президенту.

На данные социологов не стоит слишком полагаться, считает Виктория Журавлева, руководитель программы североамериканских исследований ИМЭМО РАН. "Соцопросы не отражают всей картины, это хорошо показал 2016-й. Тем более Байден опережает Трампа совсем не с таким разрывом, с каким лидировала Хиллари Клинтон", — уточняет она.

С этим соглашается политолог-американист Дмитрий Дробницкий. "Часть голосующих принимает решение в последний момент, охватить этот сегмент в соцопросах сложно. Еще сложнее уловить так называемых стесняющихся избирателей, которые за Трампа, но в этом не признаются. Это как раз хорошо проявилось в 2016-м", — указывает эксперт в разговоре с РИА Новости.

Демократы уже определились, что голосовать будут за Байдена, лишь бы убрать Трампа, отмечает Журавлева. К тому же они обеспокоены тем, что президент откажется покидать офис, если проиграет. Опасения подогревает и сам Трамп, не отвечая прямо на вопрос, уйдет ли он из Белого дома по доброй воле. Сейчас идет борьба за колеблющийся электорат — тех, кого не устраивает ни один кандидат. "Чтобы повлиять на него, стороны будут по максимуму выливать друг на друга всевозможный компромат. Причем оформляя его в доклады конгресса, чтобы все выглядело официально и убедительно", — говорит собеседница агентства.

"Обе стороны нагнетают обстановку и сами загоняют себя в угол, но потом ведь придется отвечать за слова перед избирателями", — рассуждает Дробницкий. По его мнению, американское общество настолько расколото, что доклад сенаторов особого впечатления не произведет. "Кто с кем спал и кто что отмывал, сейчас мало что решает. Для одной половины общества — лишь бы не Трамп, пусть хоть всю казну вынесут. Для других — только бы не левые, не демократы", — подчеркивает он.

Остается дождаться первых дебатов, которые пройдут 29 сентября. Если во время прений ни один из кандидатов не уснет, никто не сможет предсказать точный исход борьбы до подсчета всех бюллетеней.