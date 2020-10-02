Еще одна Сирия: к чему приведет война в Карабахе

В Нагорном Карабахе продолжаются ожесточенные боевые действия с применением танков, авиации и ракетно-артиллерийского вооружения. Это самое серьезное обострение конфликта за четверть века. Жертв все больше.

СУХУМ, 2 окт - Sputnik. Москва, Париж и Вашингтон выпустили совместное коммюнике. Но пока призывы к переговорам безрезультатны. Азербайджанцы не намерены останавливать "контрнаступление", армяне не пойдут на уступки. Особую обеспокоенность вызывают сообщения о сирийских наемниках, переброшенных в Карабах. О том, как складывается ситуация, читайте в материале Татьяны Мишиной для РИА Новости.

Пятый день войны

В четверг, на пятый день боев, столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерт обстреливали с утра. Днем огонь усилился. Сирены не было, рассказал корреспондент Sputnik Армения, — это означает, что город атаковали не дроны. Жители несколько дней прячутся в бомбоубежищах и подвалах. Российские журналисты, работающие в Карабахе, отмечают, что война носит дистанционный характер — атаки беспилотников, артиллерийские перестрелки. Интенсивность взаимных ударов нарастает.

В четверг утром Минобороны Армении сообщило, что Армия обороны НКР сбила вертолет ВВС Азербайджана, который упал на территории соседнего Ирана. В Баку это опровергли. Позднее в армянском военном ведомстве проинформировали о других сбитых вертолете и самолете. В Баку, в свою очередь, заявили об уничтожении нескольких армянских колонн.

Жертвы — среди военных, мирных и прессы

Число убитых и раненых с обеих сторон превысило две тысячи. В аппарате омбудсмена Нагорно-Карабахской республики говорили о семерых погибших мирных жителях, в том числе ребенке. Более тридцати человек получили серьезные ранения, среди них — трое детей.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что дал указание командованию армии не применять силу против населения Армении. Однако Вооруженные силы Азербайджана продолжают обстреливать мирные кварталы, указывают в Карабахе.

В свою очередь Генпрокуратура Азербайджана сообщила о 16 жертвах среди мирных граждан. Раненых — 55. По данным ведомства, артиллерия повредила 163 жилых дома.

Пострадали и журналисты. Ранены оператор телеканала "Армения" и репортер армянского издания 24news. Двое журналистов французского Le Monde попали под огонь. Состояние одного из них тяжелое, его оперируют в Степанакерте. Франция направит за ними самолет.

В Баку ответственность за раненых журналистов возложили на Ереван. Министерство иностранных дел Азербайджана завило, что Армения, организуя поездки иностранных репортеров в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику, подвергает их жизнь опасности и нарушает международное гуманитарное право.

Баку и Ереван взаимно обвиняют

Традиционно обострения карабахского конфликта связывают с внутриполитической обстановкой в Армении и Азербайджане. Ильхам Алиев утверждает, что это была спланированная военная провокация, по его словам, премьер Армении хочет отвлечь внимание от проблем в стране.

Никол Пашинян считает, что операцию запланировали во время армейских учений Азербайджана и Турции. И боевыми действиями руководят высокопоставленные турецкие военнослужащие. Ереван воспринимает это как войну, объявленную армянскому народу.

Переговоры возможны только после прекращения насилия, настаивает Пашинян. Алиев в принципе отрицает возможность диалога, поскольку Армения стремится сохранить статус-кво в Карабахе.

Ереван не пойдет на односторонние уступки. Баку назвал бессмысленными призывы к урегулированию со стороны отдельных стран. По словам Алиева, если международное сообщество не может заставить правительство Армении убрать войска из Карабаха, "азербайджанский солдат их остановит и выведет со своих территорий, справедливость восторжествует".

Призывы и мольбы прекратить огонь

Кавказский регион из-за обострения в Нагорном Карабахе превратится в огромную проблему, если международное сообщество не вмешается, предупредил в четверг президент Армении. "Представляете, если Кавказ станет еще одной Сирией?" — сказал он.

В Совете Европы буквально умоляли немедленно прекратить боевые действия. "Я скорблю о гибели множества людей, включая гражданских, ставших жертвами военных действий. Никакие политические соображения не могут оправдать ужас и страдания этих женщин, мужчин, детей", — говорила генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.

С президентами Армении и Азербайджана 1 октября побеседовал по телефону Александр Лукашенко. Чуть позже лидеры России, США и Франции выпустили совместное заявление, решительно осудив эскалацию насилия в Нагорном Карабахе. "Мы также призываем руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ", — говорится в этом документе.

Однако президент Турции призывы ОБСЕ посчитал "недопустимыми". По его словам, "они должны требовать, чтобы Армения сначала вышла с оккупированных территорий Нагорного Карабаха".

Третья сторона

Турция — единственная страна, настаивающая на продолжении боевых действий. Анкара и раньше выступала в этом конфликте на стороне Азербайджана, но о прямом военном вмешательстве речи не шло — сдерживали союзнические отношения Еревана и Москвы в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Однако на этот раз в Анкаре готовы помогать Баку не только словами. "Мы всегда были рядом с Азербайджаном — и на поле боя, и за столом переговоров", — подчеркнул во вторник глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Комментируя это, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал "не подливать масло в огонь". Однако на следующий день Чавушоглу повторил ту же мысль. Кроме того, он рассказал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предлагал Владимиру Путину план урегулирования нагорнокарабахского конфликта "по примеру совместной работы в Сирии", но российский президент отклонил предложение.

Слова о возможной военной поддержке одной из сторон конфликта в Нагорном Карабахе носят провокационный характер, вновь отметил Песков. В Кремле считают подобные высказывания "очень вредными". "Любое участие третьих стран в этом противоборстве тоже может иметь крайне негативные последствия", — заключил пресс-секретарь российского президента.

В свою очередь, в Баку указали, что не нуждаются в каких-либо внешних силах для обеспечения территориальной целостности. Однако, как утверждают в Минобороны Армении, турецкие F-16 наносят удары по Нагорному Карабаху, а действия азербайджанской авиации координируют из командного пункта E7-T на участке Карс — Эрзурум, это города на востоке Турции.

Именно Турция разжигает конфликт в Нагорном Карабахе, стремясь усилить региональное и международное влияние, заявила в интервью РИА Новости советница президента Сирии Бусейна Шаабан.

Наемники из Сирии

У Москвы есть данные о переброске в Нагорный Карабах из Ливии и Сирии наемников, сообщил МИД. Франция также располагает информацией о том, что боевики из Сирии направились в Карабах для участия в боевых действиях, сказал перед началом европейского саммита Эммануэль Макрон.

В российском МИД не уточнили, по чьей инициативе и кто осуществляет переброску наемников, но предупредили об опасности такого шага. Ранее в отправке боевиков в зону конфликта Азербайджан и Армения обвинили друг друга.

Посол Армении в России Вардан Тоганян говорил, что из Сирии в Нагорный Карабах перебросили "около четырех тысяч боевиков". Ильхам Алиев отрицал это и настаивал, что Турция оказывает Азербайджану "только моральную поддержку".

Британская газета Guardian поговорила с тремя сирийскими боевиками, которые, по их словам, завербовались в Азербайджан. Другое британское издание, Times, побеседовало с боевиком "Сирийской национальной армии" из Идлиба, подтвердившим переброску людей в Карабах. Агентство Рейтер тоже контактировало с двумя боевиками из разных вооруженных группировок — турки через представителей "Сирийской национальной армии" завербовали их на карабахскую войну.

В Кремле заявили о крайней обеспокоенности в связи с информацией о переброске в зону карабахского конфликта наемников из незаконных вооруженных формирований из Сирии и Ливии. Эту тему обсудили и члены российского Совбеза.

Как закончилась прошлая эскалация

Во время предыдущего обострения, в апреле 2016-го, перемирие объявили на четвертый день боевых действий. Начались переговоры, конфликт обсудили в ОБСЕ, а также президенты России, Армении и Азербайджана.

Начальник оперативного отдела Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики полковник Виктор Арстамян сообщал, что Азербайджан потерял 18 танков и более 300 военнослужащих. Министерство обороны Азербайджана настаивало на том, что было уничтожено более 370 солдат и 12 танков противника. Нагорный Карабах признал гибель 20 бойцов, еще 26 пропали без вести. Министерство обороны Армении проинформировало, что всего с армянской стороны погибли 78 человек. В Азербайджане говорили о том, что погиб 31 военнослужащий.

Двадцатого июня 2016 года в Санкт-Петербурге президенты России, Армении и Азербайджана Владимир Путин, Серж Саргсян и Ильхам Алиев согласовали совместное заявление по Нагорному Карабаху. Стороны согласились увеличить число наблюдателей от ОБСЕ.

Лидеры трех государств также выразили "приверженность созданию условий для того, чтобы был устойчивый прогресс в переговорах по политическому урегулированию конфликта". Песков тогда объяснял цель переговоров так: "Застраховаться от возобновления боевых действий, не дать пропасть тем наработкам, которые были на момент возобновления насилия вокруг Карабаха". К сожалению, застраховаться не удалось.