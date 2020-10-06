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"Турция должна присутствовать": что происходит в Карабахе

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Аналитика
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/analytics/20201006/1031058168/Turtsiya-dolzhna-prisutstvovat-chto-proiskhodit-v-Karabakhe.html

Бои в Нагорном Карабахе не смолкают вторую неделю, теперь это война на уничтожение инфраструктуры противника, в которой гибнут и мирные жители.

СУХУМ, 6 окт - Sputnik. Не прекращаются обстрелы столицы непризнанной республики Степанакерта, под ответные удары попал второй по населению город Азербайджана Гянджа. Баку по-прежнему отказывается от переговоров и настаивает на участии Турции в процессе урегулирования. В Ереване воспринимают происходящее как борьбу нации за существование, пишет Татьяна Мишина для РИА Новости. 

Атаки на города

Позиционные бои сменились решительным наступлением азербайджанской армии. Баку отчитывается о взятых под контроль населенных пунктах: селах Мадагиз и Талыш на севере самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики (НКР), шести селах на юге — неподалеку от иранской границы, а также об "освобождении" города Джебраила. Минобороны Армении отрицает потерю Мадагиза и Джебраила.

В интернете — война опровержений. Пока азербайджанские Telegram-каналы распространяют видео, на котором солдат снимает флаг непризнанной НКР и меняет его на азербайджанский в одном из захваченных сел, армянские военные публикуют кадры с отступающим под артиллерийским огнем противником.

Но если достоверность роликов проверить сложно, с новостями о ранении президента НКР Араика Арутюняна, которые распространяли в Баку, получилось однозначно. Арутюнян, вполне здоровый, сам вышел в прямой эфир. И опубликовал обращение к нацменьшинствам Азербайджана — талышам и лезгинам, пообещав им поддержку в борьбе за независимость от Баку.

Тем временем воздушная тревога в Степанакерте не умолкает. Город обесточен — повреждена электростанция. Утром в воскресенье в Карабахе заявили об "уничтожении военного аэродрома в Гяндже". Однако азербайджанцы в ответ показали фотографии с разрушениями в черте города и сообщили об одном погибшем и тридцати раненых жителях.

Три столицы

На фоне масштабных столкновений лидеры Армении и Азербайджана записывают видеообращения к населению и дают большие интервью зарубежным СМИ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян высказал в Facebook мнение, что цель азербайджано-турецкого альянса — не территории, а уничтожение армянского народа. На его взгляд, Армения переживает, возможно, самый решающий момент в многотысячелетней истории.

"Через 100 лет Турция вернулась в регион Южного Кавказа, чтобы продолжить геноцид армян", — сказал он в интервью немецкой газете Bild. Если международное сообщество неверно оценит геополитическое значение ситуации, Европе следует ожидать турков возле Вены, полагает Пашинян.

Он напомнил, что в Гюмри находится военная база России № 102, у стран есть общая система ПВО. Поэтому Пашинян уверен, что "Россия выполнит свои договорные обязательства, если такие случаи (использования общей системы ПВО. — Прим. ред.) возникнут".
В интервью каналу Al Arabiya Алиев настаивал именно на военном решении: "Они (посредники. — Прим. ред.) заморозили конфликт. Сколько нам ждать? Еще 30 лет? Если международное сообщество не может обеспечить исполнение международных резолюций, Азербайджан сделает это сам".

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Боевые действия не прекратятся до тех пор, пока Армения не выведет вооруженные силы из непризнанной республики. Помимо этого, Ереван должен предоставить четкий план отступления, в котором будет описано, когда и какие территории будут освобождены, говорил Алиев.

Между тем все отчетливее проявляется роль Турции. В Ереване происходящее характеризуют как азербайджано-турецкую террористическую атаку. По словам Пашиняна, азербайджанской операцией руководят около 150 высокопоставленных турецких военных. В конфликт также вовлечены сирийские наемники, террористы и спецназ Турции, полагает премьер Армении.

В Баку настаивают на участии Турции в урегулировании карабахского конфликта. "Это сильное государство, обладающее большим потенциалом, наш сосед, сосед Армении, сосед Южного Кавказа. Поэтому, естественно, Турция должна быть активной в этих делах. В дальнейшем мирном процессе Турция обязательно должна присутствовать", — сказал Алиев.

Турецкие лидеры, включая президента Реджепа Тайипа Эрдогана и министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу, отмечают, что мирные переговоры на этот раз начнутся только после того, как прекратится "армянская оккупация Карабаха".
С просьбой принять меры против Турции Ереван обратился в Европейский суд по правам человека, указав на помощь, оказываемую Анкарой Азербайджану.

Сотни наемников

Развитие получила и тема наемников. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявлял, что 300 сирийских боевиков перебросили через турецкий город Газиантеп в Баку. Алиев после этого потребовал от Франции извинений, подчеркнув, что наемников у Азербайджана нет.

МИД РФ
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Российский МИД выразил озабоченность информацией о боевиках. По поступающим сведениям, туда направляют экстремистов из Сирии и Ливии для непосредственного участия в боевых действиях.

Источник в сирийской оппозиции, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что в Нагорном Карабахе убиты 93 наемника из Сирии, тела 53-х накануне доставили в страну. Кроме того, по его данным, в минувшие выходные в зону конфликта в Карабахе отбыла третья партия сирийских наемников — 430 человек.

Другой источник ранее говорил РИА Новости, что на 1 октября в Карабахе находились 322 "хорошо оснащенных" сирийских наемника.

Эту проблему затронули Владимир Путин с Николом Пашиняном в телефонном разговоре. Как отмечает пресс-служба Кремля, главы государств выразили серьезную озабоченность в связи с информацией о вовлечении в военные действия боевиков с Ближнего Востока.

На связи с Кремлем

За прошедшую неделю Владимир Путин трижды общался по телефону с Пашиняном и ни разу — с Алиевым или Эрдоганом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, "это вовсе не означает, что российская сторона испытывает какой-то дефицит в рабочих контактах".

"Напротив, глава МИД Сергей Лавров находится в постоянном контакте со своими коллегами из Азербайджана и Турции. Российско-турецкий и российско-азербайджанский диалог, как и российско-армянский диалог, по теме карабахского конфликта осуществляется на высоком уровне и на постоянной основе", — подчеркнул представитель Кремля.

Он также ответил на вопрос, возможны ли подобные контакты на текущей неделе: "Пока нет таких четких планов, но речь идет о войне, и, конечно, в Карабахе ситуация развивается быстро, поэтому здесь трудно загадывать".
Алиев в воскресенье уточнил, что "никому не звонил, ни одному из лидеров". "Контакты были, звонили мне", — сказал президент Азербайджана.

Ситуация в Нагорном Карабахе
© Sputnik Асатур Есаянц
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Тем временем в Ереван прилетела группа официальных лиц из России. Они займутся подготовкой заседания Евразийского межправительственного совета, запланированного на 9 октября. Пашинян говорил, что, несмотря на военное положение в стране, Ереван готов к проведению мероприятия.

Усилия дипломатии

Главы внешнеполитических ведомств России, Франции и США готовят заявление по нагорно-карабахскому конфликту. Обеспокоенность выражает и НАТО. В понедельник генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции в Анкаре по итогам встречи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу отметил, что стороны должны прекратить огонь немедленно.

"Я ожидаю, что Турция использует свое влияние в регионе, чтобы ослабить напряженность между сторонами", — сказал Столтенберг в Анкаре. Чавушоглу парировал, что НАТО следует призвать Армению вывести силы из Нагорного Карабаха. Он напомнил, что НАТО поддерживает призывы обеспечить территориальную целостность Грузии, Украины. "Так почему бы в таком случае не призвать Армению покинуть азербайджанские земли?" — спросил турецкий министр.

© Sputnik Арам Нерсесян
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Турецкий министр осудил Париж: "Франция открыто поддерживает Армению. А ведь страна, входящая в Минскую группу, должна быть беспристрастной". Чавушоглу вновь раскритиковал Минскую группу ОБСЕ по проблеме Нагорного Карабаха: "за 30 лет она не представила ни одного конструктивного предложения".

Соотечественники

Армянская диаспора во всем мире проводит многочисленные акции протеста, требуя прекратить агрессию Азербайджана и Турции против Нагорного Карабаха. Акции прошли на Кипре, в Польше, возле офиса Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Армяне Лос-Анджелеса перекрыли ключевые перекрестки в городе и ночевали на одной из самых главных улиц, Сансет, напротив офиса CNN, требуя от телеканала и других американских СМИ подробно освещать события в Нагорном Карабахе.

В то же время азербайджанские исполнители, проживающие в России, поддерживают военнослужащих, которые заняты в контрнаступательной операции в Нагорном Карабахе. Народный артист Азербайджана Эмин Агаларов вместе с соотечественниками пожертвовал миллион манатов в Фонд помощи Вооруженным силам АР.


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