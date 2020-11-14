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Новый курс: доллару предрекли падение при Байдене

© Sputnik / Максим Блинов
Аналитика
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Sputnik Абхазия
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Американская валюта отреагировала снижением на известие о победе Джо Байдена на президентских выборах в США.

СУХУМ, 14 ноя - Sputnik. Экономисты уверены: ослабление доллара — долгосрочный тренд, и для этого есть целый ряд причин.

Придя к власти, Демократическая партия может изменить и торговую, и налоговую политику страны. Как это скажется на долларе, читайте в материале Натальи Дембинской для РИА Новости.

Торговые послабления

Индекс DXY, отражающий курс доллара к евро, британскому фунту, японской иене и другим основным мировым валютам, — на минимумах с начала сентября. По мнению аналитиков, это только первый признак долгосрочного ослабления американской денежной единицы, неизбежного после смены власти в США.

Российские рубли
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Контроль над сенатом и палатой представителей, если демократы его получат, позволит Байдену реализовать планы по изменению налогового ландшафта в стране и увеличить регулятивную нагрузку на компании. Это сведет на нет стратегию благоприятствования бизнесу Дональда Трампа.

Байден вряд ли продолжит жесткую торговую политику предшественника и может отменить ряд введенных импортных пошлин — в частности, для Китая и Европейского союза. На международной арене новый президент вернется в выстраиванию альянсов, а тактика переговоров, основанных на тарифных угрозах, уйдет в прошлое, считают экономисты Citi Private Bank.

Такой разворот, очевидно, пойдет на пользу некоторым валютам, прежде всего развивающихся стран, в том числе российскому рублю. Но никак не доллару: ослабление торговой напряженности и более предсказуемая внешняя политика без тарифных угроз снизит спрос на него как на валюту-убежище.

Фискальные стимулы и низкие ставки

Победа Байдена означает к тому же дополнительные фискальные стимулы для американской экономики. Демократы уже пообещали новый пакет помощи — почти три триллиона в начале следующего года. Это ослабит доллар в долгосрочной перспективе, так как обернется увеличением дефицита бюджета и ростом внешних заимствований, необходимых для его покрытия.

Наряду с вливаниями со стороны правительства увеличится и денежная масса Федерального резерва — американского центрального банка. Доллары продолжают печатать — это называется "количественное смягчение". С июня темпы роста денежной массы ни разу не опускались ниже 22% годовых — самый высокий показатель за всю историю. Похожее наблюдалось только в конце Второй мировой войны.

Печатный станок неизбежно подстегнет инфляцию, однако ФРС уже изменил ее целевое значение: "в среднем два процента" (вместо предыдущих "двух процентов"). Это сделали для того, чтобы не повышать ключевую ставку, если инфляция превысит ожидания.

Московская биржа
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То есть регулятор намерен сохранять ставки на околонулевом уровне. Это поддержит экономику, но негативно скажется на долларе. Лишившись доходности вложений в долларовые активы, инвесторы будут искать прибыль где-нибудь еще.

Огромные долги

Один из крупнейших инвестбанков Goldman Sachs предупреждал, что в случае победы Байдена американскую валюту накроет "голубая волна" (неофициальный цвет Демократической партии — голубой). По расчетам, взвешенный по объему внешней торговли индекс доллара вернется к двухлетним минимумам. Сейчас DXY — 93,20. В 2018-м было 88,25.

При этом в начале ноября экономисты банка выступили с достаточно неожиданным прогнозом: к концу 2023-го доллар может обесцениться на 15 процентов независимо от исхода выборов. "Но, безусловно, не исключено и более глубокое падение", — уточняет валютный стратег банка Зак Пандал. По мнению аналитиков, американская валюта сейчас переоценена, а ее ослабление приведет к тому, что DXY достигнет самого низкого уровня с конца 2014-го.

Последовательное ослабление доллара — то, чего на протяжении последних четырех лет добивался Трамп. Со времени его вступления в должность в 2017-м DXY снизился более чем на семь процентов. Это дает преимущество крупнейшим американским компаниям, потому что снижает стоимость их товаров и услуг на зарубежных рынках. Поэтому ни Трампу, ни Байдену не выгодна экономическая политика, укрепляющая национальную денежную единицу.

Наконец, есть риски и в долгосрочной перспективе. Любое подозрение, что долг США выходит из-под контроля, усилит опасения по поводу доллара и его уникальных преимуществ как главной резервной валюты, указывают American Century Investments. А ситуация с госдолгом и дефицитом бюджета, достигшим трех триллионов, уже близка к критической.

По прогнозам бюджетного управления конгресса, дефицит может дойти до уровня 1945 года — 16% ВВП. Предыдущий антирекорд, почти вдвое меньший (1,4 триллиона), зафиксировали в 2009-м, в разгар глобального кризиса. Такой колоссальный показатель — следствие непомерных расходов правительства на борьбу с эпидемией коронавируса и ее экономическими последствиями. Госдолг США с января увеличился со 108 до 123% ВВП и продолжает расти. Это практически вдвое больше, чем в 2006-м, накануне финансового кризиса.


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