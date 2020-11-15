Новый способ сохранить деньги: преимущества и риски вложений

СУХУМ, 15 ноя - Sputnik. Банки и брокеры позиционируют их как альтернативу традиционным депозитам, но с более высокой доходностью. Так ли это на самом деле, каковы преимущества, риски и нюансы этих вложений, читайте в материале Натальи Дембинской для РИА Новости.

Инвестиционный счет

Индивидуальные инвестиционные счета появились в 2015-м — поначалу их воспринимали как нечто экзотическое. К тому же проценты по вкладам были высокие. Сейчас ситуация изменилась: средняя максимальная ставка в десяти крупнейших банках не превышает 4,5% годовых. Отток средств с депозитов — рекордный. Зато большой приток ИИС. К середине октября, по подсчетам Московской биржи, их число превысило три миллиона, причем почти половину зарегистрировали в этом году.

По сути, ИИС — брокерский счет, дающий право на налоговый вычет, а также облегчающий приобретение ценных бумаг. Например, ИИС первого типа позволяет вернуть 13% уплаченного НДФЛ при условии пополнения счета на 400 тысяч рублей. Плюс можно получить дополнительную доходность от вложений в акции или облигации, которые инвестор выбрал и купил сам в рамках ИИС.

Если держать средства на счету три года, с каждого пополнения возвращаются 13%, но не более 52 тысяч рублей в год. Снять деньги можно в любой момент, однако тогда НДФЛ не вернут. Максимальный взнос на ИИС — миллион рублей в год, с первого января — три миллиона. Тем не менее налоговые льготы распространяются только на 400 тысяч.

"Базовая стратегия — открыть счет на три года, пополнять его ежегодно на 400 тысяч, покупать ОФЗ, которые сейчас приносят около пяти процентов в год, закрыть ИСС по истечении срока и заплатить налог, если он есть (обычно — доли процента всей суммы). Затем все заново. Так можно обеспечить порядка девяти процентов среднегодовой доходности, что заметно лучше, чем на депозитах в банках, — при том же уровне риска", — приводит пример Геннадий Салыч, председатель правления банка "Фридом Финанс"

Если нет официального дохода, инвестор — предприниматель, студент или пенсионер, налоговый вычет не полагается. В этом случае можно открыть ИИС второго типа. Там не облагается налогом прибыль от операций с ценными бумагами.

"Но доходность зависит только от вас. Без знаний и опыта заработать на бирже довольно сложно. А рекомендации брокера или банка, где открыт ИИС, обычно дают минимальную или отрицательную доходность", — предупреждает предприниматель и инвестор Артем Сачава.

Новый тип

В конце октября ЦБ предложил индивидуальный инвестиционный счет, рассчитанный не менее чем на десять лет и без ограничений ежегодного взноса.

Это комбинированный ИИМ, предусматривающий и компенсацию удержанного работодателем НДФЛ (благодаря этому направлять на ИИС будет выгоднее текущие доходы, а не уже сформированные сбережения), и освобождение от уплаты налога с прибыли от инвестиций.

Как поясняет вице-президент QBF Владимир Масленников, для государства ИИС-3 — инструмент привлечения долгосрочных инвестиций, которые удовлетворят потребность компаний в длинных деньгах. А для граждан — привлекательный продукт для пенсии или приобретения жилья.

Есть и более сложный вариант — инвестиционный вклад. Он состоит из двух частей: обычной, за счет которой формируется гарантированный доход, и инвестиционной. Например, при инвестировании 100 тысяч рублей 50 идут на обычный вклад, а 50 размещают профессиональные управляющие. Однако доход здесь не гарантирован, прибыль совсем небольшая, к тому же инвестиционные взносы не застрахованы.

Что с доходностью

Доходность ИИС определяют ценные бумаги, приобретаемые инвестором на брокерский счет. Стоит помнить: все, что больше ставок по депозитам, — это повышенный риск.

Наиболее простой и надежной стратегией эксперты считают покупку облигаций федерального займа (ОФЗ), то есть государственных облигаций Российской Федерации. Это надежный инструмент, поэтому его можно рассматривать как альтернативу депозиту. Доходность ОФЗ сейчас — 4.5-6.5% годовых в зависимости от срока облигаций.

"При покупке ОФЗ с использованием ИИС, а не обычного брокерского счета, доходность в первый год составит 17.5-19.5% благодаря налоговому вычету в 13% от суммы инвестиций. Данная стратегия крайне популярна, так как достаточно выгодна при минимальном риске, а также не требует специальных знаний", — указывает Никита Корниенко, гендиректор инвестиционной платформы коммерческой недвижимости SimpleEstate.

Тем, кто боится девальвации рубля и предпочитает хранить сбережения в долларах или евро, аналитик советует приобретать еврооблигации. Доходность — один-три процента годовых в долларах. Налоговый вычет (те же 13%) существенно увеличивает прибыль, но получить его можно только на второй год, а значит, защититься от колебаний валюты не получится.

Более рискованны вложения в фондовый рынок. Инвестиции в акции в самом разгаре кризиса исторически оказывались крайне доходными, отмечают аналитики. Однако есть риск потерять вообще все. Поэтому брокеры, как правило, прибегают к диверсификации, формируя портфель. Это снижает прибыль, но уберегает от утраты капитала.

"Доходность зависит от многого: в какие активы вложился человек, как повел себя фондовый рынок и прочее. Даже если банки говорят, что индекс за прошлый год вырос на определенную величину, еще не факт, что вы заработаете столько же, — подчеркивает Сергей Леонидов, генеральный директор финансового маркетплейса "Сравни.ру". — В случае с инвестиционными вкладами (вклад + ИИС) банки предлагают доходность около семи процентов. Но и она не гарантирована".

Можно ли потерять деньги

В отличие от депозитов, ИИС не застрахованы. Бумаги, которыми вы торгуете через брокера, принадлежат вам. Брокер же — их номинальный владелец, исполняющий сделки.

"Теоретически, если нет мошенничества, а брокер прекращает работу, бумаги остаются в депозитарии, из которого вы можете их перевести любому другому брокеру и дальше торговать", — объясняет финансовый консультант Никита Мурлейкин.

Потерять все деньги на акциях едва ли получится, так как компании банкротятся довольно редко. С другой стороны, брокер, будучи посредником, не несет никакой ответственности за убытки.

На что обратить внимание

Открывать ИИС лучше у крупного надежного брокера с удобным мобильным приложением (Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Тинькофф). Важно учитывать и то, что брокеры зарабатывают на комиссионных.

"Комиссия снимается либо от сделки, либо от определенной суммы. Бывает, что человек часто торгует, тогда ему лучше от суммы, а тем, кто просто "купил и забыл", выгодно, когда процент зависит от количества сделок (потому что их не так много)", — говорит Максименко.

Важно помнить, что вычет по ИИС можно получить только с уплаченного НДФЛ, а значит, это вариант для тех, у кого высокая официальная зарплата. Если годовой НДФЛ будет меньше, чем 13% от вложенной суммы (при вычете данного типа), вернут лишь его.

При выборе компании или сектора для ИИС важно определиться с целью. Для сохранения денег имеет смысл покупать голубые фишки — акции самых крупных и стабильных компаний на рынке или облигации ETF (биржевых индексных фондов). Более доходная, но и более рискованная стратегия — вложения в компании второго эшелона. Если цель — пассивный доход, подойдут дивидендные акции.

Менее рискованны и вложения в валюту, точнее, в корзину из разных валют. Чем больше разнообразия в инвестициях, тем меньше риски.