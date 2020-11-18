Зеленая энергия ослабила нефть: когда обрушится рынок черного золота

Международное энергетическое агентство (МЭА) и ОПЕК ожидают в следующем году дальнейшее снижение спроса на нефть.

СУХУМ, 18 ноя - Sputnik. Достичь докризисного уровня не удастся еще несколько лет. Тем временем сектор возобновляемой энергетики расширяется. Насколько и когда просядут нефтяные котировки, читайте в материале Ирины Бадмаевой для РИА Новости.

Спрос нам только снится

По оценкам МЭА, мировое потребление в 2020-м сократится до 91,3 миллиона баррелей в сутки (сейчас, по данным Argus Consulting, — 92,3).

Пересмотреть прогноз вынудили новые ограничительные меры, последовавшие за второй волной коронавируса. "Пока они не такие жесткие, но тенденция явно негативная", — отмечает Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра "ТелеТрейд".

"Ситуацию может исправить появление вакцин крупных фармакологических корпораций Pfizer и BioNtech. Положительные предварительные результаты тестирования третьей фазы сгладят негатив", — полагает собеседник агентства.

Однако в МЭА не надеются на быстрый эффект. "Пока слишком рано говорить, как и когда вакцины помогут вернуться к привычной жизни", — подчеркивают в организации. Поэтому в 2021 году ожидается лишь частичное восстановление глобального спроса — до 97,1 миллиона. Это на три миллиона меньше докризисного уровня.

Еще менее оптимистичны в ОПЕК: их прогноз — 96,3 миллиона. Еще в июле в картеле обещали на 0,8 миллиона больше.

"Рассчитывать на то, что вакцины в корне изменят ситуацию, не приходится. Отношение в обществе к этим медицинским разработкам пока весьма настороженное. И не факт, что в 2021-м мы увидим массовое вакцинирование в мировом масштабе", — объясняет РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова Олег Чередниченко.

При этом на рынке может быть переизбыток нефти, поскольку с ноября возобновила добычу Ливия и сейчас поставляет 1,2 миллиона баррелей в сутки.

С приходом Джо Байдена в Белый дом экономическая политика США, скорее всего, изменится. Если новый президент ослабит эмбарго против Тегерана, нефти на рынке еще прибавится. "На фоне снижения спроса это ограничит потенциал роста котировок. Максимум в 2021-м — 45-50 долларов", — полагает Олег Чередниченко.

С другой стороны, на американские рынки вольют дополнительные два триллиона долларов. "Приток ликвидности ускорит экономический рост, что позитивно отразится на нефти. Однако это все уже после новогодних праздников", — уточняет Марк Гойхман.

По его словам, в краткосрочной перспективе нефть марки Brent будет торговаться вблизи верхней границы диапазона 36-44 доллара. А если параллельно с вливанием денег запустят массовую вакцинацию, котировки способны подняться до 50 долларов.

Поможет и окончание торговой войны между США и Китаем, добавляет Олег Чередниченко. Но с учетом продолжительности конфликта и глубины противоречий полностью экономические связи восстановятся не ранее конца следующего года, предупреждает собеседник агентства.

Волатильность на нефтяном рынке сохранится. "Любая новость, связанная с пандемией, воспринимается инвесторами эмоционально, что сказывается на котировках", — указывает Марк Гойхман. Поэтому не исключены резкие колебания цен.

Зеленая энергетика наступает

В то время как нефть теряет позиции, регенеративная энергетика уверенно растет по всему миру, отмечают в МЭА.

Согласно докладу агентства, в 2020-м установленная мощность возобновляемых источников увеличится на четыре процента и благодаря США с Китаем достигнет рекордных 200 гигаватт. К слову, в КНР серьезно настроены против нефтепродуктов.

"В конце октября Ассоциация автомобильных экспертов Китая сообщила, что намерена с 2035 года запретить продажи машин с бензиновыми или дизельными двигателями внутреннего сгорания", — говорит Григорий Вершинин, управляющий партнер Lavnik Investments.

Неудивительно, что на эту новость отреагировали рынки электрокаров и нефти. Так называемая зеленая энергия будет расширяться в основном в развитых странах, считает Марк Гойхман. "Однако в некоторых других, напротив, увеличивается спрос на черное золото. Например, Индия — третий крупнейший потребитель нефти в мире. Там за последние десять лет спрос вырос более чем на 60 процентов и продолжает расти. Аналогичная картина и в остальных азиатских государствах", — отмечает собеседник агентства.

И хотя у возобновляемых источников хорошие перспективы, полностью удовлетворить мировой спрос они пока не способны. С другой стороны, при нынешнем положении на рынке черного золота у них очень неплохие шансы вырваться вперед.