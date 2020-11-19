Не судом единым: каковы шансы Трампа "вернуть победу"

Прошло более двух недель после выборов президента США, но результат по-прежнему не очевиден.

СУХУМ, 19 ноя - Sputnik. Пока Джо Байден принимает поздравления, Дональд Трамп и его команда продолжают шествие по судам — не слишком успешно, однако точку в разбирательствах ставить рано. Есть ли у республиканцев шанс удержаться в Белом доме, читайте в материале Софьи Мельничук для РИА Новости.

Трамп против мошенников

"Кто знает, какая будет администрация, но эта локдауна не допустит", — заявил Дональд Трамп журналистам в прошлую пятницу. Особое внимание общественности привлекли вовсе не оценки перспектив эпидемии, а хотя бы гипотетическое согласие действующего президента с тем, что у Белого дома может быть другой хозяин.

Трамп поспешил развеять это впечатление, и его твиттер с тех пор не утихает. "Раскройте преступление!" "Не дадим радикальным левым украсть выборы!" "Мы победим!" — так микроблог главы государства поддерживает кампанию республиканцев по пересмотру результатов голосования в некоторых штатах.

"Колоссальные свидетельства широкомасштабного мошенничества, бесспорное доказательство того, что республиканских наблюдателей не допускали в комнаты подсчета голосов на участках. Мичиган, Пенсильвания, Джорджия и другие. НЕКОНСТИТУЦИОННО!" — подобные сообщения перемежаются видеозаписями многотысячных демонстраций в поддержку действующего президента.

Главная претензия Трампа — беспрецедентные по масштабу "почтовые выборы" привели к тому, что в урны попали бюллетени, которые нельзя учитывать. Чтобы восстановить справедливость, нужно пересчитать голоса на участках в так называемых колеблющихся, спорных штатах.

Вполне предсказуемая реакция. Большинство сторонников республиканцев голосовали лично, и поэтому 3 ноября действующий президент лидировал в спорных штатах. Однако по мере того как до участков доходили почтовые бюллетени, счет на табло менялся в пользу Джо Байдена.

Трамп настаивал на недопустимости подсчета бюллетеней после дня голосования. "Возникают вопросы: как считали, когда считали — после выборов, когда пришла почта, когда суммировали результаты тех, кто голосовал досрочно", — поясняет в разговоре с РИА Новости Юрий Рогулев, директор Фонда изучения США имени Франклина Делано Рузвельта МГУ.

"Кто-то может усомниться и сказать, мол, когда стало понятно, что кандидат от демократов проигрывает, начали считать бюллетени по почте. И здесь поле для манипуляций. Потому Трамп выражает сомнения", — говорит собеседник агентства.

Пересчитаем через суд

Борьбу продолжили в судах. "Поскольку решение о выборах принимают штаты, в первую очередь иски подают в их суды, — уточняет Юрий Рогулев. — Потом можно обратиться в федеральный суд".

Республиканцы направили около 20 исков в суды разных регионов. Пять — в штате Мичиган, семь — в Пенсильвании, по два в Аризоне и Джорджии и один в Висконсине. Наблюдатели заподозрили махинации на участках, нарушения при распаковке почтовых бюллетеней, их подсчете и сертификации. Однако подкрепить претензии нужно фактами масштабного мошенничества, а это получается не везде.

Процедура может различаться в штатах, хотя, как правило, это обычный пересчет. В Пенсильвании Байден опередил Трампа на 1,2 процента. Как утверждают республиканцы, продемократическим избирателям позволили вносить правки в заполненный почтовый бюллетень. Кроме того, около десяти тысяч штук, отправленных в день выборов, но прибывших на участки с опозданием, тоже посчитали.

В Мичигане камень преткновения — округ Уэйн. Оттуда под утро 4 ноября стали приходить "голубые" ("демократические") бюллетени, и Байден победил с отрывом в 146 тысяч голосов. Поначалу судьи встали на сторону недовольных подсчетом. Трамп оценил это в твиттере так: "Вау! Иметь смелость — это прекрасно!" Однако при повторном рассмотрении претензии сочли неуместными.

В Аризоне якобы пропала часть голосов из-за поломок аппаратуры. Правда, по словам госсекретаря штата Кэти Хоббс, дело "держалось на соломинке", и иск в итоге отозвали. Схожая история в Джорджии — традиционном бастионе республиканцев, где Байден обогнал Трампа на 0,3 процентных пункта. Там возникли проблемы со сканером для бюллетеней, избирательная комиссия проверяла спорные листы на глаз. Сторонники Трампа также говорили о "мертвых душах", однако доказательств не представили.

В Джорджии команда Трампа потребовала вручную пересчитать почти пять миллионов бюллетеней. Утвердить результаты комиссия должна к 20 ноября. Госсекретарь штата, республиканец Брэд Раффенспергер, одобрил проверку, но сам он полагает, что, скорее всего, ничего не изменится. Трамп заранее раскритиковал комиссию. "Они не позволяют проверить подписи", — писал он в твиттере.

Победитель получает все

Время у действующего президента еще есть. "Конституция отводит на подсчет голосов 30 дней. И в течение 30 дней после этого должны проголосовать выборщики", — говорит Юрий Рогулев.

По закону штаты обязаны определиться с итогами за шесть дней до встречи выборщиков — в так называемый день тихой гавани (safe harbor day). В этом году он выпадает на 8 декабря, соответственно, выборщики в штатах соберутся и вынесут решение 14 декабря. По всей стране действует принцип "победитель получает все": лидеру в каждом штате достаются голоса всех местных выборщиков. До 23 декабря результаты передадут в сенат. Затем, 6 января, их рассмотрят на заседании обе палаты конгресса, и только тогда будут объявлены окончательные официальные результаты.

Теоретически даже если пересчет не увенчается успехом для Трампа, шанс на победу у него остается. Третьего января заканчиваются полномочия 116-го конгресса США, к работе приступает 117-й. Один из вариантов для Трампа — если результат не признает новый конгресс, отмечает в разговоре с РИА Новости политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

"После того как коллегия выборщиков проголосовала, новый состав конгресса должен его утвердить. Обычно это формальность, но протест можно подать от каждого штата за подписью одного сенатора и члена палаты представителей", — говорит собеседник агентства.

На уровне президентских выборов такого не было с 1876 года. Тогда страна находилась в кризисе несколько месяцев, а Ратерфорда Хейза объявили победителем лишь в марте. "Штаты были на грани второй гражданской войны. И началось все с оспаривания результатов коллегии выборщиков", — указывает Дробницкий.

Другой вариант — выборщики проголосуют не так, как ожидается. По Конституции они не обязаны выполнять волю большинства, однако в некоторых штатах такие законы есть. "Где-то за нарушение грозит тюрьма, где-то — штраф, а где-то такие голоса признают недействительными, — поясняет политолог. — Выборщики-предатели все же бывают. Например, в 2016-м таких было трое, но на итог это не повлияло".

Кроме того, добавляет Дробницкий, вряд ли выборщики-демократы пойдут в нынешней ситуации против партии. Чтобы вернуть победу Трампу, нужно три штата, как минимум — Пенсильвания и Джорджия. Судебные тяжбы не быстрое дело, но действующий президент без боя не сдастся. По крайней мере, его команда сделает все, чтобы доказать: Трамп проиграл лишь из-за бюрократии и реакционных действий так называемого глубинного государства.