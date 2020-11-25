Перспективы разминирования в Нагорном Карабахе

Александр Хроленко, военный обозреватель

Процесс разминирования требует огромных ресурсов (миллионов долларов) и десятилетий кропотливой работы для введения опасных земель в хозяйственный оборот.

Минные поля, неразорвавшиеся боеприпасы и самодельные взрывные устройства считаются главной проблемой любой постконфликтной территории. Самый свежий пример постоянно присутствующей смертельной угрозы – подрыв 23 ноября в окрестностях села Мадагиз группы военнослужащих Азербайджана, РФ и сотрудников МЧС непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В зоне конфликта подобные опасности ежедневно подстерегают миротворцев, саперов и спасателей.

На аэродромы города Ереван вчера переброшено более 100 военнослужащих Международного противоминного центра Минобороны России, а также 13 единиц военной и специальной техники. Инженерные подразделения сегодня совершают марш по маршруту Ереван – Горис – Степанакерт. Передовые подразделения саперов приступили к разминированию местности, дорог и объектов в Нагорном Карабахе 23 ноября. Приоритетная задача – оперативно провести разминирование в точках дислокации, на маршрутах передвижения миротворцев между постами и на отдельных объектах инфраструктуры.

Лишь на одном из участков российские саперы обезвредили около 30 противотанковых мин. Как правило, обнаруженные боеприпасы уничтожаются методом подрыва на специальном полигоне или на месте. К сложной и напряженной работе специалисты Международного противоминного центра ВС РФ подготовлены в соответствии со стандартами противоминной деятельности Организации Объединенных Наций, имеют на вооружении новейшую технику – миноискатели ИМП-С2, робототехнические комплексы "Уран-6". Современные средства поиска и защитное снаряжение снижают, но не исключают риск для здоровья и жизни российских военнослужащих в Нагорном Карабахе.

Сложность миссии

Современные локальные и региональные конфликты отличаются перманентным характером боевых действий и широким применением минных полей, мин-ловушек, придорожных фугасов и других "сюрпризов" – непосредственно в оперативной зоне и на прилегающих территориях. Не имея большого количества войск и ресурсов для создания тактически выверенной, плотной, эшелонированной обороны (к примеру, на стокилометровой линии фронта), стороны конфликта сосредоточивают подразделения и боевую технику на отдельных участках, а "дыры" прикрывают минными полями. В Карабахе применялись в основном мины советского производства – противотанковые ТМ-62, противопехотные ПМН-2. При этом карты-схемы их расположения составляются "на коленке", и в дальнейшем нередко теряются. Под влиянием капризов погоды, мины со временем выходят из строя, и минные поля "обновляются".

Вероятно, свежие минные поля и "растяжки" стороны конфликта снимут без особых проблем. Однако точного расположения всех минных полей за долгие годы противостояния в регионе не знает никто. Отдельная проблема – большое количество неразорвавшихся или оставленных в боевой обстановке артиллерийских снарядов. В карабахской земле находятся многие тысячи взрывоопасных предметов. Поэтому десятилетия кропотливой работы российских саперов, активное привлечение ресурсов ООН и других гуманитарных организаций – минимальные условия для окончательного выхода территории из войны.

Ранее глава Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) Газанфар Ахмедов заявил, что полное разминирование перешедших под контроль Баку территорий в Карабахе потребует более десяти лет. В Сирии гуманитарная миссия Армении в составе 83 человек за шесть месяцев 2019 года освободила от мин, снарядов, авиабомб и самодельных взрывных устройств около 20 гектаров. Послевоенный опыт многолетнего разминирования территорий Абхазии и Южной Осетии (где саперам предстоит еще много работы) также подтверждает глобальный объем задач в Карабахе.

Объединенные усилия

Служба ООН по вопросам разминирования (UNMAS) только в минувшем году потратила в 19 странах (включая Ирак, Афганистан и Сирию) около 495 миллионов долларов. Возможно, часть этих средств будет направлена и на разминирование территории Нагорного Карабаха. По данным UNMAS, миссия начнет развертывание здесь в начале декабря. Прежде всего, специалисты оценят объем работы в сложных условиях горно-лесистой местности. Вероятно, совместные международные усилия саперов позволят ускорить возвращение беженцев в постконфликтный регион.

Обнадеживает и позиция генерального секретаря ООН Антониу Гутериша, который заявил, что прекращение огня позволит гуманитарным организация получить доступ к мирному населению, пострадавшему в результате конфликта, и обозначил готовность к сотрудничеству и взаимодействию с Россией в Нагорном Карабахе.

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