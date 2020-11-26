Образование в пандемию: вызовы и перспективы

26 ноября в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" состоялся форум Россотрудничества по итогам реализации программ в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики".

Кто легче всего адаптируется к онлайн-обучению, можно ли заменить традиционное образование виртуальными курсами и как "подружить" преподавателей в возрасте с соцсетями? Ответы на эти вопросы искали на форуме Россотрудничества.

Данара Курманова, Sputnik

Коронавирус – безусловно, явление негативное. Но даже здесь можно найти новые возможности для сферы образования. К такому выводу пришли спикеры форума по итогам реализации программ Россотрудничества за 2019-2020 годы в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики". Мероприятие состоялось 26 ноября в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

За время реализации проекта Россотрудничество запустило 40 образовательных проектов, которыми воспользовались более 100 тысяч человек из 92 стран, рассказал заместитель руководителя агентства Павел Шевцов. Все эти программы объединяла общая цель – помочь школьникам, студентам и педагогам разобраться в новых технологиях, ведь современная жизнь уходит "в цифру": все больше вопросов можно решить онлайн, от покупок до оплаты коммунальных платежей.

Но если в 2019 году часть мероприятий Россотрудничества проходила очно, в 2020-м из-за пандемии почти все проекты действовали онлайн. С одной стороны, программе это даже пошло на пользу – все-таки в их рамках готовят кадры для цифровой экономики, а тут процесс цифровизации ускорился сам собой. С другой, пандемия выявила проблемы, с которыми сталкиваются в интернете как учащиеся, так и преподаватели.

Цифровое неравенство значит социальный разрыв

По словам председателя российского общества "Знание" Любови Духаниной, пандемия усиливает разрыв между технически подкованными людьми и гражданами, у которых нет соответствующего оборудования для перехода в онлайн, либо знаний в области медиаграмотности.

"Поэтому важны не только проекты, ориентированные на IT-специалистов, но и проекты массовые", - заявила она.

Только в 2019 году Россотрудничество организовало 250 массовых мероприятий: дни виртуальной реальности, VR-музеи, обучающие курсы и бизнес-хакатоны – командные соревнования для разработчиков инновационных проектов. И что самое важное, онлайн-платформы были доступны для всех – например, можно было смотреть экспозиции в музее без очков виртуальной реальности или подключиться к большинству программ с телефона.

Проблема поколений

Сложнее всего адаптироваться к онлайн-формату занятий оказалось педагогам так называемой "старой школы" - в повседневной жизни они нечасто пользуются интернетом. Восполнить пробелы в медиаграмотности преподавателям русских школ помогает проект "Цифровой куратор", говорит Любовь Духанина.

"Этот проект распространился на Беларусь, - рассказывает она. – Фактически учителя Беларуси получили еще одну профессию, потому что, пройдя профподготовку в сфере цифровой грамотности, они теперь могут делиться знаниями с другими".

Курсы цифровой грамотности прошли 1800 человек, среди них – не только учителя Минска, но и других городов: Бобруйска, Бреста, Гродно, Орши, Марьиной Горки и Слонима.

"Мы рассказывали преподавателям не только о том, как создавать свои собственные образовательные медиапродукты, но и о вещах, которые пригодятся им вне работы – как защитить себя при работе с платежными системами или в социальных сетях", - поясняет Любовь Духанина.

Курсы повышения квалификации помогают педагогам еще и понять молодежь. К примеру, сами активно используя онлайн-инструменты, учителя понимают, что дети способны воспринимать большие тексты в интернете, нужно лишь правильно их оформить. Сейчас проектами для педагогов интересуются в Казахстане и Узбекистане.

Детям нужен особый подход

"Лучше всего онлайн-программы усваивают дети", - считает Павел Шевцов. Его мнение подтверждает авторы проекта "Инжинириум", созданный МГТУ имени Баумана при поддержке Россотрудничества.

"Инжинириум – это сеть образовательных центров, в которой уже приняли участие семь тысяч детей из 40 стран, - рассказывает заместитель директора центра "Композиты России" на базе университета Маргарита Стоянова. – У нас есть точка в Казахстане, в Алматы, где ведутся занятия по программированию, 3D-моделированию и робототехнике. А наши онлайн-курсы востребованы не только в СНГ. Например, к нам подключаются из Австралии, потому что наши программы доступны на русском с английскими субтитрами. И это эффективная популяризация не только инженерии, но и русского языка. Учить язык всегда легче через вещи, которые тебя интересуют".

Разумеется, развитие онлайн-среды не заменит традиционного образования, считает Стоянова. В этом году "Инжинириум" провел выставку "Новые цифровые технологии в школе" в очном формате в Беларуси.

"Пусть с учетом ограничений, пусть без привычной толпы, но мы смогли провести это мероприятие и отвлечь детей от гнетущих новостей о пандемии. И нам, организаторам, и детям не хватает этой атмосферы. Для сотрудничества важно общение. Надеюсь, в 2021 году мы сможем встретиться в привычном формате", – подытожила Маргарита Стоянова.