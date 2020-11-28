Возьмет свое: рублю предсказали дальнейшее укрепление

В ноябре рубль преподнес сюрприз — укрепился к доллару на пять процентов. Ничего подобного в этот месяц за последние десять лет не наблюдалось.

СУХУМ, 28 ноя - Sputnik. И хотя российская валюта и заслужила титул "Главное разочарование года", все факторы ее ослабления — временные, считают аналитики швейцарского банка. Вакцины и дорожающая нефть способны вернуть национальную денежную единицу в форму, пишет Наталья Дембинская для РИА Новости.

Взял и вырос

Перед выборами в США рубль рухнул — так он отыграл весь негатив, заложенный в это событие, и неопределенность его исхода. Однако потом резко пошел в гору, чего не скажешь о долларе. Крупнейшие банки уже предупредили: приход Байдена в Белый дом не сулит американской валюте ничего хорошего.

Для рубля нынешний ноябрь — очень нетипичный. С 2010-го по 2019-й в последний осенний месяц российская денежная единица дешевела относительно американской в среднем на три процента. А в этом году прибавила почти пять.

Сказались новости о высокой эффективности вакцин Pfizer и Moderna. Это придало инвесторам оптимизм и ускорило рост цен на нефть. Баррель Brent превысил 48 долларов — максимум с марта. Соответственно, усилился аппетит инвесторов к рисковым активам. Преимущественно это ценные бумаги и валюты развивающихся стран, которые, как ожидают эксперты, будут восстанавливаться быстрее. В их числе и рубль, поясняет аналитик QBF Ксения Лапшина. Курс доллара к российской валюте в данный момент — на минимуме за два месяца.

"При цене нефти в диапазоне 45-50 долларов за баррель ожидаемый курс устанавливается исходя из 3,5 тысячи рублей за бочку. То есть 70-77. Таким образом, сейчас рубль вблизи равновесного значения", — указывает Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс".

Рубль недооценивают

Российская валюта стала одной из самых слабых в Восточной Европе, это главное "разочарование года", констатируют аналитики швейцарского банка Credit Suisse в исследовании последствий пандемии коронавируса для России и мира. С января рубль потерял почти 19 процентов к доллару.

По мнению аналитиков банка, главные тому причины — уход капитала из страны, изменение структуры сбережений — в частности, мощный отток средств с банковских депозитов. И геополитика — ситуация с Навальным, выборы в Белоруссии, военный конфликт между Арменией и Азербайджаном.

Однако, подчеркивают в Credit Suisse, большинство негативных факторов — временные. По фундаментальным показателям — таким как экономический рост, счет текущих операций и реальные процентные ставки — российская валюта недооценена. То есть у рубля есть потенциал. И если не будет геополитических сюрпризов, возможно дальнейшее укрепление — к 70-72 за доллар, прогнозирует Credit Suisse.

Председатель совета директоров Инвестиционной компании Custodian Андрей Плотников считает вполне реальным курс 73-74 к концу года. Это связано еще и с сезоном налоговой отчетности.

"Рубль как сырьевая валюта будет укрепляется по мере восстановления спроса на рынке нефти. Рост котировок выглядит все более реальным на фоне новостей о прорывах в разработке вакцин. Вероятность удорожания рубля на три-пять процентов до конца года мы оцениваем как высокую", — отмечает Хачатур Гукасян, сооснователь инвестиционного клуба GB CLUB.

Более сдержанный прогноз у Евразийского банка развития (ЕАБР). Рубль остается недооцененным, однако пространство для его усиления в этом году ограничено, считает руководитель Центра странового анализа ЕАБР Алексей Кузнецов.

Неопределенность перспектив восстановления глобальной экономики достаточно высока, и риски смещены в сторону ухудшения ситуации. К тому же сохранился геополитический фактор, связанный с ужесточением антироссийских санкций. По мнению ЕАБР, до конца года курс рубля к доллару будет в диапазоне 75-77.

С чистого листа

Многие аналитики ждут, что уже в первом квартале 2021-го нефть поднимется до 55-60 долларов за баррель — к тому времени начнется широкая вакцинация. В этом случае мы можем увидеть 71-73 рубля за доллар.

По прогнозу Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), перспективы подорожания нефти и ожидания дальнейшего ослабления доллара поддержат в первую очередь нефтяные валюты, лучшей из которых способен стать рубль. "У него наибольший задел для роста, учитывая, что он уже сильно отстал от нефтяных цен", — указывают аналитики MUFG.

Что же касается доллара, то завершение испытаний вакцин и их применение может сослужить ему плохую службу. К такому неожиданному выводу пришли стратеги американского банка Citigroup. Эффективные прививки резко оживят мировую торговлю. Возникнет ситуация, аналогичная началу 2000-х: тогда вступление Китая во Всемирную торговую организацию ускорило глобализацию, и доллар пошел вниз. Это продолжалось несколько лет.

Сейчас индекс DXY, отражающий соотношение доллара с корзиной из шести основных валют, на минимумах с сентября — на него давят приход Байдена и ожидания смены экономической политики. По расчетам одного из крупнейших инвестбанков Goldman Sachs, демократическая "голубая волна" вернет его к двухлетним минимумам. А по оценкам Citigroup, из-за появления вакцин он может обвалиться и на 20 процентов. Не самая радужная перспектива для мировой валюты.