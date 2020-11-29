Не самый жесткий кризис: есть ли плюсы в пандемии для экономики России

Нынешний кризис, несмотря на масштабность, для России оказался самым мягким за последние двадцать лет, полагают в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве (АКРА).

СУХУМ, 28 ноя - Sputnik. В Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве считают, что экономика страны восстановится за два года. Однако далеко не все эксперты столь оптимистичны. По мнению многих, сильная рецессия и рост цен неизбежны. Какой сценарий более вероятен, читайте в материале Ирины Бадмаевой для РИА Новости.

Кризис кризису рознь

По сравнению с 1998, 2008-2009 и 2014-2015 годами сейчас экономика чувствуют себя намного лучше, указывают в АКРА. На внутреннем валютном рынке — стабильность, а незначительный рост цен на импортные товары не разгоняет инфляцию.

Розничный товарооборот и деловая активность в стране быстро восстановились после резкого падения весной. "Более стабильные макрорынки и цены означают, что временные потери эффективности производства и распределения товаров и услуг не настолько велики, как можно было бы ожидать исходя из истории предыдущих кризисов", — отмечают в агентстве.

Поэтому там прогнозируют падение ВВП по итогам 2020-го на 4,3%, а затем рост: в 2021-м — 3,8%. Возвращение к докризисному уровню — в ближайшие годы.

В Минэкономразвития ожидают, что в 2020-м российская экономика снизится на 3,9%, а потом выйдет в плюс: в 2021-м — 3,3, 2022-м и 2023-м — 3,4 и три соответственно.

И в целом потери экономики из-за пандемии будут меньше, чем в других странах и в кризисы прошлых лет, заметила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

Этот кризис действительно легче прошлых, соглашается Григорий Вершинин, управляющий партнер инвестиционной компании Lavnik Investments. "Достаточно посмотреть на фондовый рынок. Например, в 2014-м акции Сбербанка просели на 69%, а в этом падение не превысило 32,5. Курс доллара шесть лет назад взлетал на 140%, на сей раз — 33", — говорит собеседник агентства.

Сейчас все дело в коронавирусе, подчеркивает Вершинин. В предыдущие годы были кризисная цикличность или рецессия вследствие антироссийских санкций.

"Все, кина не будет! Зрители кончились!"

Больше всего страдают отрасли, где есть непосредственный контакт с потребителями, поясняет Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра ТелеТрейд.

"По данным Росстата, за январь-сентябрь объем платных услуг населению сократился на 18,7%. При этом в промышленности — минус 2,9, в транспорт — 5,9. Розничная торговля уменьшилась на 4,8%. А сельское хозяйство, наоборот, прибавило 3,3", — продолжает экономист.

Особо выделяется двукратное падение объема услуг учреждений культуры, сферы туризма и санаторно-курортных организаций.

По словам советника президента по культуре Владимира Толстого, почти 15% кинотеатров в регионах закрылись уже весной. Еще 40% "может постичь та же участь" до конца года.

"Кинокомпания-производитель делит прибыль от проката картины с кинотеатрами пополам. Чтобы выйти в ноль, фильм должен собрать в три раза больше потраченных на его создание средств. Ограничения по заполняемости залов в 25% сократили прибыльность в четыре раза. Теперь ленту надо прокрутить в 12 раз больше, чтобы окупить затраты", — говорит Карен Сахинов, исполнительный̆ продюсер и режиссер проекта Agent Blonde.

"Культурно-развлекательной отрасли необходима господдержка до восстановления притока зрителей в кинотеатры, концертные залы. Предполагается, что такие меры примут до конца года, правительство выделит средства из резерва", — уточняет Марк Гойхман.

Кроме того, с марта по июль закрылось 62% магазинов, подсчитали в Ассоциации компаний розничной торговли. От пандемии пострадала вся негосударственная экономика. Число предприятий малого и среднего бизнеса уменьшилось на 22,5%.

Пандемия как возможность для роста

Между тем в условиях пандемии, сокращения поездок, падения выручки компаний и спроса на работников возрастает значение самозанятых. По данным главы Федеральной налоговой службы Даниила Егорова, их сейчас более 1,3 миллиона человек.

По информации сервиса "Яндекс.Касса", рост числа самозанятых с января по июль — в десять с половиной раз превышает прошлогодний показатель. Открываются новые карьерные возможности.

"Предложений работодателей все больше. Причем как для "синих воротничков" — курьеров, водителей, строителей, так и для "белых". Хотя все привыкли, что в кризис работы меньше. Выбор в пользу самозанятых также продиктован желанием бизнеса оптимизировать расходы: сэкономить на аренде рабочих мест, налоговых и страховых отчислениях при сотрудничестве на разовых, краткосрочных контрактах. Каждый день плательщиками налога на профессиональный доход становятся около пяти тысяч человек", — говорит Анастасия Ускова, генеральный директор платформы по работе с самозанятыми "РокетВорк".

Однако эта категория по-прежнему сильно зависит от конъюнктуры рынка. "Это одна из самых социально незащищенных групп на рынке — как их предшественники из неформального сектора экономики в 1990-х. Они также не могут претендовать на медицинскую страховку или страховую пенсию", — уточняет собеседница агентства.

Рынок труда в "лихие" 90-е и кризисные 2008-й и 2014-й характеризовался высокой неформальной и вторичной занятостью, ростом теневой безработицы. Такие же процессы наблюдаются и сейчас. Однако тем, кто остался за бортом, помогает цифровизация экономики — тренд уходящего года из-за перехода покупателей в онлайн.

Внес свою лепту и льготный налоговый режим для самозанятых — они платят четыре процента за услуги физлицам и шесть при работе с компаниями вместо стандартного НДФЛ в 13%.

Нефть нас связала

Ни один из кризисов не обошелся без снижения цен на черное золото. Отличия лишь в амплитуде падения и последствиях. В 1998-м были четырехкратное обесценивание рубля, резкий рост бедности. Тогда государство допустило дефолт, что позволило нормализовать ситуацию, но сильно ударило по населению.

"Затем, с 2000-го по середину 2008-го — непрерывный подъем нефтяных котировок и экономический рост. Быстрому восстановлению экономики помогли большие резервы рабочей силы и производственных мощностей, сформировавшиеся в 90-е", — напоминает Сергей Ермолаев, доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова.

После кризисов 2008-го и особенно 2014-го никакого резкого роста не было. "Нереализованных активов стало меньше, а нефть не дорожала. Не восстановился также приток иностранного капитала", — говорит собеседник агентства. Ситуацию осложнили и антироссийские санкции.

"В 2014-м ЦБ несколько раз повышал ключевую ставку, чтобы сдержать инфляцию, которая составила 11,4%, а в следующем году вовсе ускорилась до 12,9. Кроме того, регулятор активно продавал валюту для стабилизации рубля", — отмечает Теодор Шошиашвили, сооснователь банковского онлайн-сервиса "Тендерхелп".

По его словам, кризисы в экономике неизбежны: периоды роста всегда сменяются рецессией. "Последствия пандемии проявятся позже. После 2014-го восстановление заняло два года, на этот раз потребуется больше времени. Впереди экономический спад, рост цен и дефицит бюджета", — предупреждает он.

Однако остается надежда, что борьба с коронавирусом увенчается успехом и экономика сможет довольно быстро вернуться к докризисному уровню.