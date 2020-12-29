Объекты под ключ: как Россия помогает энергосистемам других стран

Энергетический дефицит – проблема, преследующая не только Абхазию. Об этом свидетельствуют два крупных проекта с участием России – строительство атомных электростанций в Турции и Беларуси. Как российские инвестиции повлияли на энергосистемы двух государств? И может ли Абхазия ориентироваться на один из этих примеров для восстановления своей энергетики? Ответы на эти вопросы – в аналитическом обзоре Sputnik Абхазия.

Опыт Турции: станция под ключ

Один из самых обсуждаемых проектов в сфере мировой энергетики – строительство атомной электростанции "Аккую" в Турции. Это первый проект АЭС, действующий по модели "строй-владей-эксплуатируй": Россия берет на себя все расходы по финансированию "Аккую", составляющие около 20 миллиардов долларов. Турция не платит за строительство станции ничего, но в рамках межправительственного соглашения между Анкарой и Москвой обязуется закупать 50% произведенной электроэнергии.

По данным госкорпорации "Росатом", отвечающей за реализацию объекта, сегодня АЭС принадлежит российской стороне. В дальнейшем до 49% доли в проектной компании может быть продано турецким инвесторам, но 51% останется в собственности России.

Согласие Турции на такую сделку совершенно понятно, ведь сотрудничество с Россией дает ей ряд преимуществ, объясняет доктор экономических наук, проректор Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.

"В Турции развитая промышленность и большое население, но мало своих источников энергии (страна импортирует газ из России, Алжира и Катара - прим. ред.). Поэтому она заинтересована в масштабном производстве дешевой энергии, и "Росатом" предоставляет ей весь пакет услуг – от финансирования и поставки оборудования до запуска в эксплуатацию. Получается, Россия выполняет весь проект под ключ", - говорит он.

После завершения строительства АЭС будет вырабатывать 35 миллиардов кВт/ч за год. По оценке "Росатом" - это 10% потребностей Турции в электроэнергии. Этого объема хватит, чтобы обеспечить собственной электроэнергией такой город, как Стамбул с населением в 15 млн человек. При этом 40% объемов строительных работ на АЭС стоимостью до 1 млрд американских долларов может быть осуществлено турецкими компаниями.

Первый энергоблок "Аккую" должен быть запущен в 2023 году. На полную мощность АЭС выведут к 2025-му. Однако статистика демонстрирует косвенную выгоду от строительства АЭС уже сейчас. Проект создал новые рабочие места – на конец 2018 года из 500 сотрудников на объекте более 420 являлись гражданами Турции.

Как считает Алексей Зубец, Россия заинтересована в сооружении "Аккую" не меньше. Во-первых, проект приносит прибыль в бюджет РФ. А во-вторых, он укрепляет позиции "Росатома" на мировом рынке энергоуслуг.

Опыт Беларуси: экономия в миллион долларов

Другой пример успешного сотрудничества с Россией в области энергетики – это Беларусь. БелАЭС – первая атомная электростанция в республике. Работа над этим проектом началась почти 10 лет назад. В 2011 году Россия заявила о предоставлении Беларуси кредита в 10 миллиардов долларов на строительство АЭС. Россия же выступила основным партнером республики в самом проекте – в строительстве станции участвовала российская компания "Атомстройэкспорт".

Официальный запуск первого блока БелАЭС состоялся совсем недавно – 7 ноября. А уже 11 декабря стало известно: АЭС выработала 137 миллионов кВт/ч. Для сравнения: по данным Минэнерго республики, за 2019 год потребление электроэнергии в стране составило 38 миллиардов кВт/ч. Получается, всего за месяц АЭС произвела около 4% электроэнергии от годового показателя по стране.

"Беларусь нуждается в большом количестве энергетических мощностей. Благодаря производству энергии страна решила проблему замещения дорогой электроэнергии, производимой на теплостанциях. Сейчас даже ведется разговор, что нужно строить вторую АЭС, чтобы удовлетворить потребность Беларуси в электроэнергии. Это принесет существенный экономический эффект, поскольку дорогая газовая или нефтяная энергия будет вытесняться дешевой атомной", - говорит Алексей Зубец.

Строительство АЭС позитивно повлияло и на город Островец, рядом с которым находится станция, считают власти страны. По данным Островецкого райисполкома, возведение станции создало 2,5 тысячи рабочих мест. Улучшилась и местная инфраструктура: в районе появились новые детские сады, средняя школа, современная больница, стадион и жилые дома.