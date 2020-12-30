"Проблем — море": как Россия отвечала на вызовы времени

СУХУМ, 30 дек - Sputnik. Важные политические события начались непривычно рано — в январе, сразу после праздников, президент предложил поправки к Конституции. А в марте грянула пандемия. Врачи боролись с неизученной и опасной инфекцией, миллионы людей помогали им, соблюдая карантин. Дистанционным стало все: учеба, работа, развлечения, даже дружба. Как сказал в конце года Владимир Путин: "Проблем — море, но встретили мы их достойно". РИА Новости вспоминает наиболее значимые события 2020-го.

Страна пошла на поправки

Пятнадцатого января, обращаясь к Федеральному собранию, президент впервые заговорил о назревших изменениях в Конституцию — таких, чтобы сохраняли суть, но соответствовали реалиям. Предложил закрепить приоритет Основного закона над международными договорами, наделить новыми полномочиями Госдуму и Совет Федерации, усилить роль Госсовета, ужесточить требования к кандидатам на выборные должности. Одними из основных стали социальные поправки — индексации пенсий и закрепление прожиточного минимума на уровне МРОТ. Еще один значимый пункт — исключение слова "подряд" в отношении двух президентских сроков, которые может занимать одно и то же лицо.

Изменения не затронули основ, а значит, их мог утвердить и парламент. Но Путин решил провести всероссийское голосование. В регионах оно проходило по-разному и непривычно долго — с 25 июня по 1 июля. Не только на избирательных участках, но и на улицах — из-за угрозы распространения коронавируса. Выразить отношение предлагали ко всему пакету поправок, отдельные пункты на обсуждение не выносили. В итоге за изменения выступили почти 78 процентов избирателей.

Восемь лет Медведева

Дмитрий Медведев дольше всех в новейшей российской истории руководил правительством. Но оно ушло в отставку, едва прозвучали предложения Владимира Путина по изменениям в Конституцию. Задачи масштабны, и президент должен быть "абсолютно свободен" в принятии решений, рассудил Медведев. Его поблагодарили за проделанную работу. "Не все удалось, но все никогда не получается в полном объеме", — сказал Путин.

Вскоре стало известно, что президент внес кандидатуру Михаила Мишустина на должность нового председателя правительства. Структуру кабмина немного изменили — сократили число вице-премьеров. Двенадцать министров сохранили посты, в том числе глава МВД Владимир Колокольцев и министр иностранных дел Сергей Лавров. Среди новых лиц в команде — Михаил Мурашко, министр здравоохранения. Едва вступив в должность, он столкнулся с масштабным вызовом пандемии.

Держи дистанцию, смотри в экран

В марте грянула пандемия, страны одна за одной закрывались и вводили карантин. На самоизоляцию ушла и Россия. "Опять торчишь у компьютера?" — этот родительский упрек потерял актуальность. Именно там, у монитора, и происходила вся жизнь: занятия в школе, общение с классом, собеседования, конференции. Если раньше удаленная работа или дистанционное образование были добровольным выбором, то в 2020-м стали обязательными для всех. Одного компьютера на всю семью не хватает, каждому — свой гаджет.

Трудовой кодекс подогнали под реалии. С нового года работодатель сможет переводить сотрудников на удаленку без их согласия, но только в чрезвычайных ситуациях и не снижая зарплаты. При этом обеспечит их необходимым оборудованием или возместит затраты. Два дня без связи — повод к увольнению. Любое нарушение режима рабочего времени — сверхурочный труд. А вот с дистанционным образованием куда сложнее. Претензий к нему немало: отсутствие прямого контакта с преподавателем, плохое восприятие материала, провалы в дисциплине. Качество удаленного обучения отличается от очного, признали в Минобрнауки, но это вынужденная мера.

Русская тройка вакцин

Когда Советский Союз запустил первый в истории человечества искусственный спутник Земли, слово это стало международным. В 2020-м Россия первой в мире разработала вакцину от инфекции SARS-CoV-2. В августе "Спутник V", созданный в Центре имени Гамалеи, получил регистрационное свидетельство. Эффективность вакцины подтверждена высокоточными тестами на антитела в сыворотках крови добровольцев, а также способностью иммунных клеток активироваться в ответ на S-белок шипа коронавируса.

В октябре зарегистрировали вторую российскую вакцину, разработанную на базе научного центра "Вектор". Препарат состоит из искусственно синтезированных коротких фрагментов белков-пептидов коронавируса, через которые иммунная система "обучается", а затем сама распознает и нейтрализует вирус.

На выходе и третья вакцина, цельновирионная, ее создают в Центре имени Чумакова. В основе — специально обработанный вирус: у него нет инфекционных свойств, но при этом он сохраняет способность вызывать иммунную реакцию.

Подвиг врачей войдет в историю

Пандемия бросила вызов всей российской медицине. И каждый пятый уверен: отечественная система справилась лучше, чем в других странах. Подвиг медицинских работников навсегда войдет в историю, говорил Владимир Путин. На улицах городов появлялись граффити со словами благодарности, россияне стали больше уважать и ценить врачей.

В августе министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказывал, что переподготовку и обучение для борьбы с коронавирусом прошли полтора миллиона врачей и медсестер. В стране наладили масштабное производство средств индивидуальной защиты. Но, несмотря на все меры предосторожности, медики заражались. Некоторые погибали. В середине декабря в Фонде соцстрахования сообщили о 395 выплатах родственникам врачей, умерших от коронавируса. Более 145 тысяч медработников получили компенсации из-за временной потери трудоспособности. Бригады врачей помогали коллегам в России и за рубежом. Еще весной российские специалисты отправились в Италию, затем — на Балканы. Наши доктора работали плечом к плечу с медиками в Киргизии, Казахстане, Армении, Таджикистане, Молдавии, Азербайджане и Узбекистане.

Миллиарды в помощь

Пандемия сильно ударила по многим сферам, но уже в апреле государство начало оказывать помощь. Владимир Путин впервые анонсировал социальные выплаты для всех семей с детьми 11 мая: на ребенка до трех лет — 15 тысяч рублей, от трех до шестнадцати лет — десять тысяч. Выплаты с тех пор несколько раз повторялись — всего, как докладывал Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме в конце июля, власти перечислили около 600 миллиардов рублей. Дополнительные средства направили на повышенные пособия по безработице. В помощь малому и среднему бизнесу, сохранившему 90 процентов сотрудников, из резервного фонда выделили более 81 миллиарда рублей. Чтобы смягчить ситуацию на рынке кредитования, приняли закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса.

Существенную поддержку получили застройщики и россияне, которые давно планировали приобрести крышу над головой: правительство запустило госпрограмму льготной ипотеки. Купить жилье в новостройке можно под шесть с половиной процентов годовых (раньше и десять считались низкой ставкой). Идея пришлась людям по душе и по карману, ипотеку продлили до июля 2021-го. Однако повышенный спрос на новостройки подстегнул цены на квадратные метры, поэтому сейчас звучат предложения распространить целевое субсидирование и на "вторичку".

Рублю прописали лекарство от падения

Резкое ослабление рубля сменялось не менее стремительным укреплением. Традиционно курс следовал за ценой на нефть, которая реагировала на новости о сделке ОПЕК+. Альянс не мог договориться, продолжать ли в 2021-м сокращение добычи. Сказалась и политика: события в Белоруссии и военный конфликт в Нагорном Карабахе, американская президентская гонка. Красной нитью прошла пандемия, которая ослабила валюты развивающихся стран.

Однако перед Новым годом фармацевты преподнесли мировым рынкам подарок — вакцины. Позитивно отразилось на курсе и соглашение между Арменией и Азербайджаном о прекращении огня, на руку сыграли подорожание энергоносителей и динамика доллара. Аналитики прогнозируют, что в наступающем году укрепление рубля продолжится.

Катастрофа в Арктике

Уходящий год запомнился и самым масштабным разливом дизельного топлива на планете за все времена. Двадцать девятого мая вышел из строя один из резервуаров хранения на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК, "дочке" "Норникеля") в Норильске. Тысячи тонн дизеля растеклись по рекам Амбарная, Далдыкан и их притокам, часть ушла в грунт. Чрезвычайную ситуацию объявили только спустя пять дней. В МЧС заявили, что руководство компании скрыло масштабы аварии, которую экологи назвали крупнейшей за последнее время катастрофой в Арктике. Гендиректор НТЭК Сергей Липин оправдывался: информацию передали вовремя. По трем уголовным делам (из-за порчи земли, загрязнения вод, а также нарушения правил охраны окружающей среды) задержали нескольких сотрудников ТЭЦ.

Росприроднадзор оценил ущерб почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел собственную экспертизу, которая дала сумму в семь раз меньше. Но чтобы ни решил суд, восстановление экобаланса пострадавшей Норило-Пясинской водной системы займет десятки лет — катастрофа еще долго будет сказываться на местной флоре и фауне.

Инцидент с Навальным

Двадцатого августа в Омске госпитализировали Алексея Навального — ему стало плохо в самолете. По итогам обследований врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение уровня сахара в крови. Что стало причиной — до сих пор неясно. Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что блогера якобы отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что мнение немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

В Кремле отметили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах. При этом 15 октября Евросоюз ввел санкции в отношении шести российских чиновников и одного научно-исследовательского института. Владимир Путин во время большой пресс-конференции повторил, что Россия готова расследовать "отравление" Навального, но просит Запад предоставить хотя бы официальное заключение. В российском МИД подчеркивали: произошедшее — еще одна провокация Запада.

Новое гиперзвучание

По-настоящему ударным 2020 год стал для Вооруженных сил России. Корабли ВМФ отстрелялись по мишеням новейшей гиперзвуковой ракетой не менее четырех раз — в январе, июле, октябре и декабре. Все пуски признаны успешными. Комплекс с гиперзвуковой крылатой ракетой морского базирования "Циркон" испытывается с 2016-го.

Но у России есть еще два военных проекта в области гиперзвука. Первый — стратегический комплекс "Авангард" — уже на дежурстве. На ракеты УР-100Н УТТХ с новой боевой частью перевооружился как минимум один полк РВСН. В будущем носителями гиперзвуковых блоков станут также тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты РС-28 "Сармат"— они пока испытываются.

Второй проект, "Кинжал" — авиационный комплекс с высокоточной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой, созданный на базе истребителя-перехватчика МиГ-31. Он способен поражать цели на дальности более двух тысяч километров, при этом гарантированно преодолевая все существующие и разрабатываемые системы ПВО-ПРО. Сейчас ракета проходит испытания, первый авиаполк планируется перевооружить на нее до 2024-го.