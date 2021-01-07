"Черных бы перестреляли": как на Америку повлияет захват Капитолия

СУХУМ, 7 янв - Sputnik. "Шестое января запомнится как один из самых темных дней современной американской истории", — так прокомментировал то, что произошло в Вашингтоне, сенатор от демократов Чак Шуммер. Но протестующим не удалось изменить ход событий — сенат признал победу Джо Байдена. Однако бунт в столице — дурное предзнаменование для новой администрации, пишет Софья Мельничук для РИА Новости.

Раз в два столетия

Люди сносили заграждения, нападали на полицейских, обзывая их предателями. Осада продолжалась часа полтора, потом толпа ворвалась в Капитолий. Находившихся в здании парламентариев, а также вице-президента Майка Пенса срочно эвакуировали.

Интернет облетели кадры: митингующие в меховых накидках и шапках с рогами разгуливают с флагами Конфедерации по правительственным помещениям, полицейские угрожают демонстрантам оружием.

Наготове по указу президента были и бойцы Национальной гвардии, но их помощь не понадобилась. Полицейские применили слезоточивый газ, и к вечеру Капитолий очистили от протестующих. Кроме того, в разных районах Вашингтона саперы обезвредили самодельные бомбы. В городе ввели комендантский час с шести вечера до шести утра.

"Сенат США не запугать, нас не вытеснят разбойники, бунтари. Мы не преклоним колени перед беззаконием и угрозами, мы вернулись на свои посты и продолжим исполнять долг перед конституцией и народом", — объявил сенатор Митч Макконнел. Подсчет голосов выборщиков возобновился.

При штурме Капитолия несколько полицейских получили травмы, четверо протестующих погибли. "Любая потеря жизни в округе — это трагедия, и наши мысли с теми, кого это коснулось", — сказал глава полиции округа Колумбия Роберт Конти.

Вашингтон не видел такого более двухсот лет. В последний раз Капитолий пытались захватить британцы во время вторжения в августе 1814 года. Тогда здание сожгли.

GRAPHIC FOOTAGE: Police fatally shoot a Trump supporter inside the Capitol building. This is a sickening crime that should be prosecuted as such. pic.twitter.com/X8JK7HplJ7 — Dan Cohen (@dancohen3000) January 7, 2021

Свои же против

Дональд Трамп в коротком видеообращении еще раз повторил, что выборы фальсифицировали, но призвал сторонников разойтись по домам, добавив, что всех их любит и считает "очень особенными".

"Я знаю о вашей боли. У нас украли выборы. Это была внушительная победа, и все об этом знают. Особенно наши оппоненты. Но сейчас вам нужно пойти домой. Нам нужен мир", — сказал он. А в твиттере написал о "великих патриотах". Соцсеть удалила этот пост, после чего и вовсе заблокировала аккаунт президента.

С куда меньшим пониманием к происходящему отнеслись в команде и семье главы государства. Его сын Дональд Трамп-младший заявил, что напавшие на Капитолий неправы и никак не связаны с президентом.

"Тем, кто сеял сегодня хаос в нашем Капитолии: вы не победили. Насилие никогда не побеждает. Выигрывает свобода", — так высказался Майк Пенс. Глава Госдепа Майк Помпео назвал вторжение в парламент неприемлемым беззаконием и призвал предать нарушителей правопорядка суду. Все 23 члена кабинета резко осудили произошедшее. В правительстве, по некоторым данным, даже обсуждают досрочное отстранение Трампа от должности и передачу власти вице-президенту.

Даже давние соратники-республиканцы советуют Трампу признать поражение. А сенаторы Тим Коттон, Ричард Бёрр и Рой Блант прямо возложили вину за беспорядки на президента. "Это трагичный день, и он (Трамп) к этому причастен", — сказал Рой Блант. Келли Леффлер, проигравшая накануне выборы в сенатор от штата Джорджия демократу, отказалась требовать пересмотра голосования.

Осудили Трампа и его предшественники. "История запомнит сегодняшнее насилие в Капитолии, к которому подстрекал действующий президент, постоянно и необоснованно лгавший об исходе законных выборов. Но мы бы обманули сами себе, если бы назвали все это сюрпризом", — заявил Барак Обама.

По словам Джорджа Буша-младшего, так результаты выборов оспаривают "в банановых республиках, а не в демократических". "Я поражен безрассудным поведением некоторых политических лидеров и отсутствием уважения к нашим институтам, традициям и правопорядку, проявленным сегодня", — отметил он.

"Нападение спровоцировали четыре года токсичной политики, намеренно дезинформировавшей, сеявшей недоверие к нашей системе и сталкивании американцев лбами", — указал Билл Клинтон. Джимми Картер назвал случившееся "национальной трагедией".

Не все такие

Хотя порядок в столице восстановили, действия силовиков раскритиковали.

"Полиция была не готова, неэффективна, а местами содействовала (митингующим). Их нужно призвать к ответственности", — считает Маршия Фьюдж, бывшая глава чернокожего кокуса в конгрессе. По ее мнению, ответ на протесты движения Black Lives Matter был, несомненно, другим. "Это двойные стандарты", — уверена она.

Во время расовых бунтов, которые прокатились по США летом, полиция арестовала более десяти тысяч человек, а в ходе беспорядков в Вашингтоне — тринадцать.

"Если бы это были чернокожие, они бы не попали в здание — их бы на подходе перестреляли", — писали в соцсетях и призывали журналистов называть правонарушителей не протестующими, а преступниками.

Либеральные CNN, NBC, The New York Times так и делают, рассуждая о "протрамповских бандитах" и подстрекательской роли президента. Консервативные медиа указывали, что далеко не все сторонники Трампа — горячие головы с конфедератскими флагами наперевес.

"Преобладали мирные шествия", "очевидно, это огромная победа для протестующих, они коренным образом переломили систему", "историческая сцена — сотни людей на ступенях Капитолия", — так комментировали беспорядки телеканалы Fox News и One America News. В прямом эфире личный адвокат Трампа Руди Джулиани указал, что еще надо разобраться, кто на самом деле несет ответственность за штурм парламента, ведь "99 процентов демонстрантов вели себя прилично". Телеканалы Fox Business и Newsmax обвинили во всем радикальные группировки типа антифа.

"Нельзя согласиться с тем, как медиа освещают эти события. Там достаточно спокойно. Но если слушать NBC и CNN, кажется, что врата ада разверзлись", — отметил журналист Newsmax.

"Те, кто придет к власти, используют произошедшее сегодня, чтобы оправдать ущемление прав, которые даны вам в Америке при рождении. Если вы не считаете нужным остановиться и извлечь урок из того, что ваши граждане штурмуют Капитолий, вы дураки. У вас нет мудрости и самосознания. Вам не место в управлении страной", — обратился Такер Карлстон к новой администрации из студии Fox News.

Некуда бежать

Теперь американскому обществу предстоит долгое и сложное примирение. "Выздоровеют ли Соединенные Штаты — если и да, то это будет долгий и болезненный процесс", — говорит в беседе с РИА Новости директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.

"Политическая система США — в частности, выборов президента, партийная — больна, не функционирует как положено. В результате инициатива перешла не столько к партиям, сколько к отдельным личностям, в данном случае к Трампу, у которого есть сторонники, — рассуждает эксперт. — Он призвал людей к определенным действиям, и те откликнулись. Но это чревато серьезными последствиями".

Нацию могут сплотить общие цели, но их пока не просметривается, полагает Рогулев. И Джо Байдену, который, вероятно, тоже станет президентом одного срока, вряд ли удастся это исправить.

"Добиться объединения избирателей в условиях кризиса и эпидемии сложно, а Байден по натуре, в отличие от Трампа, не лидер", — поясняет политолог. Кроме того, у сторонников Трампа просто нет другого выхода — они в отчаянии.

С этим согласен американист Дмитрий Дробницкий. "В вину Трампу можно поставить что угодно — это он раскачал Америку. Но за него проголосовало больше народа, чем в 2016 году. Значит, дело во внутренних противоречиях США, — полагает он. — Президентом стал Байден, однако конфликт не исчерпан, 70 миллионов избирателей никуда не денутся. Более того, опросы показывают, что голосовавшие за Трампа больше ассоциируют себя с ним, нежели с Республиканской партией, и считают, что выборы у них украли".

По словам Дробницкого, удивительно, что беспорядки не произошли раньше. "Будет ли продолжение — зависит от того, сделают ли погибших "сакральными жертвами" протеста, как это было с Джорджем Флойдом", — добавляет эксперт.

Демократам во главе с Байденом придется действовать быстро и жестко. Необходимо заново отстроить систему госуправления, которую они раскачивали, чтобы сместить Трампа. "Коалиция демократов противоречивая и неустойчивая, в отличие от коалиции республиканцев, и может не выдержать следующего толчка. А им нужно закрепить в своих руках все три ветви власти и зафиксировать однопартийное правление", — говорит собеседник РИА Новости.

Победа демократических кандидатов в сенат от штата Джорджия облегчит работу новой команды президента — не понадобится искать сложные компромиссы и сражаться с идеологическими оппонентами за социально-экономическую политику. Однако, учитывая вызовы и раскол, который за последние годы лишь углубился, мир и порядок даже после усмирения всех бунтов в США увидят не скоро.