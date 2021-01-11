Протесты, санкции, реванш. Страхи и надежды на 2021-й

Начнется ли новая война на Кавказе, удержат ли власть Александр Лукашенко и Владимир Зеленский, кто придет на смену Ангеле Меркель, вернутся ли США в иранскую ядерную сделку — это определит многое в наступившем году.

СУХУМ, 11 янв - Sputnik. Что сулит победа Джо Байдена российско-американским отношениям и почему смена администрации за океаном не улучшит отношения Америки и Китая, а также какие еще мировые события скоро повлияют на мировую политику, читайте в материале Галии Ибрагимовой для РИА новости.

Война отменяется

В центре внимания — ситуация на Южном Кавказе. После перехода под контроль Баку значительных территорий Нагорного Карабаха азербайджанские власти намерены строить там новые дороги, жилье и ЛЭП. Но зарубежные подрядчики, привлеченные к восстановительным работам, опасаются возобновления войны.

"Действительно, не исключены локальные стычки, подобные декабрьской в Гадруте. Учитывая гористую местность на линии разграничения, предотвратить вылазки не под силу и российским миротворцам. Но к новой войне это не приведет", — уверен российский кавказовед Нурлан Гасымов.

Если Никол Пашинян сохранит власть, то будет вовлекать Ереван в инфраструктурные проекты соседей, указывает он и добавляет: "Это подтолкнет развитие армянской экономики, которая из-за территориальных проблем долгое время была изолированной".

Политический обозреватель Айк Халатян признает остроту экономических проблем. Но не согласен, что люди в угоду экономике смирятся с потерей территорий. Отставка Пашинина, по его словам, — вопрос времени. А главным политическим событием в Армении в 2021 году станут внеочередные парламентские выборы.

"Дискуссия о возвращении Арцаха имеет общественный запрос. Политические силы, готовые сменить Пашиняна, продвигают идеи реванша. Это не значит, что Армения пойдет войной на Азербайджан. Но не смирится", — рассуждает Халатян.

Специалисты прогнозируют, что в 2021 году Турция еще больше укрепит позиции на Южном Кавказе. Однако Гасымов полагает, что амбиции Анкары этим регионом не ограничатся.

"После строительства через территорию Армении железной дороги в азербайджанский эксклав Нахичевань преимущества получит не только Баку, — говорит он. — У Турции появится прямая связь с Азербайджаном, а это — коридор в богатую энергоресурсами Центральную Азию".

Санкции — не приговор

В Белоруссии в 2021-м не утихнут протесты, но Александр Лукашенко устоит, уверен Денис Мельянцов, координатор программы "Внешняя политика Белоруссии" экспертной инициативы "Минский диалог".

"Революционный период миновал. Члены правительства и силовики при деле. Никто не перебежал на сторону протестующих. Но политическое будущее Лукашенко зависит от реформ. Он готов делиться властью, создавать новые партии, повышать значимость парламента. Однако это усилит политизацию общества", — рассуждает Мельянцов.

В новом году Запад продолжит давление на Лукашенко, но это не повлияет на ситуацию в стране. "Белоруссия четверть века живет под санкциями, но торговым отношениям с Европой это не мешает. США даже направили в страну посла", — напоминает эксперт.

Ничто, по его мнению, не угрожает и российско-белорусским отношениям. Обращение за поддержкой к Москве стабилизирует белорусскую внутриполитическую ситуацию. "В 2021 году трек на укрепление связей с Москвой по линии Союзного государства, ЕАЭС, ОДКБ продолжится", — заключает Мельянцов.

Министры от Тимошенко

Украина в 2021 году, как и большинство стран мира, будет преодолевать последствия пандемии. Локдаун ударит по бизнесу, но иного выхода нет, говорит украинский эксперт Константин Скоркин.

"Рейтинги Зеленского снизятся. Это связано с тем, что он осваивает традиционные формы украинской политики. Не очень удачно выступив на местных выборах, партия "Слуга народа" отыграла позиции за счет региональных коалиций, в том числе с непримиримыми оппонентами. В правительстве могут появиться министры, связанные с Юлией Тимошенко. "Батькивщина" активно поддерживает президентские инициативы", — рассказывает Скоркин.

Внешнюю политику Украины в новом году определит американский фактор — под этим политолог подразумевает отношение администрации Джо Байдена к президентству Зеленского.

"Команда Зе с трудом проскочила предвыборные баталии в США, где тема Украины была одной из ключевых. Если Байден продолжит конфронтацию с Россией, то Украина встроится в антироссийскую коалицию. Но вряд ли Киев сыграет важную роль в американских проектах", — прогнозирует эксперт.

Он не ожидает прорывов и по донбасскому урегулированию: минский процесс в тупике, и стороны не намерены пересматривать договоренности.

Байден и русские хакеры

Президентство Байдена не сулит потепления в российско-американских отношениях. Пролонгация договора СНВ-3 — единственный возможный позитив, считает Олег Шакиров, старший эксперт Центра перспективных управленческих решений.

"Договор истекает в феврале. Байден обещал продлить его еще на пять лет. Если это произойдет, то сохранится базовое доверие между Вашингтоном и Москвой. Но пока непонятно, на каких условиях пролонгируют документ", — замечает Шакиров.

Что касается договоров по открытому небу (ДОН) и ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), то США в них вряд ли вернутся. "Байден хоть и критиковал Трампа за выход из соглашений, но восстановить участие непросто, — продолжает эксперт. — Придется утверждать документы в конгрессе. Но в американском истеблишменте нет консенсуса на этот счет".

В центре внимания в 2021-м — очередной хакерский скандал, в котором якобы замешаны россияне. "Речь о взломе сайта Минфина США. Масштабы утечки информации огромны и, видимо, шум не уляжется весь первый год президентства Байдена. Если докажут причастность Москвы, это еще больше обострит российско-американские отношения", — полагает Шакиров.

Экспорт китайской модели

Смена администрации не улучшит и американо-китайские отношения, убежден консультант Московского центра Карнеги, китаист Темур Умаров.

"Противостояние этих двух стран станет главным сюжетом мировой политики не только в 2021-м, но и в последующие годы. Единственное отличие — Байден не будет принимать импульсивных решений, как это было при Трампе", — уверен эксперт.

Китайские власти тоже осознают, что экономическая война с США продолжится. "КНР давно стала частью мировой экономической системы и может на нее давить, — объясняет Умаров. — Пекин не пытается равняться на западную демократию. Более того, страна показывает свой путь развития и даже экспортирует его в Центральную Азию и Африку".

Европа без Меркель

Европа, в отличие от России и Китая, рассчитывает на улучшение отношений с США. Речь прежде всего о возвращении американцев в трансатлантическую систему ценностей, которой Трамп всячески пренебрегал.

"ЕС ожидает, что США подтвердят важность НАТО. Но отношения партнеров при Байдене не станут такими же крепкими, как при Обаме. Между Брюсселем и Вашингтоном есть разногласия по Ирану, Китаю, "Северному потоку — 2", - полагает Пал Дунай, специалист Европейского центра по изучению вопросов безопасности имени Джорджа Маршалла.

Президентство Трампа не прошло для Европы даром, подчеркивает политолог. "Если раньше позиция Брюсселя в отношении Пекина формировалась в Вашингтоне, то теперь это не так. Европейцы выстраивают собственный прагматичный диалог с партнерами. "В 2021 году в центре внимания ЕС — создание зоны свободной торговли с Китаем. Если соглашение подпишут, это докажет, что Брюссель готов идти наперекор США", — добавляет Дунай.

Главным событием в Европе будут парламентские выборы в Германии. "Семнадцать лет Ангелы Меркель на посту вот-вот станут историей. Смена элит приведет к ослаблению ФРГ в Евросоюзе. Преемник Меркель не сможет сразу взять роль лидера", — считает эксперт.

Уйти из региона

Обстановку на Ближнем Востоке в 2021-м определят события в Иране, Сирии и Саудовской Аравии, уверен Руслан Мамедов, координатор ближневосточных проектов РСМД. Год начнется с американо-иранского сближения — или, наоборот, дальнейшего обострения. На повестке возвращение стран к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), ограничивающего развитие ядерной программы Тегерана.

"Не думаю, что Вашингтон и Тегеран быстро восстановят сделку. Исламская республика уже потребовала от американцев компенсировать убытки от санкций. США считают, что переговоры по СВПД уместны только после возвращения в него иранцев. Более того, Саудовская Аравия и Израиль требуют учитывать и их мнение", — указывает Мамедов.

Вытащить СВПД из тупика смогут Россия, Европа и Китай. Тем более что, по словам политолога, такой прецедент был: "В 2015-м Америка и Иран могли бы погрязнуть в ближневосточных трениях. Но Россия, Европа и Китай заставили их посмотреть на ситуацию глобально. В новом году этот опыт будет снова востребован".

Мамедов прогнозирует ухудшение отношений США и Саудовской Аравии. По его мнению, это связано с тем, что Байден требовательнее в вопросе прав человека. Не нравится новому лидеру и участие саудовцев в йеменском конфликте.

"Каким бы прогрессивным ни казался наследный принц Мухаммед ибн Салман, президент США захочет видимых реформ. К тому же Байден делает акцент на зеленую энергетику, а значит, будет меньше учитывать энергетические интересы Эр-Рияда. Напряженность в отношениях неизбежна", — отмечает Мамедов.

Несмотря на настрой американцев снизить влияние на Ближнем Востоке, в 2021 году в регионе произойдет много важных для США событий. И потому уйти легко не получится.

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