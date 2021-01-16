Российские системы С-400 "захватывают" четвертую страну: что дальше

Александр Хроленко, военный обозреватель

Мирная экспансия зенитных ракетных систем С-400 российского производства охватывает новые страны Евразии. После Китая, Турции, Индии к перевооружению на "Триумфы" готовятся ВВС и ПВО Республики Беларусь. В процессе обретения систем С-400 находятся также Ирак, Катар и Марокко (северо-запад Африканского континента). Основа успешного продвижения ЗРС С-400 по планете – отсутствие близких аналогов, уникальные боевые характеристики.

Командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь генерал-майор Игорь Голуб 14 января заявил о грядущем перевооружении подразделений ПВО на новейшие системы С-400 "Триумф", специально разработанные с учетом боевых возможностей истребителей пятого поколения F-22 и F-35 ВВС США (НАТО планирует разворачивать F-35 в Европе сотнями). Кроме того, в войсках идет предконтрактная работа по освоению зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-С".

Заключены контракты на поставку многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 и второй партии истребителей Су-30СМ российского производства. Белорусские войска в 2021 году примут на вооружение новые радары "Противник-Г" и "Восток". Ранее на боевое дежурство по охране воздушного пространства страны заступил новый трехкоординатный трассовый радиолокационный комплекс S-диапазона "Сопка-2" производства РФ. Санкции Запада и экономические трудности делают Россию безальтернативным поставщиком вооружений для белорусской армии.

Небо Республики Беларусь становится непреодолимой твердыней для любого агрессора. Войска ВВС и ПВО учатся решать боевые задачи в сложнейшей обстановке, с учетом сирийского, ливийского и карабахского опыта применения противником ракетного оружия и беспилотных летательных аппаратов.

Оптимистичная динамика

Активное военно-техническое сотрудничество с Россией укрепляет безопасность и суверенитет 50 стран мира, в том числе семи стран СНГ. Зарубежные специалисты считают наиболее эффективными инструментами обороноспособности боевые самолеты и системы ПВО производства РФ.

Китай стал первым зарубежным заказчиком зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". О российско-китайском контракте на поставку двух полковых комплектов ЗРС С-400 стало известно в ноябре 2014 года. В составе одного комплекта – мобильный командный пункт, два дивизиона пусковых установок, радиолокационные станции и более 120 новейших зенитных управляемых ракет двух типов.

Первые успешные стрельбы из "Триумфов" китайские специалисты провели в декабре 2018 года, поразив на дальности около 250 км баллистическую мишень, летевшую на скорости 3000 м/сек. Второй полковой комплект систем С-400 Китай получил в декабре 2019 года.

Основными преимуществами российских "Триумфов" в Китае считают дальность действия до 400 км (чего не может ни одна ракетная система "земля - воздух" в мире), способность уничтожать самолеты ДРЛО противника – для пресечения целеуказаний в ходе боевых действий и шпионажа с больших дистанций. Системы С-400 позволяют надежно контролировать периферийные и спорные районы вокруг КНР.

Россия и Турция договорились о поставках ЗРС С-400 "Триумф" в 2017 году, цена контракта – 2,5 миллиарда долларов. Это вызвало серьезный кризис в американо-турецких отношениях.

Угрожая санкциями, а также исключением Турции из программы производства американских истребителей F-35, Вашингтон требовал отказаться от сделки и приобрести исключительно американские комплексы Patriot. Анкара не выполнила ультимативных требований США, и летом 2019 года получила четыре дивизиона зенитных ракетных систем С-400 (первый комплект). Турция намерена приобрести второй комплект и сформировать самую надежную и современную систему ПВО для прикрытия важных объектов в стране.

Развернутая близ Анкары система С-400 в ходе испытаний обнаружила истребитель F-16 Fighting Falcon на границе зоны действия РЛС - за 600 километров. То есть в режиме боевого дежурства, когда обнаружение и уничтожение воздушных целей осуществляется в автоматическом режиме, истребители F-16 Fighting Falcon могут быть уничтожены "Триумфом" на удалении 400 километров от Анкары. Принципиальное соглашение о поставке Турции второго комплекта (полка) зенитных ракетных систем С-400 достигнуто в июне 2020 года.

Индия заключила контракт ценой 5,43 миллиарда долларов на поставку пяти полковых комплектов С-400 в октябре 2018 года. В Дели настроены решительно, невзирая на беспрецедентное давление США. По данным издания The Times of India, российские "Триумфы" будут дислоцированы в западном, северном и восточном регионах Индии (с учетом спектра угроз со стороны Китая и Пакистана) и произведут революцию в системе ПВО страны. Для обучения эксплуатации и боевому применению зенитной ракетной системы С-400 первая группа в составе 100 индийских специалистов прибудет в Россию до конца января 2021 года. Первый полковой комплект "Триумфов" в Индии планируют принять на вооружение в конце 2021 года. Поставить все пять полковых комплектов ЗРС С-400 Россия намерена до 2025 года.

Триумфальные перспективы

Переговоры о приобретении "Триумфов" ведут Марокко, Катар, Ирак. Ранее заинтересованность в приобретении российской зенитно-ракетной системы С-400 выразили Алжир, Вьетнам, Египет, Саудовская Аравия, а всего более 12 стран.

Зарубежный спрос превышает предложение экспортера (приоритетом перевооружения остаются Воздушно-космические силы России). Хотя по Закону о противодействии противникам США посредством санкций (подписан президентом Дональдом Трампом в августе 2017 года) против этих государств могут ввести санкции, ничто не останавливает их на пути к лучшей в мире системе ПВО большой дальности С-400.

Системы "Триумф" изменяют мир. Если ЗРС С-400 приобретет, к примеру, Иран, авианосцы США в зоне Персидского залива окажутся совершенно бесполезными игрушками. Вашингтону неизбежно придется корректировать концепцию мировоззрения, "переосмысливать свой стиль" диалога с Ираном. И это уже происходит в Ираке.

Посольство и военные базы США в Ираке систематически подвергаются ракетным обстрелам. Американские зенитные ракетные комплексы не справились с отражением ракетных атак. Снаряды РСЗО взрываются в "зеленой зоне" Багдада, что вынудило США эвакуировать большую часть дипломатического персонала и арендовать у иракцев приобретенный ими у России ЗРПК "Панцирь-С".

Однако, вернемся к ЗРС С-400. Важные преимущества "Триумфа" – круговой обзор РЛС и гибкость применения четырех типов ракет (формирование многоуровневой ПВО). Использование разнотипных ракет позволяет эффективно поражать гиперзвуковые цели, боевую авиацию, беспилотники, крылатые, тактические и баллистические ракеты во всем доступном диапазоне высот – от пяти метров до 30 км и дальности – от двух до 400 километров. Одна батарея "Триумфа" может иметь до 72 наведенных ракет и одновременно обстреливать ими до 36 целей, летящих со скоростью до 4800 м/сек. Система С-400 способна интегрировать ЗРК различных типов (С-300, Панцирь-С1, Тор-М1) и управлять сетью средств ПВО разной дальности в любых условиях радиоэлектронного противодействия.

Между тем в 2021 году российские войска получат революционную систему С-500, которая готова к войне на высотах до 200 километров. Партнерам России по ВТС пора занимать место в новой очереди.