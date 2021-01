"Суду врали все": в США рассекретили "русское дело"

СУХУМ, 16 янв - Sputnik. Уходя, старая администрация Дональда Трампа пытается громко хлопнуть дверью и показать истинное лицо демократов. Лгут под присягой, совершают неправомочные действия, отправляют под суд невиновных. О чем именно идет речь, читайте в материале Софьи Мельничук для РИА Новости.

"Суду врали. От тех, кого обвиняли, скрывали показания, оправдывающие их. Следователи, за некоторыми исключениями, были предвзяты и пользовались властью в политических целях", — заявил конгрессмен. Линдси Грэм — сторонник Трампа, дистанцировавшийся от него в последнее время.

Общественности представили транскрипты допросов, которые проводил возглавляемый Грэмом юридический комитет сената с 3 марта по 29 октября 2020-го. Опубликованные документы еще предстоит изучать заинтересованным сторонам.

По словам Грэма, расследование о сговоре — "масштабный провал системы, допущенный высокопоставленными руководителями". Бывший глава Федерального бюро расследований Джеймс Коми и его зам Эндрю Маккейб либо были "чрезвычайно некомпетентны", либо "осознанно допустили колоссальные нарушения". "Глаза закрывали на любые объяснения, помимо того что Трамп был в сговоре с иностранными властями", — пояснил сенатор.

"Трудно поверить, что такое могло произойти в Америке", — заключил Грэм. Системе предстоит реформа, нужно больше сдержек и противовесов, когда дело касается политических расследований. Иначе правосудие лишится общественного доверия.

Сенсаций будет еще больше. В октябре Трамп сообщил, что рассекретит все документы по делу без купюр.

Правда, в министерстве юстиции тогда заявили, что мистер президент что-то напутал, а из Белого дома в ведомство поступила просьба игнорировать посты лидера в твиттере, который тогда еще был для него доступен.

С 2019-го этим занимался прокурор Джон Дарем. Генпрокурор Уильям Барр попросил его "покопаться" в российском деле. Вскоре тот доложил, что там не все чисто, нужно выяснить, не нарушали ли федеральные служащие закон и не превышали ли полномочия.