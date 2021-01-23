Очень длинный ковид: какие симптомы болезни сохраняются полгода

Более 75 процентов переболевших COVID-19 и полгода спустя продолжают страдать от его последствий, сообщают китайские исследователи.

СУХУМ, 23 янв - Sputnik. Медики называют это постковидным синдромом. В России его диагностируют у каждого пятого пациента. Альфия Еникеева для РИА Новости вместе с экспертами разбирается, что такое затяжной ковид и есть ли от него лечение.

Затянувшаяся поддержка

На главной странице закрытой русскоязычной группы "Нетипичный коронавирус" в Facebook указано, что она создана ради нескольких человек, болеющих нестандартной формой COVID-19 (легкой, но затяжной). "Просто ради обмена опытом и взаимной поддержки. Надеюсь, ненадолго", — написал в первом посте один из основателей. Группа появилась 15 апреля. Сегодня в ней больше 37 тысяч человек, в день публикуется до 80 сообщений.

В основном люди делятся историями болезни, описывают затянувшиеся симптомы и пытаются понять, как жить дальше. Чаще всего жалуются на одышку, покалывание в руках и ногах, бессонницу и беспричинную тревогу. Некоторые сталкиваются с конъюнктивитом, длительной, пусть и невысокой, температурой и даже выпадением волос.

И это по всему миру. Десятки тысяч объединяются в группы, чтобы обсуждать постковидный синдром. Среди переболевших в США, по предварительным данным, опубликованным летом, таких — 35 процентов. В Великобритании доходит до 80.

В Италии спустя два месяца после первых симптомов 87,4 процента пациентов продолжали жаловаться на те или иные недомогания. Почти половина говорила о резком ухудшении качества жизни.

Исследуй себя сам

В октябре американка Ханна Дэвис, перенесшая острую фазу COVID-19 в апреле, выступила на заседании Всемирной организации здравоохранения от имени всех пациентов с затяжным ковидом. Она рассказала о предварительных результатах исследования, организованного силами самих больных.

В течение полугода возглавляемая ею команда из 17 активистов опросила свыше трех с половиной тысяч человек из 56 стран, у которых симптомы заболевания сохранялись и шесть-семь месяцев спустя после острой фазы. По результатам опроса опубликовали статью — в базе медицинских препринтов. Выяснилось, что чаще всего пациенты с длительной коронавирусной инфекцией страдают от быстрой утомляемости (более 77 процентов) и когнитивной дисфункции (около 55 процентов). Среди участников исследования преобладали женщины (78,9 процента) старше сорока лет.

Однако пока нет ответа на главный вопрос: какова доля таких больных среди всех столкнувшихся с коронавирусом. Ведь Дэвис и единомышленники занимались лишь теми, у кого затянувшийся ковид.

В течение полугода возглавляемая ею команда из 17 активистов опросила свыше трех с половиной тысяч человек из 56 стран, у которых симптомы заболевания сохранялись и шесть-семь месяцев спустя после острой фазы. По результатам опроса опубликовали статью — в базе медицинских препринтов. Выяснилось, что чаще всего пациенты с длительной коронавирусной инфекцией страдают от быстрой утомляемости (более 77 процентов) и когнитивной дисфункции (около 55 процентов). Среди участников исследования преобладали женщины (78,9 процента) старше сорока лет.

Однако пока нет ответа на главный вопрос: какова доля таких больных среди всех столкнувшихся с коронавирусом. Ведь Дэвис и единомышленники занимались лишь теми, у кого затянувшийся ковид.

Вторая часть исследования стартовала в конце минувшего года. Специалисты опросили более трех с половиной тысяч россиян, которые перенесли COVID-19 около шести месяцев назад. Сведения собирали по телефону и онлайн, а также в ходе медицинских обследований.

"Нам предстоит проанализировать эти данные, но уже сейчас ясно, что у многих сохраняются усталость, одышка и другие явления, снижающие качество жизни", — говорит Даниил Мунблит, профессор кафедры педиатрии и детских инфекционных болезней Клинического института детского здоровья имени Н. Ф. Филатова Сеченовского университета и член рабочей группы по оценке последствий COVID-19 ISARIC.

По словам Сергея Авдеева, предварительные результаты во многом совпали с выводами китайцев. Прежде всего это касается частоты симптомов.

"У нас получается примерно такое же распределение. На первом месте — слабость, точнее утомляемость. В КНР 63 процента пациентов жалуются, что после болезни сильнее устают. У нас — 20 процентов. Но быстрая утомляемость, в принципе, распространенное последствие любого инфекционного заболевания. К сожалению, после ковида она остается надолго. Совпадение и по частоте жалоб на одышку. У китайцев — 20 процентов, у нас — 12 процентов. Это тоже понятное следствие ковида, так как болезнь в основном нацелена на легкие, и этот орган больше всего страдает", — рассказывает врач.

Что касается проблем со сном, россиян это беспокоит реже — всего четыре процента (у китайцев — 25). Кроме того, у нас меньше жалуются на тревогу или депрессию — семь процентов против 23.

"Среди симптомов упоминают и потерю волос — в Китае 22 процента. У нас куда более скромный показатель. Вообще, различия между нашей и китайской работами связаны с тем, что в их исследовании участвовало почти в два раза меньше пациентов, плюс это были более тяжелые случаи. Больше попавших в реанимацию. А сейчас уже понятно, что постковидный синдром связан с тем, как протекала болезнь", — подчеркивает Сергей Авдеев.

Хотя женщины легче переносят COVID-19, они медленнее восстанавливаются и их чаще мучают последствия, особенно одышка. О каких-то общих рекомендациях в этой ситуации говорить рано, добавляет пульмонолог. К каждому пациенту нужен индивидуальный подход. Поэтому если вы заметили у себя какой-то симптом затяжного ковида, то стоит обратиться к врачу.