Оставит без копейки: Байден подписал сланцевикам приговор

В 2020-м в США обанкротились почти 150 сланцевых производителей. Большинство игроков оказались не в состоянии пережить пандемию коронавируса. Рухнул спрос на энергоносители, обвалились нефтяные котировки.

СУХУМ, 26 янв - Sputnik. Минувший год ознаменовался волной поглощений и банкротств американских сланцевиков. Новый президент способен довести сектор до настоящего коллапса. Джо Байден обещал оставить отрасль без финансирования — сланцевое бурение не вписывается в его зеленый курс. Последуют массовое сокращение рабочих мест, обрушение нефтедобычи и потеря энергетической независимости, которую десять лет добивались сланцевики, пишет Наталья Дембинская для РИА Новости.

© REUTERS / Candace Elliott Кто задушит "нефтяное чудо Америки": есть куда более мощная сила

Волна банкротств

В 2020-м в США обанкротились почти 150 сланцевых производителей. Число газовых и буровых установок неуклонно сокращалось, компании приостанавливали работу. Большинство игроков оказались не в состоянии пережить пандемию коронавируса. Рухнул спрос на энергоносители, обвалились нефтяные котировки.

Пострадали в первую очередь те, у кого проблемы возникли еще до ковида: они влезли в долги в условиях острой нехватки инвестиций. Уолл-Стрит с 2018-го охладела к отрасли, рассудив, что прибыли там практически никакой, большинство проектов глубоко убыточны.

А в минувшем году, по оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), инвестиции в сланцевую добычу году рухнули более чем вдвое — до 45 миллиардов долларов.

Дешевая нефть многим не оставила шансов на выживание. Сейчас ситуация улучшилась незначительно. По оценкам EIA, средняя цена Brent в 2021-м не превысит 45,62 доллара, а западно-техасской WTI — 43,31. Сланцевикам же нужно как минимум 50. По прогнозу KPMG, до конца года разорятся 250 компаний.

Пострадали не только небольшие игроки, но и гиганты. В их числе Whiting Petroleum и California Resources, пионер сланцевой отрасли Chesapeake Enеrgy, крупнейший сланцевый производитель Extraction Oil & Gas, обслуживающая компания Hornbeck Offshore Services.

Вслед за банкротствами — волна поглощений. В конце года состоялись две крупные сделки на общую сумму 17 миллиардов долларов: Pioneer Natural Resources приобрела Parsley Energy вместе с миллиардными долгами, а Сonoco Phillips — Concho Resources, которая потеряла более половины стоимости и еле держалась на плаву.

Однако эксперты предупреждали: слияния и поглощения не увеличат добычу. Для отрасли это лишь способ выживания.

Рекордное обрушение

По прогнозу Управления энергетической информации EIA (входит в Минэнерго), сланцевая добыча опустится с нынешних 11,3 миллиона баррелей в день (что и так на 2,5 миллиона меньше докризисного показателя) до 7,5 миллиона. Сокращения производства ждут в шести из семи наиболее продуктивных сланцевых бассейнов, где сосредоточена трудноизвлекаемая нефть: Баккенском, Игл-Фордском, Пермском, Анадаркском, Ниобромском и Аппалачинском.

Согласно январским оценкам Fitch, сланцевая отрасль еще два-три года не сможет вернуться к докризисным уровням — производители озабочены оптимизацией затрат и возвратом инвестиций, а не ростом добычи.

В то же время аналитики отмечают: Байден способен окончательно похоронить все надежды на восстановление. Хотя мировое лидерство США по добыче нефти — заслуга именно сланцевиков.

Угробит отрасль

Новый президент — сторонник зеленого курса. Байден планирует существенно сократить финансирование сланцевых компаний, поскольку намерен достичь "нулевых выбросов" в атмосферу к 2050 году.

Согласно предвыборной программе демократа, правительство не будет выдавать лицензии на применение технологии гидроразрыва пласта на территории общественных земель. Это достаточно серьезно: почти 13 процентов природного газа добывают на землях федеральной собственности. По мнению экспертов S&P Global Platts, такими темпами к концу 2024-го добыча нефти и газа в США обрушится до двух миллионов баррелей в день.

Байден уверяет, что он не против самой технологии, но не согласен с ее субсидированием. Однако экологически чистая система электроснабжения сократит спрос на ископаемое топливо, и повышение себестоимости лишит производителей прибыли.

Еще одно следствие — масштабное сокращение рабочих мест. В нефтегазовой промышленности до кризиса были заняты порядка десяти миллионов человек, из-за пандемии и закрытия скважин уволили около ста тысяч.

"Подумайте, какой разрушительный эффект это окажет на нашу экономику. Поразмыслите над тем, каково это — снова впасть в энергетическую зависимость", — предупреждал еще в апреле президент газовой компании CNX Resources Corporation Ник Делулис.

Но к нему не прислушались. Байден, похоже, собирается поставить крест на всей "сланцевой десятилетке" — когда США добились энергетической независимости и статуса нетто-экспортера, наводнив мировой рынок сланцевой нефтью.

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