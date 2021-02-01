Особенности российско-турецкого мониторинга в Карабахе

Александр Хроленко, военный обозреватель

Совместный мониторинговый центр России и Турции в Агдамском районе Азербайджана создан для укрепления региональной стабильности, и все же неустойчив мир, построенный на компромиссах.

Российско-турецкий Центр по мониторингу за перемирием в Карабахе в субботу начал работу в Агдамском районе Азербайджана – в соответствии с меморандумом, подписанным главами оборонных ведомств России и Турции 11 ноября 2020 года. Президенты Азербайджана и России Ильхам и Владимир Путин в телефонном разговоре 30 января выразили уверенность, что центр "послужит обеспечению долговременного мира и безопасности в регионе". Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что его страна внесет необходимый вклад для поддержания стабильности в Нагорном Карабахе. Министры обороны Азербайджана и Турции Закир Гасанов и Хулуси Акар 29 января оптимистично оценили перспективы взаимодействия в рамках концепции "одной нации двух государств".

Комментируя турецкое присутствие на Южном Кавказе, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил: "Турция – наш сосед и очень важный партнер. И очень близкая страна для Азербайджана. Этот фактор невозможно не учитывать". И все же совместный российско-турецкий центр по контролю за ситуацией в Нагорном Карабахе – элемент общей стабилизации, а не долгосрочной политики в регионе. Москва намекает, что турецкие партнеры здесь не навсегда?

Как бы то ни было, штаб совместного центра сформирован на паритетной основе, в нем представлено равнозначное количество представителей от каждой стороны. По данным Анкары, в Центре сегодня действуют 39 турецких военнослужащих. Российскими специалистами командует генерал-майор Виктор Федоренко, турецкими – генерал-майор Абдулла Гатырчы. Центр собирает, проверяет и обобщает информацию о соблюдении режима прекращения огня и нарушениях договоренностей. Контроль осуществляется с помощью беспилотных летательных аппаратов и других технических средств.

Непростая дислокация

По данным СМИ, изначально обсуждались варианты размещения центра в Гяндже или Барде, но турецкую сторону не устраивала географическая отдаленность этих точек от зоны российской миротворческой операции. Представители РФ выступали против размещения совместного центра на территории Нагорного Карабаха, где не предусмотрено присутствие турецких миротворцев. В итоге дискуссий выбор пал на село Марзили (Mərzili) в Агдамском районе Азербайджана.

Точка дислокации находится в 8 километрах от линии соприкосновения сторон, и примерно в 30 километрах по прямой от столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Степанокерта (Ханкенди), а по автодороге – 41 километр. Село Марзили с середины 1990-х и до осени прошлого года контролировалось властями НКР. В соответствии с трехсторонним соглашением о прекращении огня территория Агдамского и четырех других районов переданы Азербайджану.

Служебные и бытовые помещения российско-турецкого центра построены на открытой площадке, по модульному принципу, и оснащены всем необходимым для службы и отдыха. Охрану территории объекта (площадью около четырех гектаров) осуществляет азербайджанская армия. Из точки дислокации для технических средств наблюдения и разведки прозрачно всё происходящее на территории Карабаха, в зоне российской миротворческой операции. По договоренности сторон, турецкие военные специалисты из совместного центра не выезжают на патрулирование. Полагаю, это вызывающее для армянского населения совместное мероприятие было бы даже менее эффективным, чем непрерывная воздушная и радиотехническая разведка из села Марзили.

На церемонии открытия объекта министр обороны Азербайджана Закир Гасанов выразил уверенность, что между российскими и турецкими военнослужащими установятся хорошие отношения. Заместитель министра обороны России Александр Фомин пожелал успехов военнослужащим. Время покажет, насколько эффективными и конструктивными окажутся азербайджанская многовекторность и вынужденное российско-турецкое взаимодействие на Карабахском направлении. Пока сложно говорить о принципах распределения обязанностей и компетенций специалистами совместного центра. Алгоритмы взаимных компромиссов, отработанные в боевой обстановке на севере Сирии, могут не принести ожидаемых результатов на Южном Кавказе.

Система контроля

Место дислокации и задачи российско-турецкого центра по сути дублируют российскую миротворческую группировку, располагающую в регионе всеми необходимыми техническими средствами контроля (включая беспилотники) и сетью из 27 постов наблюдения. Открытие центра означает рост военного присутствия Турции в Азербайджане.

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов 30 января обсудил успешное развитие и укрепление военного сотрудничества с Турцией на встрече с заместителем министра обороны Турецкой Республики Юнусом Эмре Караосманоглу. При этом стороны отметили необходимость наращивания усилий в сфере военно-технического сотрудничества и проведения совместных учений. Якобы последние служат для поддержания мира, безопасности и стабильности в регионе. Постоянное участие турецких подразделений в учениях в Азербайджане настораживает соседей, ведь Турция – член НАТО. И хотя в тот же день Закир Гасанов дипломатично подчеркнул динамичное развитие отношений между Баку и Москвой во всех сферах, включая военное и военно-техническое сотрудничество, тревожный осадок остался.

Заместитель министра обороны Турции Юнус Эмре Караосманоглу на церемонии открытия совместного центра уточнил его задачи: "Контроль за режимом прекращения огня, регистрация случаев нарушения режима прекращения огня,.. принятие мер по предотвращению нарушений". Но не допускает ли турецкий военачальник ударного применения беспилотников Bayraktar TB2 по подозрительным объектам в Карабахе? К примеру, в Сирии турецкие партнеры в подобных случаях не всегда извещают российскую сторону о своих действиях или намерениях.

Российско-турецкий центр в Агдамском районе может оказаться эффективным инструментом «мягкой силы» и дополнительной гарантией региональной стабильности. А может стать основой для постоянного военного присутствия турецких войск в Азербайджане, развития турбулентности и дальнейшей экспансии НАТО. Необходимо трезво оценивать миролюбие, задачи и цели Турции на Южном Кавказе.