Саудовская Аравия против России: кому достанется китайский рынок нефти

Саудовская Аравия в прошлом году направила в КНР почти 85 миллионов тонн нефти, предоставив скидку и потеснив на этом рынке Россию, откуда поступило 83 с половиной миллиона тонн сырья.

СУХУМ, 4 фев - Sputnik. На пятки Москве наступают и другие экспортеры — Ирак, Бразилия, Ангола. Даже США, несмотря на экономический конфликт, активно наращивают торговлю. Насколько эта ситуация угрожает нашим национальным интересам, читайте в материале Ирины Бадмаевой для РИА Новости.

Нефтяное яблоко раздора

Саудовская Аравия и Россия — крупнейшие производители и экспортеры нефти, конкурирующие с переменным успехом. На этот раз в королевстве прибегли к демпингу — искусственному снижению цен.

"После того как Москва на весенней встрече ОПЕК+ отказалась сокращать добычу, саудиты предоставили рекордную скидку всем регионам, в том числе и КНР. Китайцы моментально этим воспользовались", — поясняет Ирина Айдрус, доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН.

Естественно, Россия недосчиталась экспорта — 7,5 процента по сравнению с 2019-м. Зато Саудовская Аравия прибавила почти два и вышла на докризисный уровень. Все стараются отхватить кусок нефтяного китайского пирога побольше. КНР — крупнейший импортер, на эту страну приходится более 13 процентов общемирового потребления. За год туда поставили 542,4 миллиона тонн сырья (10,85 миллиона баррелей в сутки). Несмотря на пандемию, импорт вырос на 7,6 процента.

"Экономика КНР восстанавливается приличными темпами, и спрос на топливо продолжит расти. Скоро достроят четыре нефтеперерабатывающих завода общей мощностью более миллиона баррелей в сутки. При этом население приближается к полутора миллиардам, — рассуждает Олег Каленов, доцент кафедры экономики промышленности РЭУ имени Г. В. Плеханова. — Поэтому потребление нефти внутри Китая тоже увеличивается. Значительная часть мощностей ориентирована на производство пластика".

Кроме того, по торговому соглашению с Вашингтоном Пекин обязан поднять импорт энергоносителей в 2021-м почти на 34 миллиарда долларов — до уровня в два раза больше, чем в 2020-м, напоминает Ирина Айдрус.

С прицелом на азиатский рынок

Третий импортер нефти в КНР — Ирак, нарастивший поставки на фоне их сильного снижения из Венесуэлы из-за американских санкций на 16 процентов, до 60,12 миллиона тонн. На четвертом месте — Бразилия с 42 миллионами, на пятом — Ангола.

Несмотря на политические и экономические разногласия, американцы увеличили экспорт в три раза, до 19,76 миллиона тонн. "Однако российская нефть все же обходится Китаю дешевле за счет нефтепровода "Восточная Сибирь — Тихий океан" и близлежащих портов к китайским НПЗ", — уточняет Олег Каленов.

В общем, экономисты не видят для России особых рисков на китайском рынке. Отнять долю не получится даже у предприимчивых экспортеров ближневосточного королевства.

"Саудиты добились лишь временного преимущества: по объемам поставок, но не по суммарной выручке. В основном за счет демпинга. Россия также могла предоставить скидку и тем самым сократить отставание. Но тогда казна недополучила бы прибыль", — говорит Петр Пушкарев, ведущий экономист информационно-аналитического центра "ТелеТрейд".

Он отмечает, что бюджет Саудовской Аравии зависит от нефти намного сильнее российского. Эр-Рияду было критично важно сохранить или расширить долю рынка в кризисный год. Отсюда и демпинг.

Впрочем, российские доходы сократились и без скидок. За январь-ноябрь — почти на 41 процент, до 66,4 миллиарда долларов. Такие данные приводит Федеральная таможенная служба. Это результат падения поставок и стоимости углеводородного экспорта, отмечает Ирина Айдрус.

При этом доля нефтегазовых доходов бюджета снизилась к осени почти на 14 процентов, до 29,3 — исторического минимума. Тем не менее задача слезть с нефтяной иглы до сих пор актуальна.

Рентабельность добычи и продажи углеводородов даже в кризис очень высокая. Поэтому несырьевые сферы не столь привлекательны для инвестирования. Перекос можно устранить, подняв налоги на отрасль и перераспределив доходы, считают экономисты.

С нефтью по жизни

В 2020-м страну спасла подушка золотовалютных резервов, которые за год даже увеличились на 40 миллиардов долларов. "Прибыль российских нефтяных компаний в рублях из-за ослабления курса и при практически неизменной, но достаточно высокой стоимости бензина на внутреннем рынке, помогла удержать цену экспортной нефти. Но пришлось немного пожертвовать объемами", — объясняет Пушкарев.

Теперь пора скидок позади, мировой спрос на нефть активно восстанавливается. В Международном валютном фонде ожидают, что средние цены увеличатся в 2021-м на 20 процентов относительно низкой базы 2020-го.

Как бы то ни было, аналитики не считают конкурентов на рынке нефтепродуктов опасными для России. В Азии у отечественных экспортеров давно все налажено. Более того, НПЗ Китая и Индии могут потребовать в ближайшие пять-семь лет даже больше топлива, поскольку там не торопятся переходить на зеленую энергетику. Темпы развития промышленного производства в этих странах стабильно высокие.

Кроме того, вероятно, сократится сланцевая добыча в США, где администрация нового президента запретила бурение на федеральных землях. По всей видимости, развернуться сланцевикам, как при Дональде Трампе, не дадут. Значит, значительная часть нефти останется на внутреннем рынке.