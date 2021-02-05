С Россией — в другой манере: чего ждать от Госдепа

СУХУМ, 5 фев - Sputnik. Все это — вина Дональда Трампа. Джо Байден намерен сделать Америку снова великой, но другими, более эффективными способами. Страна вернет лидерство и доверие союзников, сдержит натиск стратегических противников и поведет мир за собой в светлое будущее. О стратегическом плане нового президента читайте в материале Софьи Мельничук для РИА Новости.

С места в карьер

Кажется, даже природа приветствует Джо Байдена. Два года в Вашингтоне не было ни снежинки, и вот неделю назад на столицу обрушился давно не виданный снегопад. Осадков выпало так много, что президент не смог выступить в Госдепе. Мероприятие отложили на три дня.

В обращении к дипломатам Байден поблагодарил их за терпение, которое они проявляли в последние годы, и пообещал всегда быть на их стороне. "Америка вернулась. Дипломатия снова в центре нашей политики, — сказал президент. — Мы часто забываем благодарить ваши семьи за приносимые ими жертвы. Ваши супруги нередко бросают собственную карьеру, чтобы следовать за вами. <...> Они делают это ради своей страны".

Байден в очередной раз подтвердил конец трамповской доктрины. "С дипломатией во главе, с ее помощью мы должны также работать с противниками и конкурентами там, где нам выгодно", — продолжил глава государства. Вашингтон вновь готов вести за собой свободные и демократические народы. "Поэтому мы быстро приступили к восстановлению американского лидерства и участия в мировых делах".

Указ о возвращении в международное соглашение по климату и Всемирную организацию здравоохранения Байден уже подписал. На очереди — иранская ядерная сделка и Совет по правам человека ООН.

В Госдепе жестко раскритиковали решение российского суда по Алексею Навальному, посчитав это нарушением прав и "подавлением политического плюрализма" в России. В сенате пообещали очередные санкции. "Господин Навальный, как и все россияне, имеет права, гарантированные конституцией. Его преследуют, преследуют за разоблачение коррупции", — заявил Байден, повторив требование освободить его немедленно и без условий.

В Мьянме 1 февраля произошел военный переворот. Членов правительства, президента и фактического национального лидера, госсоветника Аун Сан Су Чжи, арестовали. Байден призвал заговорщиков отказаться от власти и всех освободить.

Начало положено

Первоочередная задача, подчеркнул президент, — восстановление американской демократии. Только наведя порядок в стране, можно браться за внешнюю политику, ведь "возможность США быть двигателем прогресса в мире происходит из дома".

"Хотя многие наши ценности не один год подвергались сомнению, а в последние недели это довели до крайности, американский народ стал лишь сильнее, решительнее. Мы теперь куда лучше подготовлены к борьбе за демократию, потому что отвоевали ее для самих себя", — подчеркнул Байден.

В первый же год президентства он пообещал созвать саммит демократических государств, "чтобы отстоять демократию по всему миру, дать отпор авторитаризму".

Подобное мероприятие проводил Барак Обама: в 2016-м он организовал Саммит по ядерной безопасности. Накануне встречи на высшем уровне из-за давних исторических разногласий обострились отношения между Японией и Южной Кореей. Но Обама сумел переключить внимание партнеров на общую проблему — Северную Корею, и обстановка разрядилась. Летом 2019-го споры между соседями вновь разгорелись и чуть не привели к торговой войне. Дональд Трамп, в отличие от предшественника, бездействовал.

Больше внимания союзникам — одно из главных обещаний Байдена. "Союзники — наш главный актив, дипломатическое лидерство подразумевает единство с ключевыми партнерами", — отметил президент. Он сообщил, что уже позвонил многим лидерам — "ближайшим друзьям США" — в Канаду, Мексику, Британию, Францию, Германию, членам НАТО. Побеседовал и с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином. Вашингтон также заверил в поддержке Японию — глава Пентагона Ллойд Остин выразил готовность защищать японские территории в рамках Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности. А с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном, помимо прочего, американский лидер обсудил ситуацию в Азии.

"Мы будем противостоять экономическим злодействам Китая, его агрессии, вредительству, нарушению прав человека, (краже. — Прим. ред.) интеллектуальной собственности и глобального управления", — пригрозил глава Белого дома. Одна из ключевых задач Байдена — восстановить конкурентоспособность страны в сфере технологий, а тут главный соперник — Пекин.

Однако начать все же стоит с себя, полагает 46-й президент. "Надо вкладывать в наш народ, бороться за конкурентоспособность американских предприятий на мировой арене. Если правила международной торговли не играют против нас, а наши рабочие и интеллектуальные права защищены, ни одна страна в мире — ни Китай, ни кто-либо другой — с нами не сравнится", — заверил Байден.

Шанс на сотрудничество

В Белом доме готовы обсуждать сотрудничество с Россией, а также открыто говорить о противоречиях. Байден побеседовал с российским лидером на шестой день президентства.

"Я ясно дал понять президенту Путину — в другой манере, нежели мой предшественник, — что времена, когда Америка попустительствует российской агрессии — вмешательству в выборы, кибератакам, отравлению ее граждан, закончились. Наша работа на российском направлении будет эффективнее, так как мы намерены действовать в коалиции с партнерами-единомышленниками", — заявил Байден.

В то же время он упомянул, что сразу после разговора с Путиным стороны на пять лет продлили договор СНВ-3, и подчеркнул важность стратегической стабильности.

На этом срочные дела с Москвой заканчиваются, полагает Андрей Кортунов, глава Российского совета по международным делам. "Будут обсуждать новые санкции. Ситуация с Навальным послужит поводом усилить давление, думаю, будет и много других предлогов, чтобы продолжить политику, которая ведется уже много лет, — объяснил он РИА Новости. — Вопрос в том, готов ли Байден вывести санкции на качественно новый уровень".

Новый президент не настолько ограничен по российскому вопросу, как его предшественник Трамп, но это не означает, что он начнет налаживать отношения. "Все, что он говорил на протяжении последних месяцев, подразумевает жесткость. Однако есть точки соприкосновения. Думаю, Байден какое-то время де-факто продолжит выполнять условия Договора о ракетах средней и меньшей дальности, откроются возможности взаимодействия на Ближнем Востоке, особенно если Байден возьмет курс на возвращение США в многостороннее соглашение по Ирану. Продолжится сотрудничество по Арктическому региону, по экологической повестке", — рассуждает собеседник агентства.

Ждать ли крупных договоренностей, сказать пока сложно. "Вопрос не в том, как настроен президент, а в том, сильный он или слабый. История показывает, что с Москвой получается иметь дело только у лидера, которого поддерживают страна и политический истеблишмент, а все-таки сейчас Америка расколота, — добавляет Кортунов. – Даже если администрация заключит какое-то соглашение с Россией, то в сенате республиканцы его заблокируют. Просто чтобы сделать козью морду Байдену".

Важна не личность президента, а позиция разных групп внешнеполитической элиты США, соглашается Дмитрий Суслов, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ. "Байден следует в русле либеральных демократов, а Трамп выражал точку зрения ястребов и неоконсерваторов в Республиканской партии", — говорит эксперт, уточняя, что любой ставленник демпартии действовал бы, как Байден.

"Президент нужен для согласованности администрации в целом, а не сам по себе. России мешал управленческий и кадровый хаос при правлении Трампа, это серьезно ограничивало диалог", — рассуждает Суслов. Теперь такого разброда не будет, на ключевых постах — единомышленники Байдена, он доверяет им, в то время как подчиненные Трампа постоянно боялись, что президент сделает что-то не то, "сольет" интересы США.

Озвученные приоритеты внешней политики новой администрации никого не удивили. Байден еще раз подчеркнул: изоляционизм несовместим с американскими ценностями и Вашингтон готов вновь участвовать во всем, что происходит в мире. Союзники на первом месте, ведь без них с вызовами не справиться. Впрочем, это придумал не Байден, таков традиционный подход Демократической партии к внешней политике. Однако за четыре года президентства Трампа мир и главный соперник США — Китай — сильно изменились. А значит, придется меняться и американцам.

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