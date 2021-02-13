Российский "Охотник": сравнение с беспилотниками США и Турции

На условном Олимпе тяжелых разведывательно-ударных беспилотников планеты российский "Охотник" превосходит конкурентов по всему спектру летных и боевых характеристик, оттачивает интеллект, и в ближайшие годы будет принят на вооружение.

Александр Хроленко, военный обозреватель

Новосибирский авиазавод (НАЗ) имени Чкалова строит еще три опытных образца тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник". Машины последовательно совершенствуются, и будут планово подключены к летным испытаниям в течение 2022-2023 годов. Значительные изменения коснулись уже второго "Охотника", с учетом всех испытаний первого (летные испытания начались в августе 2019 года). Дорабатываются конструкция планера, системы бортового радиоэлектронного оборудования и двигатель (турбореактивный АЛ-41Ф без форсажной камеры – для снижения тепловой и радиолокационной заметности). По информации источника РИА Новости в оборонно-промышленном комплексе РФ, третий и четвертый беспилотники будут фактически соответствовать серийной версии.

В ходе летных испытаний на полигоне Ашулук в начале января первый "Охотник" успешно поразил наземные цели 500-килограммовыми бомбами. По мнению специалистов, новейший прицельно-навигационный комплекс позволяет применять свободнопадающие (из внутрифюзеляжного отсека) боеприпасы с эффективностью высокоточного управляемого оружия. "Охотник" способен автономно поражать наземные стационарные и ограниченно подвижные цели с заранее известными координатами, внешние коррекции (целеуказания в воздухе) позволяют наносить удары еще точнее. Специально для российского тяжелого беспилотника разрабатываются внутрифюзеляжные управляемые ракеты "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".

Боевое предназначение малозаметного "Охотника" с огромным арсеналом вооружения на борту – дальние разведывательные полеты и высокоточные удары в глубине обороны (территории) противника. Аналогов в мире не существует. Ранее американский журнал Forbes сообщил: в отличие от "рабочей лошадки" MQ-9 Reaper ВВС США, российский разведывательно-ударный дрон предназначен не для борьбы с повстанцами (без средств ПВО), а для полномасштабных военных конфликтов. Может нести средства разведки и более 6 тонн бомб или ракет "воздух-поверхность" и "воздух-воздух" на расстояние около 5000 километров. "Охотник" обладает "беспрецедентными возможностями" с точки зрения дальности и разнообразия вооружений.

Убийственное сравнение

Законодателями военно-воздушных беспилотных мод и технологий в начале 21 века считались Израиль и США. Недавно их попыталась догнать и перегнать Турция, об этом свидетельствуют эффективные действия ударных Bayraktar ТВ2 в ходе Карабахского конфликта. Россия начала развивать беспилотную тематику в интересах Воздушно-космических сил относительно недавно, и весьма убедительно. Первым успешным проектом стал разведывательно-ударный БПЛА "Орион-3", принятый на вооружение в 2020 году (размах крыла – 8 метров, взлетная масса – 1 тонна, полезная нагрузка – до 250 кг, крейсерская скорость – 120 км/час, время в воздухе – 24 часа). Однако настоящим технологическим прорывом и серьезной заявкой на мировое лидерство стал С-70 "Охотник". Для сравнения с ним надо ставить в один ряд современные иностранные машины в классе самых тяжелых разведывательно-ударных беспилотников, а это – израильский IAI Eitan, турецкий Bayraktar Akinci, американский MQ-9А Reaper. По основным характеристикам – дальности, скорости и ударным возможностям – сравнение убийственно для конкурентов.

Имея наименьший размах крыла (19 метров) "Охотник" способен нести во внутренних отсеках (для малозаметности) арсенал массой до 6 тонн. Ближайший по грузоподъемности IAI Eitan "осилит" лишь 2 тонны боеприпасов (на подвеске, что обеспечит засветку на радарах противника). Следовательно, один российский "Охотник" в боевых условиях заменит как минимум три аналогичных по классу машины производства Израиля, США или Турции.

Известно, что крейсерская (дозвуковая) скорость "Охотника" – 1000 км/час – в два с лишним раза превышает максимальные возможности ближайшего конкурента MQ-9А Reaper (480 км/час). Вместе с тем беспилотник планируют использовать в качестве ведомого с истребителем пятого поколения Су-57, сверхзвуковая крейсерская скорость которого (2100 км/час) подсказывает: 1000 км/час – для "Охотника" не предел. И, вероятно, практический потолок БПЛА – 20 км.

© Sputnik Сравнение тяжелых разведывательно-ударных беспилотников

Выше верхнего предела

Можно заметить, что российский беспилотник значительно тяжелее зарубежных аналогов, оснащен турбореактивным (а не турбовинтовым) двигателем, имеет искусственный интеллект и форму "летающего крыла". В целом напоминает инопланетный космический корабль из фантастического фильма, и этим лишь подчеркивается феноменальный технологический отрыв России.

Узок круг стран, способных создавать тяжелые разведывательно-ударные беспилотники-невидимки. Каждое заметное движение "Охотника" внимательно и пристрастно анализируют за океаном, и все же что-то мешает западным "партнерам" достичь близких технических характеристик.

К примеру, аналогичный американский проект тяжелого беспилотника X-47B (Northrop Grumman) буксует, хотя первый полет состоялся в 2011 году, когда корпорация "Сухой" начала разрабатывать "Охотник". Дорогостоящую программу адаптации перспективного беспилотника для военно-морских сил UCLASS Пентагон запустил в 2013 году. Планировалось достичь оперативной готовности машины к 2020 году, но специалисты ВМС США почему-то сомневались в эффективности и безопасности палубного ударного дрона. Поэтому в рамках программы UCLASS статус ударного беспилотника поэтапно понижался до разведывательного, а затем – летающего топливозаправщика. С другой стороны, ВВС США пытались адаптировать в качестве ударного ведомого относительно небольшой беспилотник XQ-28 Valkyrie (450 кг полезной нагрузки, качествами "стелс" не обладает), но это уже совсем другая история.

Беспилотный "Охотник" способен переписать стратегию и тактику ударной авиации. Впрочем, на Евразийском континенте Воздушно-космические силы РФ решают задачи преимущественно оборонительные. Возможности ударной авиации дополняют средства и системы ПВО-ПРО, расположенные по периметру российских границ. Когда серийные "Охотники" займут свое место в боевом строю (в 2025 году), мир станет прочнее.