"Совершенно другие возможности": на чем США хотят воевать в воздухе

В американской обороне произошло знаковое событие - испытания обновленного истребителя F-15EX, последний "пятнадцатый" поступил в войска США почти 20 лет назад.

СУХУМ, 15 фев - Sputnik. В США успешно испытали прототип глубоко модернизированного истребителя F-15EX. В Пентагоне очень рассчитывают на обновленную машину и уверяют, что эта программа не повлияет на закупки самолетов пятого поколения. Что известно об F-15EX — читайте в материале Андрея Коц для РИА Новости.

Новый старый самолет

Прототип новой модификации истребителя-ветерана, принятого на вооружение еще в 1976-м, поднялся в воздух в начале февраля с авиабазы в штате Миссури. Полет длился 90 минут и нареканий не вызвал. В конце марта ВВС США получат две машины этого типа для дальнейших испытаний, а всего Пентагон намерен заказать около 200 F-15EX до 2030 года. Поставки в ВВС серийных истребителей ожидаются с 2023-го. Программа обойдется в 23 миллиарда долларов.

"Успешный первый полет доказал, что машина безопасна и готова присоединиться к воздушному флоту страны, — сообщил журналистам вице-президент корпорации Boeing Прат Кумар. — В F-15EX мы реализовали последние достижения в области систем боевого управления, сенсоров, вооружений, бортовой электроники. Это совершенно новый самолет, значительно отличающийся от предыдущих версий F-15".

Модернизированная машина — дальнейшее развитие двухместного истребителя-бомбардировщика F-15E Strike Eagle. Предназначена для того, чтобы завоевывать превосходство в воздухе и наносить удары по наземным целям. Оснащена современным бортовым оборудованием, основанным на концепции "цифровой магистрали" и архитектуре Open Mission Systems, позволяющей без особого труда внедрять в конструкцию передовые технологии.

Самолет получит мощную систему радиоэлектронной борьбы, усовершенствованную кабину пилотов, радиолокационную станцию серии Raytheon AN/APG-82 с активной фазированной антенной решеткой. Новые двигатели GE F110 обеспечивают высокие летные характеристики с повышенной полезной нагрузкой. Известно, что грузоподъемность увеличилась с 10,4 до 13,4 тонны. Планируется, что F-15EX возьмет на борт до 22 управляемых ракет "воздух — воздух" или трехтонные гиперзвуковые длиной почти семь метров.

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Обогнать гиперзвук

Пентагон пытается предоставить достаточно возрастным машинам возможность эффективно уничтожать цели, прикрытые современными системами ПВО. В США разрабатывают три гиперзвуковые ракеты воздушного базирования — по проектам Tactical Boost Glide (TBG), Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC) и Air-launched Rapid Response Weapon (ARRW). В серию эти изделия пойдут не раньше 2024-2025-го.

"F-15EX — самая продвинутая версия F-15. Непревзойденная дальность полета, цена и лучшая в своем классе грузоподъемность делают эту машину очень привлекательной для ВВС США, — отметила руководитель программы Лори Шнайдер. — F-15EX несет больше вооружения, чем любой другой истребитель такой категории, в том числе все перспективные ракеты, находящиеся в разработке".

Решение о производстве самолетов четвертого поколения в США приняли два года назад. Истребители F-15 не поставляли ВВС с 2001 года, а более легкие F-16 — с 2004-го. В Пентагоне рассчитывали сосредоточиться на более современных и технологически продвинутых F-35 Lightning. Но программа "невидимок" пятого поколения до сих пор буксует: истребитель по-прежнему страдает множеством "детских болезней", а его цена постоянно растет. Оказалось, что отправлять ветеранов на покой пока рано.

В ВВС США и Национальной гвардии сейчас числятся около 230 истребителей F-15C и F-15D времен холодной войны. Срок их службы окончательно истекает в 2030-м. У Пентагона есть 219 более современных F-15E, однако и они по характеристикам уступают, например, российским истребителям-бомбардировщикам Су-34 и истребителям Су-35. Первыми F-15EX получат летчики Национальной гвардии, которые летают только на устаревших F-15C и F-15D.

"Тихий орел"

Пентагон не впервые пытается вдохнуть в F-15 вторую жизнь. Так, в конце нулевых корпорация Boeing представила прототип-демонстратор истребителя F-15SE Silent Eagle. Американские конструкторы постарались подтянуть устаревшую машину к самолетам пятого поколения. "Тихий орел" должен был стать менее заметным в воздухе: в конструкции широко применили радиопоглощающие материалы, вооружение расположили внутри фюзеляжа, как на F-35 и F-22, изменили кили.

В доработанных отсеках машины попарно одновременно размещали ракеты разного назначения: "воздух — земля" и "воздух — воздух". Истребитель мог нести две управляемые ракеты AIM-120 AMRAAM, две корректируемые авиабомбы JDAM или четыре JDAMS. Внутренние подвески выдерживали боеприпасы массой до 450 килограммов. Самолет обеспечили принципиально новым комплексом радиоэлектронной борьбы, современной цифровой системой управления.

"Тихого орла" главным образом готовили для экспорта. Считалось, что цена в 100 миллионов сделает его привлекательным товаром. Американцы предлагали истребитель Израилю, Саудовской Аравии, Японии и Южной Корее, уже хорошо знакомым с F-15. Однако те предпочли более современные F-35. Поэтому программу закрыли, построив лишь один прототип F-15SE.