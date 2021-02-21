"Наше влияние — это нефть": почему распался Советский Союз

В феврале 1991 года нефть резко подешевела, тот обвал стал роковым для Советского Союза. Плановая экономика не выдержала.

СУХУМ, 21 фев - Sputnik. Советские лидеры недоумевали: отношения Москвы и Вашингтона улучшились, холодная война уходит в историю. Нет причин манипулировать сырьевыми рынками и подрывать экономики друг друга. Как обвал цен на нефть повлиял на распад Советского Союза, читайте в материале Галии Ибрагимовой для РИА Новости.

Перекрыть нефть союзникам

"Цена нефти — от бога", — любили шутить советские чиновники. Об этом пишет исследователь СССР Стивен Коткин в книге "Предотвращенный Армагеддон". Действительно, какие бы прогнозы ни строили экономисты, стоимость черного золота часто зависела от непредсказуемых событий.

Например, на стыке восьмидесятых и девяностых за баррель марки Brent давали 18 долларов. Плановая экономика едва держалась, союзные республики жаловались на тотальный дефицит. "Выстояли тогда, справимся и сейчас", — не унывали академики, готовившие доклады членам ЦК.

В канун перестройки — цикла реформ, начатых Михаилом Горбачевым в 1985-м, — нефтяные котировки обвалились с 32 до десяти долларов. Обновлять страну при дефиците валюты оказалось непросто. Пришлось сократить экспорт энергоресурсов в Польшу и Прибалтику.

"Мы должны заботиться сначала о нашем народе. Немыслимо поставлять союзникам дешевую нефть по ценам в пять-шесть раз ниже мировых", — возмущался Горбачев.

"Наше влияние в Польше, Латвии, Литве и Эстонии на 90 процентов основывается на нефти. Идеология и советские войска мало влияют на эти страны", — парировал советник генсека Георгий Шахназаров (цитата из книги Уильяма Таубмана "Горбачев. Его жизнь и время").

Экспорт восстановили, но это не помогло. В начале 90-х Прибалтика заявила о выходе из Союза. О суверенитете задумались и на Кавказе.

В погоне за черным золотом

Нестабильность на нефтяном рынке часто провоцировала Саудовская Аравия. Сначала в 1985-м, потом в 1991-м Эр-Рияд резко нарастил добычу, что обрушило цены на энергоресурсы. Свои действия саудовцы объясняли несоблюдением договоренностей странами ОПЕК. Те якобы увеличивали прокачку, и арабы недополучали доходы.

Противоречиями между экспортерами дело не ограничивалось, постоянно вмешивалась политика. Барометром, определяющим ситуацию на нефтяном рынке, считали прежде всего холодную войну.

Например, вторжение СССР в Афганистан в 1979-м вызвало переполох в монархиях Персидского залива. Саудовская Аравия открыто приняла сторону моджахедов, поставляла им оружие и деньги. Но возникли опасения, что Москва начнет мстить. В одиночку противостоять ядерной сверхдержаве саудиты не могли, поэтому обратились к США.

"Интерес американцев на Ближнем Востоке всегда был сосредоточен на черном золоте. Нарушение маршрутов транспортировки энергоресурсов Белый дом и сегодня воспринимает как угрозу безопасности. Как только Эр-Рияд попросил помощи, Вашингтон откликнулся. Поддержка арабов сулила низкие цены на нефть, что особенно привлекло США", — объясняет специалист РСМД по Ближнему Востоку Руслан Мамедов.

В Вашингтоне понимали: снижение цен приведет к проблемам в советской экономике. Но масштаб ущерба не представляли. Вплоть до 1991-го западные спецслужбы заявляли в отчетах, что "признаков экономического кризиса в Советском Союзе нет".

Американское закулисье

Пошатнуть социализм за счет обвала нефтяных рынков предложил консультант спецслужб Ричард Пайпс. "Зависимость советской экономики от конъюнктуры нефтяных цен — очевидна. Дестабилизация на рынке энергоресурсов серьезно осложнит жизнь соцстранам",— приводит он в книге "Коммунизм" выдержку из докладной записки начала 1980-го.

Глава ЦРУ Уильям Кейси специализировался на подрыве экономической мощи противников. К идеям Пайпса он отнесся скептически, но предложение все же довели до президента. В дневнике Рональда Рейгана есть запись о брифинге в Белом доме, датированная 26 марта 1981 года.

"С семидесятых Советы все больше зависят от международной торговли. Экспорт зерна и нефти на мировой рынок — основные источники пополнения социалистического бюджета", — перечисляет Рейган тезисы помощников.

Президента такие доводы удивили. Ему казалось, что плановая экономика — закрытая, независимая от мировой торговли. Учитывая траты Москвы на вооружения, Рейган не сомневался: Советам ничего не угрожает.

В ноябре 1982-го американский лидер подписал директиву о национальной безопасности. Спецслужбам поручили ослабить советскую экономику. Но о развале Союза речи не шло. В Вашингтоне никто не верил, что это возможно.

Ближневосточные штормы

Был и третий фактор, повлиявший на нефтяные цены. В 1991-м Саддам Хусейн вторгся в Кувейт, и стоимость черного золота пошла вверх. Конфликт в Персидском заливе спровоцировал нестабильность на рынке энергоресурсов.

В восьмидесятые Ирак и Иран — крупнейшие мировые поставщики энергоресурсов — воевали друг с другом. Американцы помогали Хусейну, рассчитывая подорвать влияние Тегерана. Конфликт вымотал экономики обеих стран, а Багдаду пришлось расплачиваться по счетам со внешними партнерами.

Иракский лидер требовал списать долги. Война с Ираном длилась почти десять лет. Хусейн уверял, что это удерживает режим аятолл от нападения на арабов и главного союзника американцев в регионе — Израиль. Но его доводы отвергли. Тогда он попросил снизить квоту на добычу, чтобы за счет роста цен увеличить доходы бюджета и расплатиться с кредитами. И снова отказ.

Хусейн обвинил соседний Кувейт в воровстве нефти и пошел на него войной. США выступили против Ирака. При поддержке арабских монархий и западных союзников в Персидском заливе началась операция "Буря в пустыне". Пока шла кампания, рынки штормило.

"Цены на нефть упали, от этого страдал и СССР. Но в девяностые холодная война закончилась. Москва налаживала контакты с Вашингтоном и не выступила против операции "Буря в пустыне". Американцам важно было показать, кто отныне хозяин на Ближнем Востоке. В результате падение цен на нефть сыграло им на руку, но положение Союза ухудшилось", — рассказывает Мамедов.

В разгар операции "Буря в пустыне" Евгений Примаков встречался с лидерами ближневосточных стран. Эмир Кувейта пожаловался ему на "неблагодарность Хусейна" за помощь во время ирано-иракской войны.

Иракский лидер объяснил Примакову вторжение в Кувейт "заговором Запада". "Я не мог молчать, когда Кувейт по договоренности с Саудовской Аравией под нажимом США решил резко понизить цену на нефть",— пояснил Хусейн.

Накопленный эффект

Однако не стоит утверждать однозначно, что Запад обрушил котировки для развала СССР. Большинство историков и экономистов сходятся во мнении, что в советской экономике десятилетиями копились проблемы. Обвал нефтяного рынка лишь подтолкнул падение.

"Относительный достаток и исключительное влияние Союза на мировой арене покупались за нефтедоллары. На них импортировали продовольствие, так как советская деревня не могла обеспечивать едой растущие города. Большие средства шли на закупку танков и ракет. Нефтяное изобилие лишило Москву осмотрительности", — полагает специалист по энергобезопасности Михаил Оверченко.

Российский экономист, зампредседателя российского правительства в начале девяностых Егор Гайдар в выступлениях и книгах не раз подчеркивал — "неожиданный крах советской системы — результат неэффективной политико-экономической конструкции". Он часто критиковал тех, кто верил, что распад СССР — результат международных интриг.

"Если встать на эту позицию, произошедшее в конце 1980-х — начале 1990-х годов в нашей стране объяснить нетрудно. Надо учесть и существование в России давней традиции списывать собственные проблемы на иностранные происки", — говорил Гайдар.

Критикуют экономисты и западных лидеров, которые верили во всесилие советской экономики. Чтобы ее спасти, Горбачев обращался за кредитами к Европе и США, но те не восприняли его просьбы всерьез. Выделенных заемных средств не хватило. В декабре 1991 года СССР распался.

Обвалы цен на нефть случались и после девяностых. Последствия болезненно влияли на политику и экономику государств, зависимых от поставок энергоресурсов. И это не только Ближний Восток. Даже Россия лишь спустя 30 лет после развала Союза снизила критическую зависимость от колебаний на нефтяном рынке. Только в прошлом году впервые в современной истории страны доля ненефтегазовых доходов в бюджете наконец выросла до 70 процентов. Тяжелые уроки усваивать непросто, но они не проходят даром.