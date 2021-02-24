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Хорошему танцору "Искандеры" не мешают

© Sputnik / Павел Лисицын
Аналитика
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Sputnik Абхазия
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Боевое применение высокотехнологичных и высокоточных систем вооружения требует соответствующей подготовки специалистов-операторов, организации надежного разведывательно-ударного контура, а также политической мудрости и ответственности за принятые решения.

Александр Хроленко, военный обозреватель

© AFP 2019 / PETRAS MALUKAS
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В иной системе координат самые совершенные ракеты могут оказаться "не той системы", не стартовать, пролететь мимо целей или взорваться "на 10 процентов".

Оценивая в интервью изданию 1in.am итоги недавних боевых действий в Нагорном Карабахе, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян усомнился в надежности и боеспособности российского оружия. По его словам, ракеты оперативно-тактического комплекса "Искандер" то ли не взрывались совсем, то ли взрывались "на 10 процентов" (уточнений не последовало). При этом глава государства выразил намерение провести существенные армейские реформы – структурные, и в отношении вооружений.

В Минобороны Республики Армения отказались комментировать неоднозначное высказывание премьер-министра об "Искандерах". Возможно, Пашинян оказался недостаточно информирован или введен в заблуждение кем-то из советников. Тактико-технические характеристики и репутация российских ракетных комплексов столь высоки, что в защите от профанов не нуждаются. Россия неслучайно контролирует треть мирового оружейного рынка. Объем российского экспорта вооружений в 2020 году составил 13 миллиардов долларов. Эти цифры и факты свидетельствуют о качестве оборонной продукции, которую большинство стран приобретают за свои кровные деньги и за полную стоимость.

В умелых руках ОТРК "Искандер" успешно поражает цели в горах Кавказа и на море (на учениях), а в боевой обстановке – на территории Сирии и на севере Африки. Приобрести такое оружие хотели бы десятки стран, и лишь немногие имеют возможность получить экспортную модификацию "Искандер-Э".

Армении повезло, ведь сопоставимых по дальности и точности квазибаллистических маневрирующих в полете, неуловимых для ПВО противника ракет не существует.

Квазибаллистическое наваждение

Россия делится высокотехнологичными возможностями не со всеми подряд странами. На этом фоне интервью Пашиняна – как гром среди ясного неба. Комплекс "Искандер-М" принят на вооружение Российской армии в 2006 году, признан лучшим в своем классе на планете, и оценка "оружие 80-х" – выглядит оскорбительно.

© Sputnik / Владимир Астапкович
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Откровенно обвинительное заявление премьер-министра Армении относительно российского ОТРК позволяет сделать несколько предположений и выводов. Некомпетентность или дезинформация могут оказаться не самыми худшими сценариями (это выглядит слишком просто). Возможно, публичная дискредитация российского оружия – "вопрос стратегического выбора", часть некой программы структурного и качественного реформирования Армянской армии, и тогда возникают вопросы. Какое оружие намерен приобретать Ереван в обозримой перспективе, по каким стандартам укреплять обороноспособность? И, главное, с какой конечной целью начинается новый этап военного строительства?

Логично предположить, что после осенних боев в Карабахе сделаны выводы, намечены планы. Однако старая истина гласит: "У победы всегда много отцов, а поражение - всегда сирота". Из интервью Пашиняна следует, что в Минобороны и в Генеральном штабе идет большая аналитическая работа, чтобы "доказать, узнать, увидеть всю правду о войне", при этом возбуждено более 1000 уголовных дел. Трудно понять, чего здесь больше – поиска истины и коррекции стратегии или "назначения виноватых" – для последующих репрессий. И для ухода от ответственности главных "отцов" поражения, количество которых объективно ограничено цифрой без нулей.

В обширном тексте интервью о национальной безопасности после реверанса "обязательства ОДКБ сформулированы в международно признанных границах Армении" далее отношения с Организацией нигде не упомянуты ни одним предложением. А ведь ОДКБ – единственная надежная опора Армении в условиях послевоенной турбулентности и непрочного мира в Карабахе.

Часто употребляемые слова "Революция" и "Конституция" сами собой ничего не отрегулируют, безопасность страны не гарантируют. Армия – основа стабильности любого государства, но рассуждения о "существенных реформах" без конкретного плана действий выглядят деструктивно. Как и поверхностные рассуждения о низком боевом потенциале российского оружия, с намеками на неистребимую коррупцию в национальной армии и примыкающем секторе поставок по линии ВТС.

Неуловимы и неотразимы

Ракетный комплекс "Искандер-М" предназначен для уничтожения критически важных объектов противника (военных баз, командных пунктов и узлов связи, ракетных комплексов, самолетов и вертолетов на аэродромах) на дальности до 500 км с высокой точностью (Армения располагает экспортными ОТРК "Искандер-Э" дальностью до 300 км). Главные преимущества комплекса: стратегическая мобильность, возможность скрытного несения боевого дежурства и нанесения ракетных ударов, автоматический расчет и ввод полетного задания, высокая вероятность выполнения боевой задачи в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия.

© Foto / Министерство обороны РФ
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Боевая эффективность увеличена за счет использования двух типов ракет – баллистических и крылатых. Время запуска первой ракеты с марша – считанные минуты, интервал между пусками – одна минута. Скорость полета ракеты – более 7200 км/час (то есть полет занимает 3 – 4 минуты). На начальном и завершающем участках траектории ракета 9М723К1 стартовой массой около 4 тонн развивает скорость свыше 2000 м/cек, движется по квазибаллистической (непросчитываемой) кривой, и маневрирует с перегрузками до 30g (что делает невозможным перехват ракеты всеми существующими средствами ПВО и ПРО).

Каждая пусковая установка "Искандера" мобильна и автономна. Может действовать где и когда угодно, и даже независимо от разведывательных спутников или авиации. Для наведения на цель используется программа, инерциальная навигационная система, сигналы спутников ГЛОНАСС. Ракеты можно перенаправлять в полете, что позволяет атаковать подвижные цели, включая корабли ВМС противника. На финальном участке активируется умная оптическая головка самонаведения, которая обеспечивает уникальную точность. Боеголовки 9М728 или Р-500 отклоняются от цели не более чем на 1 метр.

Высокоточные ракеты "Искандера" имеют малую отражающую поверхность, сложные траектории полета (управляются газодинамическими и аэродинамическими рулями). Комплекс располагает двумя типами ракет: аэробаллистические 9М723 – летят по квазибаллистическим траекториям на высотах до 50 км, крылатые 9М728 или Р-500 – идут к цели на малых высотах.

ОТРК "Искандер-М" превосходит лучшие зарубежные оперативно-тактические комплексы (LORA, Lance, ATACMS, Pluton) по точности, оперативности подготовки ракет к пуску и другим характеристикам. Наиболее близкий аналог – израильский оперативно-тактический комплекс LORA, который уступает по дальности и точности (причем ракеты "Лоры" движутся по предсказуемой баллистической траектории). Американцы отстают – в 2020 году отказались от модернизации "антикварного" комплекса ATACMS, и только начали разрабатывать ракету высокоточного удара для реактивных систем залпового огня M270 MLRS и HIMARS дальностью до 300 км. По прогнозам авторитетных специалистов РФ, иностранные аналоги "Искандера" появятся не ранее 2025 года.


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